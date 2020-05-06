غضب واسع في سلطنة عُمان بعد هذا الحكم الجائر من محكمة أبو ظبي ضد الشاب العماني المعتقل عبدالله الشامسي

أصدرت محكمة أبو ظبي حكماً نهائياً بالسجن المؤبد ضد الشاب العماني “عبدالله الشامسي” الذي مر أكثر من عامين على تغييبه في سجون أبناء زايد، بتهمة تزعم تخابره مع دولة قطر والعمل لصالحها، رغم أنه كان حينها قاصراً قانونياً ولم يتجاوز السبعة عشر عاماً، وذلك بحسب مصادر عُمانية مختلفة.

وأثار خبر الحكم المؤيد على الشاب العماني الشامسي ردود أفعال غاضبة كبيرة عبر مواقع التواصل، حيث ندد المئات من العمانيين بهذا الحكم ضد الشاب، معتبرين بأن التهمة باطلة وليست منطقية.

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وقال الصحافي العماني المعروف “المُختار الهنائي” في تغريدة عبر “تويتر” رصدنها (وطن) معلقا على الأمر: “بكل أسف أصدرت محكمة أبو ظبي الحكم المؤبد ضد الشاب العماني عبدالله الشامسي المحتجز في الإمارات منذ عامين بتهم نراها باطلة تتعلق بالتخابر مع قطر ضد الإمارات”.

بكل أسف أصدرت محكمة أبوظبي الحكم المؤبد ضد الشاب العماني عبدالله الشامسي المحتجز في الإمارات منذ حوالي عامين بتهم نراها باطلة تتعلق بالتخابر مع قطر ضد الإمارات

تخيلوا كل ذلك بدأ وهو في سن 17 عام!

نقول لكل من راهن على العدالة والتسامح هناك بأنك خسرت الرهان.https://t.co/RS2wcLmDvz — المختار الهنائي (@MuktarOman) May 6, 2020

وتابع الهنائي في تغريدته: “تخيلوا كل ذلك بدأ وهو في سن الـ17 عام، نقول لكل من راهن على العدالة والتسامح هناك بأنك خسرت الرهان”.

فيما طالب العديد من النشطاء العمانيين السلطان هيثم بن طارق بالتدخل لإنقاذ الشاب عبدالله الشامسي.

نتمنى من سلطاننا المفدى تتدخل السريع لفك كربة عبدالله الشامسي #الحرية_لعبدالله_الشامسي pic.twitter.com/MRnnMKP0Jh — محمد (@5lDkzAk23yNfmtI) May 6, 2020

#الحريه_لعبدالله_الشامسي



المصيبة ان الإمارات ارتكبت في حق الشاب عبدالله و عائلته جريمة التغيب القسري

نطلب من @MofaOman النظر في موضوع هذا الشاب العماني — AbdulRhman (@moon22man) May 6, 2020

وكتب أحد النشطاء مستنكرا انتهاك الحكومة الإماراتية للقوانين:”السؤال البديهي هل هذه الدولة عضو في ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؟؟ لأنه بالحكم المؤبد على عبدالله الشامسي، فهي اغتصبت المادة 37 من الميثاق و انتهكته”

السؤال البديهي / هل هذه الدولة عضو في ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؟؟



لأنه بالحكم المؤبد على عبدالله الشامسي، فهي اغتصبت المادة 37 من الميثاق و انتهكته#الحرية_لعبدالله_الشامسي#قضية_الموقوف_عبدالله_الشامسي pic.twitter.com/SjEMkmAqot — ABDULRAHMAN💙 (@AMAH199) May 6, 2020

وكتب ثالث مطالبا بدعم أسرة الشاب العماني والوقوف بجانبها: “مناشدات أم عبدالله كانت متواصلة منذ سنوات، كسر قلبها وحرمت من ابنها ظلماً وباطلاً، وتسحق أن يقف الجميع بجانبها في مطالباتها ولو بالكلمة، عبدالله يستحق الحرية وربي يعجل له بالفرج ويفرح قلب أمه المكلوم على فلذة كبدها”.

مناشدات أم عبدالله كانت متواصلة منذ سنوات، كُسر قلبها وحرمت من ابنها ظلما وباطل.. تستحق أن يقف الجميع بجانبها في مطالباتها ولو بالكلمة. عبدالله يستحق الحرية وربي يعجل له بالفرج ويفرح قلب أمه المكلوم على فلذة كبدها. #الحرية_لعبدالله_الشامسي https://t.co/p53q4IMleG — شين| (@Sheee93) May 6, 2020

ويستمر الشاب العماني عبدالله الشامسي قضاء أيام في غاية الصعوبة في سجن الوثبة بإمارة أبو ظبي منذ يوليو 2017، حيث ظل لسنين لا توجد تهمة واضحة بحقه، حتى صدور حكم المؤبد مؤخراً بحقه لتهم لها علاقة بالتعامل مع قطر وتهديد أمن الإمارات.

الأمر الذي تنفيه عائلته التي أكدت على أن إبنها كان قاصراً أصلاً حينها ولا ناقة له ولا جمل بكل ما جاء في ما نسب إليه.

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