“شاهد” أسرة “مسحول السعودية” حسام عادل تستنجد بالسيسي بعد تهديده بأعمال شغب أكثر عنفاً مما جرى بالكويت

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والسعودية بمقاطع فيديو وتغريدات عبر وسم “#حسام_عادل” الذي انتشر خلال الساعات الماضية، للحديث عن الشاب المصري “حسام عادل” الذي انتشر مقطع فيديو له وهو يتعرض للتعذيب والسحل والإهانة الشديدة على يد السلطات السعودية.

وكان حسام عادل قد خرج في مقطع فيديو يقول فيه بأنه سيقوم بعمل احتجاجات كبيرة بالسعودية على غرار ما حصل بالكويت، للمطالبة بإجلاءه لبلاده في ظل ظروف فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

https://facebook.com/AJA.Egypt/videos/908891866202586/?extid=wIVQD9GKDGiSpy8z&d=null&vh=e

ونشر عم الشاب حسام عادل مقطع فيديو عبر الوسم قال فيه: “انا احمد جابر ماضي عم حسام ماضي المقيم بالسعودية، وأنا باسم أهل حسام وعائلة ماضي وأهالي الغربية وكل من يعرف حسام نناشد السيد الرئيس “عبدالفتاح السيسي بالتدخل للإفراج عن ابننا في أقرب وقت، ولا نوافق على ما قال، ولكن طمعاً في عدالتكم يا ريس نعلم أنه أخطأ ولكن سماحتكم أكبر، حسام أحد أبناء مصر الحبيبة ونعلم منهم الصفح”

أحمد جابر ماضي، عم #حسام_عادل ماضي، عم الشاب المسحول في #السعودية، يناشد الرئيس المصري التدخل للإفراج عنه.

حسام لم يرتكب جريمة هو فقط طالب بعودته إلى بلده! pic.twitter.com/UekENLtH8K — AbdulHady Heriba (@AbdulhadyHeriba) May 9, 2020

وأضاف: “نرجوك يا ريس أنقذ حسام وهو أحد أبناءك ومحبيك واختارك رئيساً وأيدك في كل المناسبات، طمعا في كرمكم يا ريس تتدخل لأن اللي بيحصل بحسام صعب أي حد يتحمله”.

فيما غرّد ناشط آخر قائلاً: “إن سحل المواطن المصري “حسام عادل” في السعودية هو سحق لكل مصري في العالم”.

إن سحل المواطن المصري #حسام_عادل في #السعودية هو سحق لكل مصري في العالم

إهانة بحجم وضاعة رئيس فاشل مجرم دموي #السيسي الذي فرط في حقوق شعبه داخليا فهانوا خارجها

لم تكن الرياض تجرؤ على التفكير في هذا لولا أنها تعلم أن #الجنرال ذليل لا يقوى على فعل شيئ وأحقر وأخس من أن ينطق بكلمة — Abdalla Ibrahim (@abdallahid) May 9, 2020

وتابع: “إهانة بحجم وضاعة رئيس فاشل مجرم دموي، السيسي الذي فرط في حقوق شعبه داخلياً فهانوا خارجها، لم تكن الرياض تجرؤ على التفكير في هذا لولا أنها تعلم أن الجنرال ذليل لا يقوى على فعل شيء وأحقر وأخس أن ينطق بكلمة”.

فيما غرد آخر: “عم الشاب المسحول على أيدي قطعان آل سعود يناشد السيسي للتدخل للإفراج عنه لأنه من مؤيديه”.

وتابع: “نحن نطالب بمحاكمة من سحل حسام عادل، وإقالة السفير المصري بالسعودية، وإقالة وزيرة الهجرة، وإغلاق دكاكين الإعلام التي نفت واقعة السحل وقالت أنها أكاذيب اخوانية، وأخيراً نطالب بعودة مصر”.

وكانت مواقع التواصل اشتعلت بمقطع فيديو يظهر سحل مقيم مصري في السعودية وعالق بسبب رفض سلطات بلاده إعادته.

ويظهر بمقطع الفيديو المقيم المصري حسام عادل لحظة اعتقاله وسحله على الأرض بعد أن هدد بالتظاهر أمام السفارة المصرية في جدة لإعادته لبلاده .

وحسب الفيديو، يظهر عادل المقيم بجدة وهو مسحوب من قدميه على الأرض من شخصين و يديه مصفدتين وهو يستغيث باكيا “والله ما أقصد .. والله في بالي نقف قدام سفارتنا وينزلونا زي ما حصل في الكويت ” ليسمع أحد الأصوات قائلا “عشان تتوب”.

وكانت النيابة العامة السعودية قد أصدرت، الخميس، قرارا بالقبض على المقيم المصري بتهمة التحريض على إثارة الشغب أمام سفارة دولته بسبب إجراءات كورونا بحسب وسائل الإعلام السعودية.

وكان عادل قد نشر مقطعا مصورا يطالب فيه السلطات المصرية بإعادة المصريين العالقين في السعودية بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا وإلا سيدعو المصريين للتظاهر أمام السفارة المصرية بجدة أسوة بالكويت.