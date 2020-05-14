جهاز أمن أبوظبي هو من مرر شائعة انسحاب قطر من مجلس التعاون وهذا دور فجر السعيد “القذر”

كشف حساب شهير بتسريباته السياسية على تويتر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن شائعة انسحاب قطر من مجلس التهاون الخليجي، التي روج لها على مواقع التواصل قبلا أيام مؤكدا أن جهاز أمن أبوظبي هو من يقف وراء هذه الشائعة.

1-الكل تابع من يومين عن خبر خروج قطر من

منظومة التعاون الخليجي ومن يقف خلف الخبر ولماذا..؟؟ — بوغانم (@hassanalishaq37) May 14, 2020

حساب “بوغانم” الشهير بتويتر والذي يحظى بمتابعة أكثر من 40 ألف شخص على تويتر، قال في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) إن جهاز أمن أبوظبي الذي يديره محمد بن زايد هو من مرر هذه الشائعة.

2-اول من مرر المعلومه بشكل غير مباشر

هي فجر السعيد منذ يومين وهي تتبع تعليمات

جهاز امن ابوظبي

3-تم تمرير المعلومه بشكل اقوى عن طريق

الصحفي زيد بنجامين تم استخدامه كجسر عبور لتمرير المعلومه بشكل اقوى — بوغانم (@hassanalishaq37) May 14, 2020

ولفت إلى أن الإعلامية الكويتية فجر السعيد، المثيرة للجدل كانت أو من استخدمها جهاز أمن أبوظبي لتمرير شائعة انسحاب قطر من مجلس التعاون، مشيرا إلى أنه تم تمرير المعلومة بشكل اقوى عن طريق الصحفي زيد بنجامين حيث تم استخدامه كجسر عبور لتمرير المعلومة بشكل أقوى.

وتابع “بوغانم:”بعدها غرد حمد المزروعي وكتب تغريدتين متناقضتين الاولى قطر لاتستطيع ان تخرج، الثانيه في ستين داهية، بعدها امجد طه تابع لجهاز امن ابوظبي، وتبعه منذر مبارك سعودي تابع لجهاز امن ابوظبي، ثم موجز الانباء سعودي تابع لجهاز امن ابوظبي”

4-بعدها غرد حمد المزروعي وكتب تغريدتين

متناقضتين الاولى قطر لاتستطيع ان تخرج

الثانيه في ستين داهيه

5-بعدها امجد طه تابع لجهاز امن ابوظبي

6-منذر مبارك سعودي تابع لجهاز امن ابوظبي

7-موجز الانباء سعودي تابع لجهاز امن ابوظبي

8-تنسيق في غرفة عمليات امنيه مشتركه — بوغانم (@hassanalishaq37) May 14, 2020

وأوضح المغرد القطري الشهير أن الأهداف من وراء هذا التمرير هو وسيلة ضغط على قطر من أجل أن تخفف من شروطها او من لغتها التفاوضية مع دول الحصار.

9-الاهداف من وراء هذا التمرير

اولا" وسيلة ضغط على قطر من اجل ان تخفف من شروطها او من لغتها التفاوضيه مع دول الحصار

ثانيا" محاولة قفز من دول الحصار من المربع

الاول الى المربع الثاني بمعنى سيغطون على

موضوع الشروط 13 الى الملك سلمان حريص

على وحدة مجلس التعاون — بوغانم (@hassanalishaq37) May 14, 2020

وثانيا ـ بحسب بوغانم ـ محاولة قفز من دول الحصار من المربع

الاول الى المربع الثاني “بمعنى سيغطون على موضوع الشروط 13 الى الملك سلمان حريص على وحدة مجلس التعاون” حسب وصفه.

ويتابع “بوغانم” موضحا بقية أهداف السعودية والإمارات من هذه الشائعة، وهي أن يظهر للعالم أن للسعودية الفضل في تماسك دول التعاون لذلك مرروا كلمة أن قطر هي من طلبت”

وأضاف:”خطوه استباقيه ليبنون عليها موقف لصالحهم، وكذلك لاعطاء الرأي العام العربي والدولي إيحاء بإن قطرهي من تسعى لتفكك وحدة مجلس التعاون، واظن بإن الصوره وضحت لكم لماذا تم تمرير الخبر بإن قطر هي من طلبت الخروج”

10-ان السعوديه الفضل في تماسك دول التعاون لذلك مرروا كلمة أن قطر هي من طلبت

خطوه استباقيه ليبنون عليها موقف لصالحهم

11-اعطاء الرأي العام العربي والدولي بإن قطر

هي من تسعى لتفكك وحدة مجلس التعاون

12-اظن بإن الصوره وضحت لكم لماذا تم تمرير الخبر بإن قطر هي من طلبت الخروج

وسلامتكم 🌹 — بوغانم (@hassanalishaq37) May 14, 2020

هذا وتضاربت الأنباء والمعلومات الواردة حول قرار قطر الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي، دون تصريحات رسمية من الدوحة التي تعتبر عضواً في مجلس التعاون الذي يضم الدول الخليجية الست، وسط حديث عن تدخل الكويت لثني قطر عن هذا القرار.

وقال مصدر دبلوماسي خليجي إن الكويت تبذل جهودا مكثفة لثني قطر عن نيتها الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي، حسب ما شر الاعلامي “زيد بنيامين” في تغريدة رصدتها “وطن”، وأثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

التغريدة التي أثارت جدلاً واسعاً، نفاها عدد من المغردين القطريين، وقال الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، إنه يعتقد أن قطر لن تنسحب من مجلس التعاون الخليجي، وأن من مبادئ السياسة القطرية أن المجلس انشئ لخدمة الشعوب الخليجية وأمن دوله، متابعاً: “قطر حريصة على هذا”.

واستدرك آل ثاني: “لكن قطر لها شروط أن تجدد آليات وقوانين هذا المجلس بحيث يكون فعلا مجلس يخدم الشعوب ويحفظ سيادة وامن دوله، تأكدوا قطر لن تمنح الفجار فرصه ببلاش”.

وأضاف آل ثاني: “إذا رفضت دول الفجار تجديد القوانين والآليات المجلس هنا ستنسحب قطر ولكن موقفهم أمام كفيلهم صعب”.

وكان وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قال إن المجتمع الدولي اليوم وجميع الدول باتت تدرك أن الأزمة الخليجية مبنية على أكاذيب وجرائم ضد دولة قطر والشعب القطري.

وأضاف آل ثاني: “منذ بداية هذه الأزمة وأمير قطر كان واضحا وحاسما جدا في موقفه وهو ألا نتعامل معهم بنفس الطريقة التي يتعاملون بها معنا، بل نتعامل معهم حسب ما تمليه علينا أخلاقياتنا وقيمنا وبموجب مسئولياتنا تجاه المجتمع الدولي”.

وتابع: ” لذلك لم نتعامل بالمثل مع أي إجراءات اتخذوها ضدنا عندما حاصرونا وقاطعونا ومنعوا الامدادات الغذائية والدوائية وأغلقوا المجالات الجوية، وما زلنا على موقفنا، ونحن مصممون على أن يكون لنا علاقات إيجابية وبناءة مع الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي”.

وأشار إلى أن “قطر تؤمن بمجلس التعاون الخليجي وبوحدته ولكن بشرط واحد وهو احترام سيادة جميع الدول واحترام جميع الدول للقانون الدولي واحترام مبدأ المساواة بين الدول”.