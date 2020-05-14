مع أذان المغرب.. فيديو “يفور الدم” لسحل فتاة فلسطينية بالقدس وتعريتها من قبل خنازير الاحتلال

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعديد من البلدان العربية والإسلامية بمقطع فيديو قادم من مدينة القدس، يوثق اعتداء جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي، على فتاة فلسطينية برفقة شقيقها، وضربها وسحلها وكشف أجزاء من جسدها.

وقالت عائلة المعتدي عليهما، بأن الجنود الإسرائيليين اعتقلوا دون سبب ابنتها “آية” وشقيقها “علي”، خلال تواجدهما داخل محطة للوقود في مدخل بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، وذلك بالتزامن مع أذان المغرب، حيث خرج أربعة من أفراد العائلة لشراء بعض الحاجيات للبيت من البلدة.

https://www.facebook.com/watch/?v=733012627537965

وأوضحت العائلة بأن القوات الإسرائيلية قامت بالاعتداء على علي بالضرب، وحين نزلت شقيقته من السيارة لمعرفة ما سبب ذلك، قاموا بسحلها على الأرض وضربها والاعتداء عليها.

وفجرت حادثة الاعتداء على الفتاة المقدسية تلك موجة غضب كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل عديد من المغردين الفلسطينيين والعرب.

واستنكر المغردين بدورهم كمية الإجرام التي وصلت لها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتجاوزهم لخطوط حمراء لم يكونوا يجرؤون على تجاوزها لسنوات طويلة، باعتدائهم على الفتيات والنساء وضربهم وسحلهم وكشف جسدهم بهذه الطريقة، بصورة تتنافى تماماً مع عادات وتقاليد الشعب الفلسطيني المحافظ، والذي يعتبر المرأة خط أحمر لا يجوز المساس به.

وطالب المغردون بضرورة أن يكون هناك رد دبلوماسي فلسطيني، على هذه “الجرائم” الإسرائيلية بحق سكان القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وكافة الممارسات الاحتلالية والعنصرية البشعة بحق الشعب الفلسطيني.