شيخ قطري يفضح رجل أعمال سعودي ادعى مشاركة والده بالانقلاب المزعوم على الأمير تميم

شن الشيخ القطري، خالد بن عبد الرحمن آل ثاني، هجوما عنيفا على رجل الأعمال السعودي الناشط على “تويتر” منذر آل الشيخ مبارك، الذي انبرى للترويج لانقلاب قطر المزيف منذ أول أمس، عبر نشر معلومات مفبركة ومزاعم على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

جاء ذلك، بعد نشر “مبارك” المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، تغريدة رصدتها “وطن”، زعم فيها مشاركة والد خالد بالانقلاب المزعوم على الشيخ تميم مرفقاً صورة الشيخ عبد الرحمن آل ثاني.

موضوعه ياطويل العمر في يد هذا الأقشر والغريب انه ساكن #الوكره 😉#إنقلاب_في_قطر pic.twitter.com/atQidf24ME — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) May 4, 2020

وحاول رجل الأعمال السعودي النشط على تويتر الإشارة إلى الشيخ عبد الرحمن آل ثاني، بمشاركته في الانقلاب المزعوم، وأنه كلمة السر للانقلاب الذي روج له الذباب الإلكتروني، وذلك بعد فشل روايتهم وإثبات زيف الإداعات التي ساقوها.

ورد الشيخ القطري، على ما منذر آل الشيخ الذي وصفه بـ”المستحمر السعودي” بمشاركة تغريدته وعلق بقوله: ” يا مستحمر هذا الأقشر أبوي الله يطول بعمره وولائه ولاء عياله كلهم لسمو الأمير الشيخ تميم وسمو نائبه الشيخ عبد الله”.

يامستحمر هذا الأقشر ابوي الله يطول بعمره وولائه ولاء عياله كلهم لسمو الامير الشيخ تميم وسمو نائبه الشيخ عبدالله https://t.co/Tw1UCTGONi — خالد بن عبدالرحمن آل ثاني (@6althani) May 5, 2020

هذا وعلق شقيق خالد الشيخ سعود بن عبد الرحمن، هو الآخر على تغريدة المطبل السعودي، قائلاً: “الحمد لله إلي رفع ذكر ابو سعود وسخر له الله من يعطيه من الحسنات سواء ممن أخطأ عليه أو افترى أو مشكوراً دعا له، والمصيبة لي متى تكذب وربعك يصدقون”.

الحمدلله الي رفع ذكر ابو سعود وسخر له الله من يعطيه من الحسنات سواءممن اخطا عليه اوافترى اومشكورًا دعا له.

والمصيبة لي متى تكذب وربعك يصدقون.

لان اختيار الوقت ماهو الا شغل بزران عشان تغطون ع (خمالكم) بسبب ذكرى الحصار وصمود القطريين والوالد سيف ف يد #تميم_المجد

والله انه قول وفعل — سعود بن عبدالرحمن (@QatarSba) May 5, 2020

وأضاف الشيخ القطري ـ وهو الابن الثاني ـ للشيخ عبدالرحمن الذي زعم المطبل السعودي أنه كلمة السر بانقلاب قطر المزعوم: “اختيار الوقت ما هو إلا شغل بزران عشان تغطون ع (خمالكم) بسبب ذكرى الحصار وصمود القطريين والوالد سيف في يد #تميم_المجد”.

هذا وانهالت على رجل الأعمال السعودي التعليقات الساخرة من محاولته الترويج للانقلاب القطري المزعوم، مؤكدين أنه اختار الشخص الخطأ للترويج لأكاذيب الانقلاب التي أطلقها الذباب الإلكتروني السعودي والإماراتي وتسبب في فضيحة كبيرة له ولمزرعة آل سعود، حسب وصفهم.

اخترت الشخص الخطأ ، حاول مرة أخرى ، حالياً حاطين رجل على رجل ونضحك على تفاهتكم pic.twitter.com/qGDQdbOjf0 — Meshal (@995Meshal) May 5, 2020

هذا منذر المبارك ودي اذكر لقبه الشهير بس المشكلة ان احنا في رمضان الحين :)، ما يتوبون من الكذب الله يهديهم ويصلحهم — عبدالله الملا @smaismaqtr (@q6r) May 5, 2020

يانوم عيني ي خالد . مابغي اجرح صيامي على شان منذر 👍🏼 باسكت وانا في غصه — الريان (@Mne5rAlhzqan) May 5, 2020

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، ضجت بفيديوهات مجهولة المصدر يُرجح أن تكون فيديوهات الهجوم على أحد القصور في الرياض قبل أعوام، قال متداولوها انها من حي الوكرة في الدوحة.

وحاول الذباب السعودي “الفاشل”، أن يروج لشائعة وجود خطاب مرتقب للمعارض سلطان بن سحيم ليعلن فيه تنصيبه لإدارة قطر عقب الانقلاب المزعوم الذي روج له الذباب, وأثار سخرية واسعة.

وأرفق الذباب العديد من الفيديوهات حول اشتباكات مسلحة زاعماً ان مكانها الوكرة، وما أن بزغ فجر الدوحة حتى انكشفت كذبة السعودية والإمارات التي ظل حكامها طوال الليل يدعون الله ان ينجح مخططهم بالانقلاب المزعوم.

هذا وفند مصدر في وزارة الخارجية القطرية أمس، الاثنين، الشائعات التي حاول الذباب السعودي والإماراتي، الترويج لها خلال الساعات الماضية، حول وجود انقلاب عسكري في قطر وهو الامر الذي يتمناه حكام تلك الدولتين ليل نهار، مرفقين فيديوهات عن اشتباكات عنيفة في مناطق متفرقة من الدوحة وخاصة منطقة “الوكرة”، الامر الذي أثار موجة جدل واسعة.

وقال المصدر إن الأنباء التي ظهرت في وسائل الاعلام حول الانقلاب في قطر، هي مجرد (حشو إعلامي).