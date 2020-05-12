“اختفوا كالجن تماماً”.. “شاهد” ماذا فعل “3” شبان سعوديون أثناء حظر التجول!

رصدت كاميرات المُراقبة مُطاردة مثيرة بين رجال الشرطة في السعودية، وثلاثة شُبان خالفوا قرار منع التجول في أحد مناطق المملكة.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن” لحظة المُطاردة التي انتهت بشكل غريب، حين توقفت السيارة التي تُقل الشباب، واختفوا بلمح البصر، ما جعل قائد دورية الشرطة يقف مصدوماً عاجزاً عن العثور عليهم.

3 شبان يهربون من دورية أمنية بعد مخالفتهم لقرار #منع_التجول ! pic.twitter.com/rEztPlLCuf — حقوق الضعوف (@hukusfof) May 11, 2020

وسخر مغردون من تصرف الشباب وسذاجة رجال الأمن، فكتب أحدهم: “خبول المخالفة بتجي برقم لوحة السيارة”، وضحك آخر من الموقف داعياً لهم بالهداية.

خبول ههههههههه المخالفة بتجي برقم لوحة السيارة — Ⓦⓐⓔⓛ (@ws8607) May 11, 2020

هههههههه الله يهديهم — الطريق الى الحق (@g_hotay2010) May 11, 2020

يُذكر أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت عن رفع حظر التجول بمحافظتي صامطة والداير جنوب غرب المملكة، والذي تم فرضه منذ السابع عشر من الشهر الماضي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” عن مصدر في وزارة الداخلية، قوله: “أنه إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه في السابع عشر من الشهر الماضي بمنع التجول على مدار 24 ساعة بمحافظتي صامطة والداير في منطقة جازان، جنوب غرب المملكة، فقد تقرر في ضوء توصيات الجهات الصحية رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية عن محافظة صامطة وذلك اعتباراً من غدٍ الاثنين”.

وقال البيان إنه يستمر” السماح لسكان المحافظة بالتجول، لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها”.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة في السعودية عن تسجيل 1966 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، فيما تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة.