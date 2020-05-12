ملحن مصري يبكي بحرقة: “تزوجت 12 مرة من بينهن امرأة متزوجة”!

دخل الملحن المصري الكبير حلمي بكر في نوبة بكاء هستيرية بسبب حديثه عن ابنته، وذلك أثناء استضافته في برنامج “شيخ الحارة والجريئة”.

واتهم بكر طليقته بالاعتداء عليه وإرسال بلطجية إلى بيته ضربوه ضرباً مبرحاً، وأخذوا ابنته منه.

وقال بكر: “ابنتي منذ 33 يوما تقول لي وحشتني وتقول لي بابا رأيتك في حلمي، وشاهدت أن هناك من أحزنك وأنا أتيت وأعطيتك الماء لتشرب”.

ووجه بكر رسالة إلى المسئولين يُطالبهم فيها بإنصافه ومساعدته في مشاهدة ابنته.

ورد بكر على سؤال مقدمة البرنامج المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، عن سؤال إنت كان ضحية النساء، قائلة: “أكتر من مرة ست خانتك، وست سرقتك، وست نصبت عليك، وست اتجوزتك وهي متجوزة”، فأجاب: “قدري وأنت عارف أن القدر مبيمنعش اللي بيحصلك، وطالما هيتكتبلك ده بيتكتب في حياتك وأنت مطلوب يا تكمل أو تنهي”.

وعن سؤال “شيخ الحارة” لحلمي قائلاً: “أنت حلمي بكر مينفعش يحصل معاك كده”، رد المُلحن: “معلش الكاميرا الظاهر كانت مركزة عليا أوي لأن اللي اتجوزتهم كلهم كانوا ولاد ناس.. اتجوزت 12 جوازة وحدة منهم عرفي اكتشفت بعدها أنها متزوجة من رجل آخر في نفس الوقت”.

وفى فقرة “سيرتك على كل لسان”، قال بكر: “لا أمتلك ثروة، ولو غيرت أسلوبي هعمل فلوس قد كدة، ماقدرش أساعد المغنيين دول، طالما الأساس مش كويس، ووقفت جنب أصوات كتيرة موجودة دلوقتي، بس مش كل من هب ودب هقف جنبه”.

يُذكر أن حلمي بكر لحن حوالي 1500 لحن لكبار المطربين العرب مثل ليلى مراد و وردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح، كما قدم نحو 48 مسرحية غنائية أشهرها: “سيدتي الجميلة” و”حواديت” و”موسيقى في الحي الشرقي”، واكتشف العديد من المواهب الصوتية المصرية ولحن الكثير من الأغاني الناجحة.