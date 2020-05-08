نكسة في الأردن بعد 8 أيام من صفر إصابة بـ”كورونا” .. هكذا تسببت وليمة “منسف” بكارثة في المفرق!

في نكسةٍ لكلّ التوقعات بعد حوالي 8 أيام من عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، سُجّلَ في الأردن ارتفاعاً غير مسبوق خلال الساعات الأخيرة، بعد إصابة سائق شاحنة بمحافظة المفرق.

وعاد السائق إلى البلاد قبل أسبوعين، وكانت نتيجة الفحص حينها سلبية، لكن بعد إعادة الفحص له، يوم الأربعاء، جاءت النتيجة إيجابية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد ارتفع عدد الإصابات لمخالطي سائق الشاحنة المصاب الذي يقطن في بلدة الخناصري بمحافظة المفرق فجر الجمعة، إلى 29 إصابة.

وكانت وكالة الانباء الأردنية “بترا”، ذكرت أن مصاب كورونا في المفرق اقام قبل عدة أيام افطارا لعدد من المواطنين في المنطقة.

لكنّ زوجة السائق المصاب قالت إنه زوجها لم يولم لأي أحد خلال شهر رمضان.

وأضافت في منشور متناقل لها عبر شبكة فيسبوك، أن زوجها لم يخالط أحدا سوى بناتها وأزواجهن.

وأوضحت أن زوجها أجرى فحصا على الحدود، وكانت نتيجته سلبية، وليس له ذنب في شيء.

وجمعت فرق التقصي الوبائي منذ تسجيل اصابة السائق 314 عينة، على ان تواصل اعمالها الجمعة بمشاركة فرق من عمان واربد للتوسع بجمع العينات وفحصها بالسرعة الممكنة.

وأدخل 29 إصابة من مخالطي السائق إلى المستشفى.

وقال محافظ المفرق ياسر العدوان، إنه تم عزل بلدية الباسلية في لواء البادية الشمالية الغربية، التي تضم 4 قرى هي فاع، الخناصري، الحرش، وبريقا اعتبارا من الخميس.

وذكر أنه سيتم عزل كل قرية على حدة، بعد تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في المنطقة.

ودخل حظر التجول الشامل في الأردن، حيز التنفيذ، حيث سيستمر لمدة 24 ساعة، بدءا من منتصف ليل الخميس الجمعة، وحتى منتصف ليل الجمعة السبت.

في السياق نفسه، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية وفاة مواطنين اردنيين بفيروس كورونا في كل من السعودية والكويت.