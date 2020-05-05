فيديو “مؤثر” لحديث مصريين عن الشعب الكويتي والأمير صباح من المطار قبل عودتهم للقاهرة

بدء اليوم، الثلاثاء، أولى عمليات الإجلاء للمقيمين المصريين في دولة الكويت، بعد أسابيع من المناشدات والمطالبات من قبلهم للسلطات المصرية من أجل تسريع إجراءات عودتهم لمصر.

وفي هذا السياق ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لمواطنين مصريين من ضمن المقيمين الذين يتم إجلاءهم من الكويت، تحدثوا فيه عن الكويت وكرمها وعن قوة العلاقة بين البلدين.

مصرية مخالفة للإقامة قبل مغادرتها الكويت قبل قليل: ناويين نجي تاني.. وأنا مبسوطة لأنني شفت معاملة كويسة.



▪️بدء تنظيم رحلتين لإجلاء العمالة المصرية المخالفة اليوم.. حيث كان غالبيتهم من النساء والاطفال وكبار السن. pic.twitter.com/ii5tgOv7mg — المجلس (@Almajlliss) May 5, 2020

وبحسب المقطع الذي رصدته “وطن” ولاقى تفاعلا واسعا بين الكويتيين، قال المواطن المصري مشيدا بالكويت وحكومتها: “إحنا إحساسنا إنه احنا في بلدنا مصر، الكويت بلدنا، والله بنحبها لله في لله”.

وتابع: “شكراً لأمير الكويت والمسئولين جميعاً، المعاملة هنا أحسن معاملة، كل شيء جيد”.

فيما ذكرت مواطنة مصرية أخرى: “كل اللي بتسمعوه إن المصريين مش بيحبوا الكويت، الكلام دة كله مش صحيح، انا مبسوطة لأنه شفت معاملة كويسة، ناس محترمين، وبيحترموا الحريم والستات ودة شيء جميل.”

وتابعت الشابة المصرية: “أقول لهم مشكورين، ربنا يديم العز والمحبة بين الشعبين وإحنا إن شاء الله ناويين نيجي تاني”.

وأضافت مثنية على الشعب الكويتي والأمير صباح:”عاشت مصر والكويت ومن زمان انا جوزي وولدي هنا، وأنا علمت ولدي هنا بالكويت، احنا تعبنا وشقينا، وبصراحة فلوس الكويت هي اللي علمتهم، عاش أمير الكويت أمير الإنسانية والرحمة، وانا كنت جاية هنا زيارة، ولو اني مقيمة لأفضل هنا عطول”.

وتأتي عملية الإجلاء للمواطنين المصريين المقيمين بالكويت بعد أسابيع طويلة من الأحداث التي وقعت من قبلهم هناك، واعتصامات واحتجاجات على الظروف التي يعايشونها في ظل حظر التجوّل بالكويت ووقف العمل والرزق لهم، وسط مطالبات من بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتي لوزيرة الهجرة المصرية بضرورة تعجيل سفر الجالية المصرية في ظل حالة وباء كورونا المستجد “كوفيد19” والذي بات كابوساً يعصف بكافة دول العالم.