هل حذف حمد بن جاسم صورة الأمير تميم من حسابه؟.. صحيفة سعودية “تُهرتل” بعدما أتعبتهم “الصغيرة جدا”

عاد الإعلام السعودي لصبيانيته المعهودة وفبركته ضد قطر لإثارة البلبلة بعدما فشل الحصار الجائر بزعامة السعودية والإمارات فشلا ذريعا، وفشلت أيضا جميع حملاتهم الخبيثة لإخضاع قطر وحرمانها من ممارسة سيادتها على أرضها.

هذه المرة وبعد ترويجهم لانقلاب مزعوم في الدوحة قاده رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم، ليثبت بعدها كذبهم ويصبحوا “مسخرة” تويتر خرجت صحيفة سعودية محسوبة على النظام بـ”شطحة” جديدة محاولة إثارة حالة جديدة من الجدل بمزاعم وملاحظات من نسج خيالها.

وزعمت صحيفة “سبق”السعودية التي تدار من داخل الديوان الملكي، أن الشيخ حمد بن جاسم قام بحذف صورة الأمير تميم ووالده الشيخ حمد من خلفية حسابه بتويتر، ما يدعم انباء انقلابه ضد أمير قطر، بحسب الخيال المريض لمحرر الخبر بالصحيفة المخابراتية.

وعلى خطوات صحيفة “سبق” سارعت العديد من وسائل إعلام الحصار في الإمارات ومصر على رأسها موقع “اليوم السابع”، وكذلك كتائب الذباب للترويج لهذه الصبيانية والمزاعم المضحكة.

الصورتين بينها يوم فقط

اليوم اللي قبل الانقلاب اللي جلسو يكذبونه المرتزقه اللي في قطر كانت فيه صورة تميم و حمد بن خليفة و مباشرة بعد الانقلاب شال حمد بن جاسم الهيدر! والمشكلة يقولون المرتزقة حقينهم ان قلوبهم صافيه 😄 #حلاق_الوكرة pic.twitter.com/itFP8NpJhl — أ. عبدالله السبيعي (@Abdullah3HA) May 6, 2020

وسخر النشطاء من الصحيفة السعودية ومستوى مهنيتها المتدني، وكتب أحدهم ساخرا:”اذا اردت ان تعرف كيف تتم قيادة البلاد في السعودية تابع بعض قيادات الذباب الالكتروني سوف تعرف مستوى تفكيرهم”

اذا اردت ان تعرف كيف تتم قيادة البلاد في السعودية تابع بعض قيادات الذباب الالكتروني سوف تعرف مستوى تفكيرهم 😂😂😂😂 — Mustafa (@Mustafa46569672) May 5, 2020

يشار إلى أن (وطن) تتابع حساب الشيخ حمد بن جاسم على تويتر منذ تدشينه قبل عامين، ولا تحتوي خلفية حسابه على أي صورة منذ إنشاء الحساب ولا يظهر إلا صورته الشخصية التعريفية، وهو أيضا ما أكده ناشطون متابعون له ما يؤكد كذب هذه الحسابات الساعية لزرع الفتنة وإحداث بلبلة بأكاذيب واهية.

من يوم ماعرفنا حسابو هذي صورتو😭 — Live BOB (@sara66661342) May 6, 2020

من جانبه علق المهندس القطري حمد لحدان المهندي، على حالة الجنون التي أصابت إعلام الحصار بسبب الشيخ حمد بن جاسم:”حمد بن جاسم عميد الدبلوماسية العربية ، حتى وهو بعيد عن العمل السياسي لاكثر من سبع سنوات ، مازال الذباب الالكتروني لدول الحصار يتتبع حتى اخباره الاجتماعية”

حمد بن جاسم عميد الدبلوماسية العربية ، حتى وهو بعيد عن العمل السياسي لاكثر من سبع سنوات ، مازال الذباب الالكتروني لدول الحصار يتتبع حتى اخباره الاجتماعية ، يظل حمد بن جاسم دائماً رقماً صعباً عليهم حتى وهو خارج عمله . — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) May 6, 2020

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن):”يظل حمد بن جاسم دائماً رقماً صعباً عليهم حتى وهو خارج عمله”

يذكر أن حمد بن جاسم، نشر تغريدة لأول مرة، عقب الإشاعة المتداولة في اليومين الأخيرين بشأن “محاولة انقلاب” وإطلاق نار بمنطقة الوكرة في قطر، وهو ما نفته وزارة الخارجية القطرية.

كما ذكرت سابقاً فإني لن أرد على أي مهاترات، وأريد أن أؤكد أنني مستمر في هذه السياسة. فلست من الذين يجيشون الغير للدفاع عنهم أو للهجوم أو لتلفيق الاكاذيب للغير من أموال شعوبهم. وإذا أراد أحد أن يشتكي علي فلا داعي أن يشتكي لدى الغير، فمرجعيتي معروفة. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) May 5, 2020

وقال حمد بن جاسم في تغريدته، التي رصدتها “وطن”: “كما ذكرت سابقا فإني لن أرد على أي مهاترات، وأريد أن أؤكد أنني مستمر في هذه السياسة. فلست من الذين يجيشون الغير للدفاع عنهم أو للهجوم أو لتلفيق الاكاذيب للغير من أموال شعوبهم. وإذا أراد أحد أن يشتكي علي فلا داعي أن يشتكي لدى الغير، فمرجعيتي معروفة”.