“إبليس وقف عاجزاً عما حصل” .. “شاهد” سعودي يطلق النار على آخر في نهار رمضان بعد أن أوسعه ضرباً

فجر مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موجةً من الغضب بين المُغردين في السعودية، بعد إطلاق مواطن النار على آخر باستخدام سلاح رشاش.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، مجموعة مواطنين نزلوا من سيارتين، وبدأت مُشاجرة بينهم بالأسلحة البيضاء والعصي الغليظة، قبل أن يفاجئوا بأحدهم يُخرج سلاح رشاش يُهدد به المجموعة الأخرى، والتي فرت واختفت من المشهد فور بدء إطلاق النار من الرشاش.

فيديو

متداول.. شخص يطلق النار على آخر في جدة pic.twitter.com/6nSmxi034W — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) May 8, 2020

وأثار المقطع غضب المغردين الذين طالبوا بسرعة إلقاء القبض على الفاعل، خاصة أن جريمته حدثت في نهار رمضان، فكتب ساطي: “لا بد أن يتأدب 20 عاماً بالسجن ليكون عبرة لغيره، ونتمنى رفع عقوبة حمل السلاح إلى 25 عام سجن”.

هذا لابد يتادب عشرين عام بالسجن ليكون عبرة لغيرة ونتمنى رفع عقوبة حمل السلاح ل ٢٥ عام سجن وتعلن للعموم — ساطي (@bntly64) May 8, 2020

وتوقع مُغرد باسم حمد أن يكون المواطن في حالة غير طبيعية، جعلته يُطلق النار على الشخص الآخر، وكتب: “هذا يجب القبض عليهم، شكلهم مخدرات”.

هذا يجب القبض عليهم شكلهم مخدرات — hamad🆕حمد (@hamad22577368) May 8, 2020

كذلك علق فيصل: “الأعراض الإنسحابية بسبب الإنقطاع عن المخدرات بسبب توقف البياعين نظراً لإنتشار كورونا”.

الاعراض الانسحابية بسبب الإنقطاع عن المخدرات

بسبب توقف البياعين نظراً لإنتشار كورونا — Faisal 🇸🇦 (@i8ii8i) May 8, 2020

وانتقد مُغرد باسم أبو فهد ما يحدث بعد تنفيذ القانون، من مُطالبات بالعفو وعتق الرقبة، وكتب: “القانون يربيه، وبكرا يشغلونا قطع وأعتاق رقبة”.

القانون يربيه .. وبكرا يشغلونا قطع واعتاق رقبه !! — ابو فهد 🕊☕️ (@atif_almuhanna) May 8, 2020

ووافقه الرأي مُغرد آخر، انتقد مبادرات دفع الدية، وكتب: “يجيك بعدين لابس شماغ بدون عقال ووجه حزين ويبغى ٣٠ مليون ريال دية، اللهم لا شماتة”.

يجيك بعدين لابس شماغ بدون عقال ووجه حزين ويبغى ((٣٠ مليون ريال ديه ))



اللهم لا شماته — AYMAN (@aymanalasiry) May 8, 2020

وألقى الاخصائي فهد العريدي باللوم على القانون الذي يسمح بانتشار السلاح بين أيدي المراهقين، وكتب: “المشكلة ليست في حادثة إطلاق النار ، المشكلة انتشار الأسلحة النارية بين مراهقين والشباب”.

المشكلة ليست في حادثة إطلاق النار



المشكلة انتشار الإسلاحه النارية بين مراهقين



والشباب — الاخصائي فهد العريدي (@fahdnn665544) May 8, 2020

وفي وقت لاحق، نشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على “سناب شات”، لحظة إلقاء القبض على المواطن بتهمة إطلاق أعيرة نارية على شخص آخر من سلاح رشاش في شارع عام بمحافظة جدة؛ بسبب خلافات بينهما.

وأعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، أنها تمكنت من إلقاء القبض على الجاني وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وأحالته إلى النيابة العامة، وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج.

شرطة منطقة مكة المكرمة : القبض على مواطن أطلق عدة أعيرة نارية على شخص آخر من سلاح رشاش وإصابته . pic.twitter.com/skRufK8nsv — الأمن العام (@security_gov) May 8, 2020

وانتشرت في الآونة الأخيرة، عدة فيديوهات ترصد المشاجرات الدامية التي تندلع في شوارع المملكة في نهار رمضان دون مراعاة لحرمة الشهر الكريم، أو انتشار فيروس كورونا المُستجد “كوفيد 19″، و كان أحدها في سوبر ماركت بسبب كرتونة بيض.

لاحول ولاقوه الابالله ……

ياخي معقوله ذول ينحسبون بشر 🤭

هالهوشه على كرتون بيض 🥚🥚🥚🥚

ودام صيامك ياوطن 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🤣🤣 pic.twitter.com/VpU4kj8Qjm — ترامب القرني (@trumb78739686) April 27, 2020

وفي فيديو أخر، يُظهر شجاراً عنيفاً وتبادل لكمات بين عدد من الأشخاص بينهم نساء أمام أحد المحلات في مدينة جدة السعودية بأول أيام شهر رمضان .

فيديو

في أول أيام #رمضان.. شاهد مشاجرة وتبادل لكمات أمام محل في جدة pic.twitter.com/xwb7X0heMC — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 24, 2020

وفي سياق مُتصل، أوضح المتحدث باسم وزرة الصحة السعودية محمد العبد العالي أنه جرى تسجيل 1701 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 35432 إصابة، منهم 22 % من السعوديين و 78% من المقيمين والوافدين.