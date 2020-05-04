“موت وخراب ديار”.. “شاهد” ماذا حدث بسيارات الأردنيين التي تم حجزها لمخالفة حظر التجول؟

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بمقطع فيديو يوثق حال السيارات والمركبات التي تعود لمواطنين أردنيين، وتم حجزها بعد ضبطها لمخالفة أصحابها الحظر، خلال فترة حظر التجول التي بدأت في 18 مارس الماضي في كافة محافظات المملكة، للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، مشهد السيارات المحجوزة لدى السلطات الأردنية، والمركونة في ساحة حجز كبيرة وضعت بها السيارات جميعاً.

ساحة الحجز

تضرر المركبات وسرقة محتوياتها



نور الأردن #الاردن pic.twitter.com/Qsfanmw2Cn — شارلوك هولمز الأردني ⁦🇯🇴⁩ (@xw4xw) May 3, 2020

ولكن المفاجأة كانت بأن السيارات جميعها تعرضت لأضرار بالغة، وتمت سرقة محتوياتها، بحسب متداولو المقطع ومصوّره، الذي أخذ يوثق وضع السيارات الملقاة في ساحة الحجز، معقباً بما نصّه: “هي السيارة مفكفكة عشان ينبسطوا، هي السيارة “مطبشينها”، هي السيارات يا عمي كل السيارات بالحجز مطبّشة”.

وتابع بنبرة غاضبة: “تفرجوا على سيارة “الفيوجن” وهي واقعة من الونش، شو صاير فيها، كل السيارات مطبّشة، كل هذه السيارات مدمرة، ولا سيارة فيها مفتاح، كلها حرامية وسريرية، وتبع الونش بقلي بنوخدش على السيارة غير 15 دينار، حاسبين علينا 150 دينار ” في إشارة للسلطات الأردنية”.

وأثار مقطع الفيديو المتداول ردود أفعال غاضبة من قبل المتفاعلين عبر مواقع التواصل، الذين انتقدوا بشدة حالة الإهمال الشديد المتبع من قبل الجهات الأمنية في حجز السيارات الخاصة بالمواطنين الأردنيين.

ومن التعليقات التي رصدتها (وطن) حول الأمر: “الله ينتقم منه ويبلاه في صحته صاحب قرار الحجز”.

الله ينتقم منه ويبلاه في صحته صاحب قرار الحجز — Fadi Qasem (@fadiq35) May 3, 2020

فيما قال آخر منتقدا الحكومة: “كلام الصحيح بيوجع الحكومة، حسبنا الله ونعم الوكيل”.

كلام الصحيح بيوجع الحكومة.. حسبنا الله ونعم الوكيل — علاء عليان (@jGFgLuw4v6NTRcz) May 3, 2020

وغرد ثالث: “على أساس نفوا الحكي بس كل يوم صار يطلع فيديو إثبات”.

على اساس نفوا هالحكي.. بس كل يوم صار يطلع فيديو إثبات — Abdulhaleem Abueshah (@HShalhoobh) May 3, 2020

وكتب مواطن أردني رابع معبرا عن غضبه: “يا حرام والله العظيم هذه جريمة بحق الشعب والمواطن، هو الموضوع موت وخراب ديار”.

يا حرام

والله العظيم هاي جريمه بحق الشعب والمواطن

هو الموضوع موت وخراب ديار

غرامة تجول شخصي + غرامة ارضيه + غرامة تجول مركبه + غرامة نقل +…..+……+…..

وفوق هادا كله سرقة محتويات

الله اكبر على كل من ظلم وتجبر — ابوخالد (@anawaento) May 4, 2020

وتابع: “غرامة تجوّل شخصي، غرامة أرضية، غرامة تجوّل مركبة، غرامة نقل، وفوق هذا كله سرقة محتويات، الله أكبر على من ظلم وتجبر”.

وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت منذ 18 مارس الماضي عن سريان حظر التجول في كافة أنحاء المملكة على كافة المواطنين، للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

وقامت السلطات الأردنية بضبط مئات المخالفين من المواطنين الأردنيين، وصادرت مركباتهم التي يكسرون بها الحظر، في حين سجّلت وزارة الصحة الأردنية 460 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 9 حالات وفاة.