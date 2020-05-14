“لتُسألن يومئذ عن النعيم”.. “شاهد” المقطع الذي استفز الكويتيين وصدمهم وأثار جدلا واسعا بين النشطاء!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت، بمقطع فيديو يوثق إلقاء كميات كبيرة من الأسماك واللحوم في حاوية القمامة، بعد تلفها وعدم استخدامها وأكلها ما تسبب في موجة غضب بين الكويتيين لإهدار هذه الأطعمة في ظل الظروف الحالية.

ويظهر من المقطع المتداول والذي رصدته “وطن” قيام عامل بإفراغ صناديق كاملة من الأسماك في حاوية القمامة، وقول مصور المقطع: “ما يخلونا نوزعه لو مجاناً يستفيدوا منه الناس”.

هذا كله بسبب سوء إدارة الأزمة والتخطيط السيئ لإدارة تدفق المواد الغذائية

..المواطنين مو لاقين السمك والتاجر مو قادر يبيعه ومصيره الزبالة

..على الأقل قطوه بالبحر تأكله الأسماك..والله حرام pic.twitter.com/CCrUWfUtyT — مشعل النامي (@Meshal_Alnami) May 14, 2020

ويظهر المقطع أطناناً من الأسماك التي قدرت قيمتها بآلاف الدولارات، تم إلقاءها جميعاً في القمامة، في صورة محزنة رغم انتشار ملايين الفقراء حول العالم وفي الدول العربية والإسلامية.

فيما نُشر مقطع آخر لنفس العملية، “إفراغ الأسماك في حاويات القمامة”، وتعليق المصوّر الذي يقول بأن لهم أكثر من ثلاثة أيام لا يثلجون أو يعتنون بالأسماك التي تلفت ولا يمكن الاستفادة منها حاليا ويضطرون لإلقائها في القمامة.

الأمن الغذائي المتين كله بالزبالة !!

والله حرام هالنعم تروح بالزبالة

..لتسألن يومئذٍ عن النعيم pic.twitter.com/R6QRwSHzgu — مشعل النامي (@Meshal_Alnami) May 14, 2020

ونشر المغرد “مشعل النامي” مقاطع الفيديو عبر صفحته قال فيها: “هذا كله بسبب سوء إدارة الأزمة والتخطيط السيئ لإدارة تدفق المواد الغذائية، المواطنين مو لاقيين السمك والتاجر مو قادر يبيعه ومصيره الزبالة، على الأقل قطوه بالبحر تاكله الأسماك والله حرام”.

وعلّق نفس المغرد على المقطع الثاني قائلاً: “الأمن الغذائي المتين كله بالزبالة، والله حرام هالنعم تروح بالزبالة، لتسألن يومئذ عن النعيم”.

وعلّق أحد المغردين على المقاطع قائلاً: “خلية إدارة الأزمة بحاجة ماسة لأشخاص تخصصهم سلسلة الإمداد والتموين ومهمتهم التعامل مع الأمور اللوجستية خصوصا الأغذية”.

خلية ادارة الأزمه بحاجه ماسه لأشخاص تخصصهم سلسلة الامداد والتموين

" supply chain management”. ومهتمتهم التعامل مع الامور اللوجستيه خصوصاً الأغذيه. — Ibrahim (@edvard38836530) May 14, 2020

فيما اقترح آخر وقال: “الأسماك أفضل أسمدة توضع للأشجار الثمرة والزرع عموماً، يرجى من المهندسين الزراعيين أن يرونا نتاج دراستهم للاستفادة من هذه الأمور”.