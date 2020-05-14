كاتب أردني “هارب” يتطاول على الملك عبدالله الثاني ويصف رجاله بـ”الصعاليك” وشعبه بالنعاج!

عاد الكاتب الأردني المثير للجدل نصير العمري، للهجوم مجددا على ملك الأردن والتطاول على شعبها، في إصرار واضح منه على استفزاز الأردنيين الذين يكنون الولاء والحب لملكهم عبدالله الثاني.

ونشر “العمري” فيديو على حسابه الرسمي بتويتر رصدته (وطن) هاجم فيها ملك الأردن، مُتهماً اياه بالتصرف كحاكم مُطلق بدون ضوابط دستورية.

وقال العمري في هجومه مُبرراً اتهامه المزعوم: “من 10 إلى 15 سنة، يبدأ بتملك البلد بشكل كامل، وهذا ما نراه اليوم في الأردن، ملك الأردن يتصرف اليوم كأن الأردن ملكه، يتصرف فعلاً كأنه ورث الأردن وورث الشعب وورث الخيرات، وحتى ورث القروض من البنك الدولي، هذه كلها يعتبرها ملك له”.

وتابع العمري مُشبهاً الشعب بلفظ خارج: “يعتقدون أنه لا يوجد للشعوب حق سوى الحق الذي يعطونه اياه، يعتبرون أن الشعوب تعوي وليس لها حق، فقط اللي بيعوي زيادة عن اللزوم ويرتفع صوته نعطيه القليل ونُسكته، أما الذي لا يستحي ولا يخاف نقوم بسجنه”.

ملك #الأردن يتصرف كحاكم مطلق بدون ضوابط دستورية pic.twitter.com/b3fKQXyGg8 — د. نصير العمري (@dr_naseer) May 13, 2020

وزعم العمري أنه يوجد 50 أو 60 معتقلاً في الأردن على خلفية انتقاد الملك، وقال: “حين تسأل المعتقل عن تهمته يقول بأنه كتب شيئاً على الفيسبوك، انتقاداً للملك، وكأن الملك إله لا يجوز نقده حتى لو سرق البلد”.

وتطاول العمري على رجال الأمن وشبههم بـ”الصعاليك”، وشبه الشعب بـ”النعاج”، وقال: “في أحد المرات سألت أحد رجالات الأمن هؤلاء الصعاليك كيف تنهب عشرات المليارات فأجابني هذا ملك اسمه ملك، حر بما يفعله، هو فوق القانون، يعني بمعنى آخر شعب نعاج”.

ولم تكن المرة الأولى التي يستفز بها العمري الأردنيين، فبالرغم من موقف ملك الأردن الصريح والرافض لصفقة القرن، إلا أنه تطاول عليه ووصفه بالطاغية الذي يقف مع من يبقيه على كرسي الحكم.

وكتب مبررا مزاعمه: “عندما منحته اسرائيل وامريكا حكم الأردن كان معهم ضد الشعب وعندما انقلبت عليه امريكا وإسرائيل عاد الى الشعب بحجة مقاومة خطط اسرائيل”.

ملك #الأردن يقف مع من يبقيه على كرسي الحكم. عندما منحته اسرائيل وامريكا حكم الأردن كان معهم ضد الشعب وعندما انقلبت عليه امريكا وإسرائيل عاد الى الشعب بحجة مقاومة خطط اسرائيل. ملك يعتبر حماية الكرسي هو هدفه السياسي سواء مع او ضد الشعب تمامًا مثل بقية طغاة العرب — د. نصير العمري (@dr_naseer) January 31, 2020

يشار إلى أن هجوم نصير العمري على ملك الأردن سبقه هجوم مماثل على سلطنة عُمان والسلطان الراحل قابوس بن سعيد، وكذلك السلطان الحالي هيثم بن طارق، ما دفع مغردون للتساؤل عن دوافع “العمري” وراء هذا الهجوم المفاجئ، حيث شكك البعض بأنه موجه من قبل الإمارات ويتم تمويله.