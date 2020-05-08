“شاهد” المصري الذي قتل ابن جلدته في الكويت بسبب 3 دنانير يواجه هذه العقوبة القاسية

يواجه الوافد المصري الذي قتل ابن جلدته قبل أيام في منطقة الدسمة بالكويت عقوبة الإعدام شنقا . وفق ما أكّد مصدر أمني كويتي

وأقر القاتل بفعلته ومثل جريمته في الدسمة قبل يومين، ثمّ أحيل الى السجن المركزي تمهيدا لمحاكمته في محكمة الجنايات الكويتية.

وقال مصدر أمني ان القاتل مصري اعترف بانه ارتكب الجريمة لرفض المجني عليه إعطاءه مبلغ 3 دنانير كاستدانة قبل اشهر وتحديدا حينما كان يقيما سوياً في سكن مشترك.

كما أقر أمام النيابة وجهات التحقيق في وزارة الداخلية بتخطيطه المسبق وتبييت النية لقتل المجني عليه بأن ذهب إليه بعد شراء أداة الجريمة ونفذ جريمته لأسباب خاصة سردها أمام النيابة العامة.

وعثر في نهاية أبريل الماضي على جثة وافد مصري يعمل حارس بنيابة في منطقة الدسمة، واستطاعت رجال الامن ضبط الجاني.