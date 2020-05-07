“شاهد” مصريون ينفجرون غضبا داخل الحجر الصحي وما حدث جعلهم يتمنون العودة للكويت

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والكويت بمقطع فيديو قادم من مركز الحجر الصحي من فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” الذي خصصته السلطات المصرية للوافدين الذين بدأ إجلائهم من الكويت منذ يوم أول أمس الثلاثاء.

ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، غضب المواطنين المصريين المحجورين في المركز، وشكواهم من اتساخ الغرف والفراش المخصص لنومهم، واتساخ الحمامات، وأن الطعام المقدم لهم غير صحي.

وأكد بعضهم أيضا في المقطع أن المكان برمّته لا يصلح بأن يكون مكان حجر صحي، وقال أحد المواطنين الغاضبين بالإشارة للفراش المخصص لهم: “هذه الغرف اللي الدولة بتقول عليها حجر صحي، وهذه المخدات ما ينامش عليها كلب، ويقول لك حجر صحي، الغرفة ما اتنضفتش بقالها خمسين سنة.

وأثار مقطع الفيديو موجة تفاعلات متباينة عبر مواقع التواصل، حيث منهم من أشاد بما تقوم به السلطات المصرية، معتبراً بأنها تحاول أن تقدم أفضل الخدمات لمواطنيها ولكن هناك من هم مهتمين بإظهار عكس هذه الحقيقة، فيما اعتبر آخرون بأن هناك تقصير كبير من قبل الجهات الرسمية المصرية تجاه المحجورين القادمين من الكويت بالتحديد.

وفي ذلك قال أحد المعلّقين: “قعدوا يصرخوا عشان يروحوا ولما روحوا اتنمردوا، مكنش له لزمة تصوروا وتنشروا عشان البغال متشمتش فيكم، استحملوا الـ14 يوم وروحوا بيوتكم أحسن ما كنتم مرميين في الكويت محدش بيسأل عنكم”.

قعدو يصرخوا عشان يروحوا ولما روحوا اتنمردو مكنش لة لازمة تصورو وتنشرو عشان البغال متشمتش فيكم استحملوا ال14 يوم وروحوا بيوتكم احسن ما كنتم مرميين فى الكويت ومحدش بيسال عنكم — Ahmad Elmasre (@AhmadElmasre10) May 7, 2020

فيما قال آخر: “سبحان الله ربي أخذ حق الكويت وشعبها منهم فهموا يا عالم الكويت لها حوبة، والتاريخ يشهد هذا بكل من حاول يضر الكويت ربي ينتقم منه أشد انتقام”.

سبحان الله ربي اخذ حق الكويت و شعبها منهم فهموا يا عالم الكويت لها حووووووبه ….و التاريخ يشهد بهذا كل من حاول يضر الكويت ربي ينتقم منه اشد انتقام — Haifa76🇰🇼 (@H_almosalam) May 7, 2020

وشهدت الفترة الماضية عديد من الأحداث التي تتعلق بالجالية المصرية المقيمة بالكويت، حيث أقاموا احتجاجات كبيرة مطالبين بالعودة لوطنهم مصر، بسبب الظروف الصعبة التي ولّدتها حالة وباء كورونا “كوفيد19″، من وقف العمل والمصالح والدوام الرسمي والشركات، وبدأت أولى عمليات إجلاءهم يوم أول أمس الثلاثاء، من الكويت لمصر.