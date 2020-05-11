رفع صورة الشيخ زايد على سيارته.. “شاهد” إماراتي “سكران” يعربد في شوارع أبوظبي ويثير غضباً واسعاً

أثار مواطن إماراتي غضباً بين النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعية، بعدما تم توثيق استعراضه لسيارته بطريقة خطرة في شارع عام، ما عرض حياة الآخرين للخطر.

ويظهر الشاب بالفيديو الذي رصدته “وطن”، يقود سيارة “جيب”، ويسير بخط مُستقيم في الشارع العام، قبل أن يُفاجئ السائقين خلفه بانحرافه عن المسار، واستعراضه وتفحيطه بالسيارة، والدوران فيها لأكثر من مرة.

فيديو#شرطة_أبوظبي: القبض على شاب قاد سيارته بطريقة خطرة pic.twitter.com/r4nGV1zjse — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) May 11, 2020

واضطرت باقي السيارات إلى التوقف خوفاً من وقوع حادث خطر بسبب تصرفاته اللامسئولة، وانتهى به الأمر إلى الارتطام بالرصيف، ما اضطره للتوقف والنزول غاضباً من الجيب ومحاولة تصحيح الوضع.

ورجح المغردون أنه ليس بحالة طبيعية، فكتب مُغرد: “الله يهديه سكران”.

الله يهديه سكران — ربي اغفرلي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات (@QjCvbJmMn4uWh4K) May 11, 2020

واستنكر آخرون أن يتوقف غاضباً رغم أفعاله التي عرضت حياته وحياة الآخرين للخطر، وكتب ناشط: “لا وكمان نازل معصب”.

لا وكمان نازل معصب — GENTLEWOMEN (@meenee_31) May 11, 2020

ووافقه الرأي مُغرد آخر، فكتب: “المشكلة إنه نزل معصب”.

المشكله انه نزل معصب 😂😂 — Dove 🕊 (@lnovo88) May 11, 2020

وفي سياق مُتصل، أعلنت شرطة أبوظبي القبض عليه، وذكرت أنه شابا يبلغ من العمر 28 عاماً، وكان يقود سيارته بطريقة متهورة وغير ملتزمة بالقوانين وأنظمة المرور ، حيث قام بأداء حركات استعراضية بمركبته في الشارع العام في منطقة مصفح الشعبية وذلك بصورة خطرة وتم حجز المركبة وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأشارت الشرطة في بيان لها عبر “تويتر” إلى أن عقوبة قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادة المركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرر بالمرافق العامة أو الخاصة، يترتب عليها غرامة 2000 درهم و(23) نقطة مرورية وحجز المركبة لمدة (60) يوماً.

وشددت شرطة أبوظبي على ضرورة الالتزام في المنزل، ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

يُذكر أن وزارة الصحة الإماراتية أعلنت عن 781 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 18198 حالة.