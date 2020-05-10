“شاهد” رامز جلال يُرعب حمو بيكا بالثعبان والكابوريا ورد فعل غير متوقع في المواجهة بينهما

حلّ المطرب الشعبي حمو بيكا والمشهور بتأدية أغاني المهرجانات، ضيفا على الحلقة السابعة عشر من برنامج الفنان المصري رامز جلال “رامز مجنون رسمي” .

وشهدت فقرات البرنامج حالة من الرعب والذهول لدى حمو بيكا، بسبب ما فعله رامز جلال به، حيث ظهر “بيكا” متزناً في اللحظات الأولى من ظهور رامز جلال بالبرنامج.

إجابات غير متوقعة من حمو بيكا على أسئلة أروي الصريحة إجابات غير متوقعة من حمو بيكا على أسئلة أروي الصريحة#رامز_مجنون_رسمي#رمضان_يجمعناRamez Galal Gepostet von ‎MBC مصر‎ am Sonntag, 10. Mai 2020

رد فعل صادم من حمو بيكا بعد رؤية رامز جلال لأول مرة رد فعل صادم من حمو بيكا بعد رؤية Ramez Galal لأول مرة#رامز_مجنون_رسمي#رمضان_يجمعنا Gepostet von ‎MBC مصر‎ am Sonntag, 10. Mai 2020

وفي مقطع فيديو آخر رصدته “وطن”، بدا حمو بيكا أقل اتزاناً وبدأ بالصراخ على رامز، متوعداً إياه بإنتاج أغنية لمهاجمته، فيما بدا على المطرب الشعبي الخوف بشدة من الثعبان.

رعب رهيب من حمو بيكا في مواجهة ثعبان وكابوريا رامز جلال رعب رهيب من حمو بيكا في مواجهة ثعبان وكابوريا Ramez Galal #رامز_مجنون_رسمي#رمضان_يجمعنا Gepostet von ‎MBC مصر‎ am Sonntag, 10. Mai 2020

وقام المطرب الشعبي بالغناء لرامز جلال تحت تهديد الثعبان، قائلا :”رامز اللى علم عليا وجاب راسى مكان رجليا”.

رد فعل غير متوقع من حمو بيكا بعد مواجهة رامز جلال بدون الكرسي رد فعل غير متوقع من حمو بيكا بعد مواجهة Ramez Galal بدون الكرسي#رامز_مجنون_رسمي#رمضان_يجمعنا Gepostet von ‎MBC مصر‎ am Sonntag, 10. Mai 2020

وقدم حمو بيكا الاعتذار للفنان هاني شاكر والملحن حلمي بكر، قائلا :” انا اسف يا استاذ حلمي واسف يا امير الغناء العربي”.