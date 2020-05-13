الفنانة العُمانية فخرية خميس تُعري “أم هارون”.. مشاهد محذوفة ومعلومات صادمة من خلف الكواليس

عاتبت الفنانة العٌمانية “فخرية خميس” جموع المتابعين والجمهور الذي أساء لها، ووجه لها شتائم كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن الحملة الكبيرة التي شنها نشطاء عرب لمشاركتها في مسلسل “أم هارون”.

وتسبب المسلسل المثير للجدل الذي تقوم ببطولته الكويتية “حياة الفهد” ويتم بثّه عبر شاشة mbc السعودية، والذي يسيء للشعب الفلسطيني ويعزز الحضور الإسرائيلي في الأرض العربية في موجة غضب كبيرة جداً منذ بداية بثه عبر الفضائية السعودية مع بداية موسم رمضان لهذا العام.

وقالت النجمة العمانية خلال حوار لها مع صحيفة “التكوين” العمانية الإلكترونية إنها شعرت بأنها لم تؤد دورها بالشكل المطلوب لأن المخرج لم يكن يحب شخصيتها بالمسلسل، والذي كان يمثل “بيت المسلمين”، إنما كان يحب بيتاً آخر في المسلسل، وهو “بيت اليهود”، حسب وصفها.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل أوضحت فخرية أنها تعاملت معاملة مجحفة من قبل المخرج المصري للمسلسل “محمد العدل” الذي كانت تعامله كابنها، ولم يعاملها كنجمة -حسب وصفها-. مضيفة أنه ربما لا يعرفها كنجمة، وأساء لها خلال العمل ولم يكن يقدّرها ولم يسأل عنها وعن قيمتها الفنية -على حد قولها-.

وتابعت الفنانة العمانية في حديثها أن المسلسل تضمن تدخلات من المخرج وقام بحذف بعض المشاهد الخاصة بها بالمسلسل.

كما رفض تصوير بعض المشاهد الخاصة ببيت إمام المسجد، وتسبب هذا الحذف بهبوط بمستوى العمل “على حد قولها”.

وأكدت الفنانة العمانية فخرية خميس أنها لم يتم تقديرها بالمسلسل، ولم يتم وضع صورتها حتى في تتر الإعلان له، كما أن “حياة الفهد” لم توليها الاهتمام الكبير أثناء العمل وتصوير حلقات المسلسل.

يشار إلى أنه قبل يومين حذر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في بيان رسمي له مما وصفه بالمحاولات الإعلامية المضللة البائسة والمسلسلات الهابطة التي تزين للمحتلين أفكارهم، في إشارة مبطنة للمسلسلات الخيانية على شاشة “إم بي سي” السعودية التي تجمل وجه الاحتلال القبيح وتدعو للتطبيع مع إسرائيل تماشيا مع سياسات السعودية الجديدة في عهد ابن سلمان.

واستنهض “علماء المسلمين” في بيانه الأمة الإسلامية في شهر رمضان، داعيًا الأمة إلى حماية الأقصى والقدس، والوقوف مع المقدسيين والفلسطينيين بكل ما يمكن في إشارة لمسلسلي “أم هارون ومخرج7” اللذين قوبلا برفض واستنكار كبيرين من قبل المشاهدين العرب.

ووصف البيان هذه المسلسلات دون التصريح باسمها بأنه محاولات إعلامية مضللة تؤدى إلى القبول الذهني والتطبيع الشعبي مع المحتلين والصهاينة، بعدما فشل ذلك بين الشعوب حتى في الدول العربية والإسلامية التي فتحت سفارة الاحتلال فيها.