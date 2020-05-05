على يخت ووالده بجانبه.. “شاهد” أول ظهور لنجل هشام سليم المتحوّل جنسيا يشعل المواقع وهذا ما قاله

كشف نجل الفنان المصري هشام سليم المتحول جنسيا “نور” عن حيثيات تجربته مع موضوع التحول الجنسي، مشيراً لأنه يشعر براحة كبيرة الآن بعد أن أتم عمل العملية وتحول من أنثى لذكر.

وفي ظهوره الإعلامي الأول بعد عملية التحوّل، قال “نور هشام سليم” في لقاء مع الإعلامي جعفر عبد الكريم: “أنا كنت بفكر في الانتحار، وما كنتش إني حاسس إن انا بني آدم طبيعي وحقدر أعيش حياتي”

"فكرت بالانتحار



ولكنني تعلمت أن أحب نفسي"



نور هشام سليم



يحكي تجربته بالتحول من نورا إلى نور.#جعفر_توك #العابر_الجنسي pic.twitter.com/JulErNcU5m — Jaafar Abdul Karim 🍉 (@jaafarAbdulKari) May 5, 2020

وتابع:”ما كنتش شايف مستقبل لنفسي لا أتجوز ولا اشتغل ولا أعيش، ولم أستطع أن أقرر شيئاً في حياتي الخاصة، ولكن بعد التحول الجنسي قررت أن أقف مرة أخرى على قدمي وأعيش حياتي وأحب نفسي”.”

وأضاف: “محدش حيقف قدامي يقلي ده صح ودة غلط، انا حعمل اللي عليا وأعيش حياة كويسة وخلاص”.

وشهدت الأيام السابقة أحاديث كثيرة عقب إعلان الفنان المصري “هشام سليم” بتحول ابنته نورا إلى ذكر لتصبح نور، وهو الأمر الذي شهد حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمصر وبدول الوطن العربي.

حيث كشف الفنان المصري هشام سليم عن ما جرى مع ابنه خلال تواجده في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” للمخرجة إيناس الدغيدي.

وبحسب ما رصد من التعليقات حول الحادثة فقد تمحورت أغلبها بشكل إيجابي حول موقف الفنان هشام سليم، في دعمه لابنه في محنته التي يتعرض له، وقوته وجرأته على مواجهة بعض الأفكار المتأخرة والتي قد تعطي الأمر أكثر مما يحتمل، وتضغن للأب وابنه السخرية والتنمر.