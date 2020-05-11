طيران الإمارات في طريقها للإفلاس.. استغاثت بالبنوك للاستدانة وبيان رسمي صدم ابن راشد وكشف الكارثة

يبدو أن “طيران الإمارات” إحدى أكبر شركات الرحلات الجوية الطويلة المدى في العالم، في طريقها للإفلاس جراء التضرر الكبير بشؤونها المالية بسبب توقف حركة الطيران والسفر تماما منذ تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وتحوله لوباء عالمي تسبب بشلل لكوكب الأرض.

وفي هذا السياق أعلنت الشركة المملوكة للحكومة أنها ستستدين لتجاوز أزمة وباء فيروس كورونا وأنها قد تضطر لاتخاذ تدابير أشد لمواجهة شهور ستكون الأصعب في تاريخها.

يشار إلى أن “طيران الإمارات” أوقفت رحلات الركاب المنتظمة في مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا التي عصفت بالطلب العالمي على السفر.

وشددت الشركة الإماراتية على أن تعافي الطلب لن يحدث قبل 18 شهرا على الأقل، مضيفة أنها ستطرق أبواب البنوك للحصول على قروض خلال الربع الأول لتخفيف تأثير انتشار الفيروس على التدفقات النقدية.

من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد بن سعيد في بيان ”سيكون لوباء كوفيد-19 تأثير هائل على أدائنا في 2020-2021، نواصل اتخاذ تدابير قوية لإدارة التكاليف وخطوات أخرى ضرورية لحماية عملنا مع التخطيط لاستئناف الأنشطة“.

وبحسب “رويترز” التي اطلعت على رسالة داخلية بالبريد الإلكتروني أُرسلت من الشركة للعاملين، يوم الأحد، قال الشيخ أحمد إن الشهور المقبلة ستكون الأصعب في تاريخ الشركة، مضيفا في رسالته: ”في مرحلة ما، إذا لم يتحسن وضعنا، سنضطر لاتخاذ إجراءات أصعب“.

وقالت مجموعة الإمارات، التي تضم في أصولها طيران الإمارات، إنها لن تدفع توزيعات أرباح سنوية لصندوق حكومة دبي المساهم فيها. وأوضحت أن أصولها النقدية تبلغ 25.6 مليار درهم (سبعة مليارات دولار).

وقال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد الذي أصيب بصدمة كبيرة في تقرير المجموعة السنوي الصادر يوم الأحد إنه واثق من أن طيران الإمارات ستخرج من الأزمة قوية وشركة عالمية رائدة في الملاحة الجوية.

وقالت متحدثة باسم طيران الإمارات إن التزام دبي بعمليات ”ضخ رأس مال“ في الشركة سيسمح لها ”بالحفاظ على القوى العاملة الماهرة لديها“. وأضافت أن ذلك سيسمح لها أيضا بأن تكون مستعدة لاستئناف الرحلات عندما يصبح ذلك ممكنا ومواصلة تسيير رحلات الشحن وتقديم غيرها من الخدمات.

وكانت طيران الإمارات خفضت أيضا في مارس أجور العاملين لديها مؤقتا بسبب جائحة كورونا، ولم يتضح متى ستستأنف رحلاتها المنتظمة. وقالت منافستها الخطوط الجوية القطرية إنها ستبدأ إعادة بناء شبكتها من هذا الشهر، بينما تعتزم الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي استئناف رحلات نقل الركاب المنتظمة بدءا من يونيو.