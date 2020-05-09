حساب إماراتي شهير يكشف: محمد بن زايد أرسل موافقته للبيت الأبيض.. “مستعد لمصالحة قطر”!

كشف حساب إماراتي شهير، ما قال إنها تفاصيل جديدة عن الأزمة الخليجية القائمة منذ 3 سنوات، وتوسط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحلها.

وقال حساب “بدون ظل” الشهير والذي يعرف نفسه انه “ضابط في جهاز الامن”، إن الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، يرسل موافقته للبيت الأبيض، للمصالحة مع دولة قطر”.

الشيخ محمد بن زايد ، يرسل موافقته للبيت الابيض للمصالحة مع دولة قطر . — بدون ظل (@without__shadow) May 9, 2020

وكانت مجلة “تاكتيكال ريبورت” كشفت تفاصيل مكالمة أجراها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورغبة الأول في إنهاء حصار قطر بعد فشل جميع مخططاته، حيث تحدثاً خلالها عن الأزمة الخليجية القائمة.

وأشارت المجلة إلى أن هذه المكالمة الهاتفية بين ترامب وابن زايد والتي كانت يوم 23 أبريل الماضي، جاءت عقب محادثة هاتفية في 22 ابريل نيسان بين الرئيس الأمريكي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

مجلة “تاكتيكال ريبورت” ذكرت أيضا أنه بحسب التقارير الواردة من أبو ظبي فإن محمد بن زايد لن يتخذ أية خطوات لحل الأزمة الخليجية قبل وضع رؤية واضحة بشأن هذه الأزمة وفقاً لـ3 شروط أساسية.

ونقلت المجلة معلومات عن رغبة ولي عهد أبو ظبي في التأكد من طبيعة مساهمة الرئيس الأمريكي في الحل، وما إذا كانت نواياه جادة أم لا، في هذا الصدد، وما إذا كان لدى “ترامب” معلومات تفيد بأن العاهل السعودي “سلمان بن عبد العزيز” مستعد لفتح الباب للحل مع قطر.

والشرط الثالث بالنسبة له يتمثل في إذا ما كانت مشاركة الإمارات في حل الأزمة ستعيد تنشيط أو إنهاء جهود الوساطة التي يقوم بها أمير الكويت “صباح الأحمد الجابر الصباح”.

وتأتي تلك الجهود القائمة من قبل الإمارات لحل الأزمة بعد ما يقارب الثلاثة سنوات من حصار قطر الجائر من قبل الإمارات والسعودية، وفشل جميع مخططات ابن زايد ضد الدوحة.