حالة من الفزع داخل سجن النساء بالكويت وما حدث للضابطة المسؤولة يستنفر السلطات

نشرت وزارة الداخلية الكويتية بياناً يفيد بإصابة ضابطة من الشرطة النسائية الكويتية بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، وهي تعمل في أحد السجون النسائية في الكويت.

وأفاد البيان الصادر عن وزارة الداخلية الكويتية بثبوت إصابة الضابطة التي كانت مخالطة لأهلها بالمنزل، وتم نقلها للمستشفى، كما ويتم إجراء فحوصات طبية لكافة العسكريات الموجودات في السجن التي تداوم فيه الضابطة الكويتية، للتأكد من سلامتهن.

وأكد البيان الذي تم نشره، اليوم الأحد، بأن نتيجة واحدة ظهرت حتى الآن لإحدى العسكريات المخالطات للضابطة، وتبين أنها سليمة، وستخرج بقية النتائج خلال اليوم.

وأشار البيان لأنه تم وضع النزيلات في السجن “السجينات” في الحجر الانفرادي منذ دخولهن السجن كل حسب تاريخ الدخول، وبالتنسيق مع طبيب السجن، لإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة كإجراء اعتيادي واحترازي.

يُشار لأنه ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” سجّلت الكويت وبحسب آخر بيان لوزارة الصحة الكويتية 8 آلاف و688 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد الوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس 58 حالة وفاة.

هذا وتماثل للشفاء حتى الآن من كافة أعداد المصابين ما قرابة 2729 حالة إصابة كانت تتم معالجتها في مستشفيات الكويت.

وتعيش البلاد حالة من حظر التجول وإلغاء الدوام المدرسي والرسمي وإغلاق المحلات، ضمن جملة إجراءات اتخذتها الحكومة الكويتية لمواجهة خطر انتشار الفيروس، الذي يتسبب منذ عدة شهور بحالة شلل تامة في معظم بلدان العالم، وعطّل حركة الملاحة والطيران وأوقف حياة الملايين من البشر.