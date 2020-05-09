“شاهد” بعد ارتباطه بـِ”ياسمين صبري” .. نجل أحمد أبو هشيمة يصدم الجمهور!!

تفاجأ الجمهور من وجود ابن شاب لرجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة الذي ارتبط مؤخرًا بالفنانة ياسمين صبري يدعى عمر، حيث تم تداول مقطع فيديو قصير للشاب، وهو ما أثار استغراب المتابعين.

ويظهر عمر خلال لقاء له من إحدى المباريات، ويتضح من خلال الفيديو أنه يلعب للنادي الأهلي وهو من مواليد 2000، أي أنه يبلغ من العمر 20 عامًا، ليشكل حالة من البلبلة بين عدد من الجمهور لاعتقادهم أن أحمد أبو هشية لم يتزوج قبل ارتباطه بالفنانة هيفاء وهبي وانفصاله عنها في وقت سابق.

ويحظى اسم أبو هشيمة في الوقت الحالي بمتابعة قوية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما بعد ارتباطه بالفنانة ياسمين صبري، حيث فاجأ الثنائي الجمهور بخطوبتهما ثم عقد قرانهما خلال فترة الحجر الصحي، ولم يتم الكشف إن كان أبو هشيمة وصبري سيقيمان حفل زفاف بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وسبق وأن تزوج رجل الأعمال المصري عام 2009 من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، واستمر زواجهما تقريبا ثلاث سنوات لكنهما انفصلا نتيجة خلافات بينهما، فيما صرحت وهبي بعد انفصالها أن أبو هشيمة أصبح مشهورا بسببها.