من الأردن إلى سلطنة عُمان.. الشيطان المزروعي “يوسوس” ويزعم وجود “تفنيشات” بالجملة للعمانيين في قطر

عاد المدون الإماراتي البذيء “حمد المزروعي” لإثارة الفتنة مجدداً بين الدول العربية التي تأتي سياستها على هوى الإمارات، من خلال اختلاق أكاذيب ومزاعم لا يوجد له وجود إلا في خياله وخيال مشغليه من أبناء زايد.

واستمراراً لدوره المنوط به بالهجوم على كل من “قطر وسلطنة عمان” بالتحديد، نشر المدون الإماراتي تغريدة عبر حسابه بتويتر، يحاول فيها أن ينفث دخان الفرقة بين البلدين، بقوله بأن هناك حملة “تفنيشات” بالجملة، تطال العمانيين المقيمين بقطر، بدون أي أسباب تذكر، دون أي توضيح من طرفه أو من أي أطراف قطرية أو عمانية رسمية حول الموضوع.

تفنيشات بالجمله تطال اخوتنا العمانيين في قطر بدون ذكر الاسباب … — حمد المزروعي (@uae_3G) May 7, 2020

وتأتي تغريدة المزروعي تلك ضمن مهمة موكلة له من قبل ولي عهد أبو ظبي “محمد بن زايد”، والتي دوره فيها الإساءة لدولة قطر وسلطنة عمان، ومحاولة بث حبال الفتنة بين الشعبين بأي وسيلة ممكنة.

حيث تداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية خبراً مفاده حصول المزروعي على مرتبات خيالية من قبل ولي عهد أبو ظبي، مقابل الاستمرار بالعمل وفق الخطة الموضوعة له، للهجوم على البلدين، ووضعوا له جيشاً الكترونياً مقابل مبلغ لكل مغرد، تحت قيادته.

وأثارت تغريدة الناشط الإماراتي ردود فعل متباينة عبر تويتر، حيث لم يرق للمتابعين ما يقوم به بشكل مستمر من كتابة تغريدات مثيرة للريبة، وغير مصدقة من أي مصدر رسمي، فيما اعتبر آخرون بأن حساب المزروعي عبر تويتر أصبح كببغاء لا تستفيد منه شيئاً، وهو فقط ينفذ التعليمات التي ترسلها له المخابرات الإماراتية.

ويستمر “البذيء” حمد المزروعي بهذا المسلسل الهزيل الذي يخرجه له ضباط المخابرات الإماراتية وبمباركة من ولي عهد أبو ظبي.

حيث سُجل عليه أواخر أبريل الماضي محاولته إشعال الفتنة بين قطر والمملكة العربية الأردنية، بعد وصول العلاقات الودية والرسمية بين البلدين لأوجّها، وارتقاء التعاون بينهما على المستوى الأمني والاقتصادي والعسكري بشكل كبير جدا.