“إبليس وقف عاجزاً عما حصل” .. “شاهد” سعودي يطلق النار على آخر في نهار رمضان بعد أن أوسعه ضرباً

فجر مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موجةً من الغضب بين المُغردين في السعودية، بعد إطلاق مواطن النار على آخر باستخدام سلاح رشاش.
ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، مجموعة مواطنين نزلوا من سيارتين، وبدأت مُشاجرة بينهم بالأسلحة البيضاء والعصي الغليظة، قبل أن يفاجئوا بأحدهم يُخرج سلاح رشاش يُهدد به المجموعة الأخرى، والتي فرت واختفت من المشهد فور بدء إطلاق النار من الرشاش.
وأثار المقطع غضب المغردين الذين طالبوا بسرعة إلقاء القبض على الفاعل، خاصة أن جريمته حدثت في نهار رمضان، فكتب ساطي: “لا بد أن يتأدب 20 عاماً بالسجن ليكون عبرة لغيره، ونتمنى رفع عقوبة حمل السلاح إلى 25 عام سجن”.
وتوقع مُغرد باسم حمد أن يكون المواطن في حالة غير طبيعية، جعلته يُطلق النار على الشخص الآخر، وكتب: “هذا يجب القبض عليهم، شكلهم مخدرات”.
كذلك علق فيصل: “الأعراض الإنسحابية بسبب الإنقطاع عن المخدرات بسبب توقف البياعين نظراً لإنتشار كورونا”.
وانتقد مُغرد باسم أبو فهد ما يحدث بعد تنفيذ القانون، من مُطالبات بالعفو وعتق الرقبة، وكتب: “القانون يربيه، وبكرا يشغلونا قطع وأعتاق رقبة”.
ووافقه الرأي مُغرد آخر، انتقد مبادرات دفع الدية، وكتب: “يجيك بعدين لابس شماغ بدون عقال ووجه حزين ويبغى ٣٠ مليون ريال دية، اللهم لا شماتة”.
وألقى الاخصائي فهد العريدي باللوم على القانون الذي يسمح بانتشار السلاح بين أيدي المراهقين، وكتب: “المشكلة ليست في حادثة إطلاق النار ، المشكلة انتشار الأسلحة النارية بين مراهقين والشباب”.
وفي وقت لاحق، نشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على “سناب شات”، لحظة إلقاء القبض على المواطن بتهمة إطلاق أعيرة نارية على شخص آخر من سلاح رشاش في شارع عام بمحافظة جدة؛ بسبب خلافات بينهما.
وأعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، أنها تمكنت من إلقاء القبض على الجاني وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.
وأوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وأحالته إلى النيابة العامة، وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج.
وانتشرت في الآونة الأخيرة، عدة فيديوهات ترصد المشاجرات الدامية التي تندلع في شوارع المملكة في نهار رمضان دون مراعاة لحرمة الشهر الكريم، أو انتشار فيروس كورونا المُستجد “كوفيد 19″، و كان أحدها في سوبر ماركت بسبب كرتونة بيض.
وفي فيديو أخر، يُظهر شجاراً عنيفاً وتبادل لكمات بين عدد من الأشخاص بينهم نساء أمام أحد المحلات في مدينة جدة السعودية بأول أيام شهر رمضان .
وفي سياق مُتصل، أوضح المتحدث باسم وزرة الصحة السعودية محمد العبد العالي أنه جرى تسجيل 1701 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 35432 إصابة، منهم 22 % من السعوديين و 78% من المقيمين والوافدين.