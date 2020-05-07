“شاهد”: رد فعل مُفاجئ لعبدالله بالخير لحظة سقوطه في بركة مياه “رامز مجنون رسمي”.. لم يفعلها أحد قبل!

صدم المغني الإماراتي عبدالله بالخير، الفنان رامز جلال بردود فعله الباردة أثناء وقوعه ضحية برامج المقالب “رامز مجنون رسمي”.

في بداية الحلقة، قامت المذيعة اليمنية أروى بعرض صور لفنانين على عبدالله بالخير، وحين أتى دور رامز جلال، قال بالخير أنه يُحبه ويُقدره، وفي لحظة خروج رامز المفاجئة أُصيب بالخير بصدمة لكنه استمر بالضحك.

وبدأ رامز بتنفيذ المقلب، وتلاعبه بالفنان الإماراتي وشقلبته في الهواء وتهديده بالأفعى والكهرباء، ولكن المُفاجئ أن كل ما قام به عبدالله بالخير هو الاستمرار بالضحك مع القليل من الصراخ الهستيري.

وبعد انتهاء فقرات البرنامج، قام رامز بتحرير عبدالله بالخير من القيود، فتعثر ووقع في بركة الماء التي أعدها فريق البرنامج لكي يقع فيها الضيف في كل الحلقات.

أما المفاجأة، وعلى غير عادة ضيوف البرنامج الذين ينتظرون لحظة فك قيودهم من على الكرسي للانتقام من رامز جلال، وضع عبدالله بالخير يده على رأسه وظل مبتسما ثم قام برش المياه على الحاضرين، ثم احتضن رامز جلال وضحك معه.

وتدور فكرة برنامج “رامز مجنون رسمي” على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم “الحقيقة”، من تقديم الفنانة اليمينة أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.