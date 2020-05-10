“شاهد” رامز جلال يُرعب حمو بيكا بالثعبان والكابوريا ورد فعل غير متوقع في المواجهة بينهما

حلّ المطرب الشعبي حمو بيكا والمشهور بتأدية أغاني المهرجانات، ضيفا على الحلقة السابعة عشر من برنامج الفنان المصري رامز جلال “رامز مجنون رسمي” .
وشهدت فقرات البرنامج حالة من الرعب والذهول لدى حمو بيكا، بسبب ما فعله رامز جلال به، حيث ظهر “بيكا” متزناً في اللحظات الأولى من ظهور رامز جلال بالبرنامج.
وفي مقطع فيديو آخر رصدته “وطن”، بدا حمو بيكا أقل اتزاناً وبدأ بالصراخ على رامز، متوعداً إياه بإنتاج أغنية لمهاجمته، فيما بدا على المطرب الشعبي الخوف بشدة من الثعبان.
وقام المطرب الشعبي بالغناء لرامز جلال تحت تهديد الثعبان، قائلا :”رامز اللى علم عليا وجاب راسى مكان رجليا”.
وقدم حمو بيكا الاعتذار للفنان هاني شاكر والملحن حلمي بكر، قائلا :” انا اسف يا استاذ حلمي واسف يا امير الغناء العربي”.