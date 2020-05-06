“هم يبكي وهم يضحك”.. انقسام في الشارع الأردني عقب إرسال الملك عبدالله مساعدات لليابان

سادت مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن موجة من الجدل الكبير، عقب تداول خبر مفاده وصول جزء من المساعدات الطبية من الأردن، إلى دولة اليابان، لمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

وفي التفاصيل نشرت صفحة “اليابان بالعربي” على تويتر خبراً نسبت مصدره للخارجية اليابانية جاء فيه:”وصل جزء من مساعدات طبية من الأردن إلى طوكيو لمكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد”.

وصل جزء من مساعدات طبية من الأردن إلى #طوكيو، لمكافحة عدوى #فيروس_كورونا_المستجدّ.كما ستقوم الحكومة الأردنية بارسال مساعدات إضافية لليابان بحلول منتصف الشهر، و هي 10 آلاف قطعة من ملابس الحماية، و10 آلاف نظارة واقية، بالإضافة إلى 300 ألف قناع وجه سيتم ارسالها في وقت لاحق. pic.twitter.com/vmP4BR1z19 — اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) May 6, 2020

وتابعت الصفحة المخاطبة للعرب بلغتهم: “كما ستقوم الحكومة الأردنية بإرسال مساعدات إضافية لليابان بحلول منتصف الشهر، وهي 10 آلاف قطعة من ملابس الحماية، و10 آلاف نظارة واقية، بالإضافة إلى 300 ألف قناع وجه سيتم إرسالها في وقت لاحق”.

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وأوضحت الصفحة خلال تعليقها على الخبر بأن هذه المساعدات جاءت عقب المكالمات الهاتفية بين الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الياباني شينزو أبي”.

وأثار خبر نقل المساعدات من الأردن لليابان ردود أفعال مختلفة من قبل المغردين عبر مواقع التواصل، والذين منهم من اعتبر بأن الأردن ودول عربية أولى بهذه المساعدات من دولة متقدمة وغنية كاليابان.

فيما اعتبر آخرون بأن ما قامت به الأردن تجاه اليابان سيسجل في صفحات من نور في دور المملكة في مواجهة هذه الوباء الذي سيتحدث عنه التاريخ فيما بعد.

وفي ذلك قال أحد المغردين: “بالعكس، هذا فخر وشهامة، الأردن من أفضل الدول متقدمة صحياً، أفتخر أن دولة عربية تقدم مساعدات لدولة مثل اليابان متطورة بكل المجالات”.

بالعكس .. هذا فخر ووشهامه .. الاردن من افضل الدول متقدمه صحياً .. افتخر ان دوله عربيه تقدم مساعدات لدوله مثل اليابان متطوره بكل المجالات . — محمد التركي #الزعيم_الاسيوي (@MoAlturki20) May 6, 2020

فيما قال آخر: “نحن كشعب أردني فخورين بعمل دولتنا وقدرتهم على السيطرة على هذه الجائحة العالمية، ونحن بفضل الله ننتج يومياً مليون وثلاثمائة ألف كمامة، وكذلك بالقريب العاجل سنتمكن من إنتاج وتجهيز سيارات طبية متنقلة، الأردن بلد يعتمد على موارد بشرية قوية جداً وأغلبنا متعلمين”.

نحن كشعب أردني فخورين بعمل دولتنا وقدرتهم على السيطرة على هذه الجائحة العالمية ، ونحن بفضل الله ننتج يوميا مليون وثلاثمائة الف كمامة كذلك بالقريب العاجل سنتمكن من انتاج وتجهيز سيارات طبية متنقلة .. الاردن بلد يعتمد على موارد بشرية قوية جدا واغلبنا متعلمون — Abdullah Mohammed (@Abdulla86251067) May 6, 2020

وذكر ثالث: “من فوائد كورونا انه عكس المعادلة، فأصبحت الدول العربية تصدر الحياة لدول عشرات السنين تحسبها عظمى طلعت هشة”.

من فوائد كورونا انه عكس المعادلة فاصبحت الدول العربية تصدر الحياة لدول عشرات السنين نحسبها عظمى طلعت هشه . — متعب المتعب (@Y4dGNhdr0y5g6IO) May 6, 2020

وتأتي مساعدات المملكة الأردنية لدولة اليابان ضمن جهود المملكة لمحاربة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” والذي أعلنت المملكة شبه السيطرة عليه خلال الأيام الماضية، وأعلنت فك حظر التجول عن عديد من المحافظات أيضاً.

كما سجّلت وزارة الصحة الأردنية حتى اللحظة وبحسب آخر بيان صادر عنها 471 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالمرض 9 حالات وفاة.

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