جمال ريان يتصدى لـ”فيصل القاسم” بعد تطاوله على القضية الفلسطينية ويذكره بانتخابات 2006

انتقد الاعلامي الفلسطيني، جمال ريان، المذيع في قناة الجزيرة القطرية، زميله فيصل القاسم، بعد تطاوله على القضية الفلسطينية، واتهام الفلسطينيين بالتطبيع مع إسرائيل، في تغريدة أثارت موجة غضب واسعة من المذيع السوري الذي تطاول قبل أيام على سلطان عُمان الراحل قابوس.

وبعد أن فتح فيصل القاسم، النار على نفسه في تغريدته التي تحدثت عن تطبيع العرب مع إسرائيل متطاولاً على السلطان قابوس، حذف التغريدة واعتذر، لكنه اليوم عاد ليكرر نفس الخطأ بالتطاول هذه المرة على القضية الفلسطينية قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”، (( لم اكتب تغريدة واحدة ضد التطبيع ولم أهاجم المطبعين منذ سنوات، وصرت على قناعة أن القومجيين والمقاومجيين بتوع المقاولة والمماتعة الذين يناهضون التطبيع قدموا خدمات تاريخية لإسرائيل أكثر بألف مرة من المطبعين، ثم لماذا مهاجمة المطبعين إذا كانت السلطة التي تزعم تمثيل القضية أكبر المطبعين )).

لم اكتب تغريدة واحدة ضد التطبيع ولم أهاجم المطبعين منذ سنوات، وصرت على قناعة أن القومجيين والمقاومجيين بتوع المقاولة والمماتعة الذين يناهضون التطبيع قدموا خدمات تاريخية لإسرائيل أكثر بألف مرة من المطبعين.ثم لماذا مهاجمةالمطبعين إذا كانت السلطة التي تزعم تمثيل القضية أكبر المطبعين — فيصل القاسم (@kasimf) May 4, 2020

وأثارت تغريدة القاسم، غضباً واسعاً في الأوساط الفلسطينية، لتطاوله على نضال الفلسطينيين وقضيتهم، فتصدى جمال ريان لتغريدته قائلاً له في تغريدة رصدتها “وطن”، :” اختلف مع الزميل فيصل القاسم حينما يقول إن أصحاب القضية اول المطبعين ، والصحيح ان انتخابات المجلس التشريعي وهو السلطة التشريعية للسلطة الوطنية الفلسطينية كانت عقدت في 25 يناير 2006. كانت نتيجتها انتصارا لحركة حماس ،التي منعت من الحكم لان شعارها لا للتطبيع “.

اختلف مع الزميل فيصل القاسم حينما يقول إن أصحاب القضية اول المطبعين ، والصحيح ان انتخابات المجلس التشريعي وهو السلطة التشريعية للسلطة الوطنية الفلسطينية كانت عقدت في 25 يناير 2006. كانت نتيجتها انتصارا لحركة حماس ،التي منعت من الحكم لان شعارها لا للتطبيع #فلسطين #حماس @kasimf pic.twitter.com/wc4RjXqvyL — جمال ريان (@jamalrayyan) May 4, 2020

وبعد الهجوم الذي تعرض له القاسم، أضاف تغريدة ثانية لتغريدته الاولى المثيرة للجدل ولكن بصيغة “خبيثة” قائلاً :” وإذا السلطة الفلسطينية لا تمثل القضية الفلسطينية وحركات المقاومة لا تمثل القضية، وعشرات الفصائل الفلسطينية لا تمثل القضية. وجماعة المقاومة والممانعة في المنطقة الذين يرفعون شعار فلسطين عمال على بطال لا يمثلون القضية. وإذا كان العرب لا يمثلون القضية.من يمثل القضية.نرجو الإجابة “.؟!

وإذا السلطة الفلسطينية لا تمثل القضية الفلسطينية وحركات المقاومة لا تمثل القضية، وعشرات الفصائل الفلسطينية لا تمثل القضية. وجماعة المقاومة والممانعة في المنطقة الذين يرفعون شعار فلسطين عمال على بطال لا يمثلون القضية.وإذا كان العرب لا يمثلون القضية.من يمثل القضية.نرجو الإجابة — فيصل القاسم (@kasimf) May 4, 2020

فكانت الاجابة على لسان الكاتب الفلسطيني، رضوان الاخرس الذي تصدى للقاسم قائلاً له :” الكلام بالعموم فيه تضليل واجتزاء للحقيقة، هناك مقاومون استشهدوا وهم يقاتلون الاحتلال أو جرى اغتيالهم، وهناك أكثر من 100 ألف فلسطيني وعربي استشهداو ومئات آلاف آخرين جرى اعتقالهم أو تعرضوا لإصابات، كثير منهم تعرض لذلك أثناء مقاومته للاحتلال!. إذا كنت لا تصدق الكلام ماذا عن الدماء؟

الكلام بالعموم فيه تضليل واجتزاء للحقيقة، هناك مقاومون استشهدوا وهم يقاتلون الاحتلال أو جرى اغتيالهم، وهناك أكثر من 100 ألف فلسطيني وعربي استشهداو ومئات آلاف آخرين جرى اعتقالهم أو تعرضوا لإصابات، كثير منهم تعرض لذلك أثناء مقاومته للاحتلال!.



إذا كنت لا تصدق الكلام ماذا عن الدماء؟ — رضوان الأخرس (@rdooan) May 4, 2020

دكتور فيصل القاسم بعد التحية :

من المجحف خلط الاوراق بين ممثل الشعب والشعب نفسه وبين شرذمة تنادي بالتطبيع وغالبية تنادي بعدمه وليكن ما يحدث سيبقى الحق والباطل في صراع حتى يظهر الحق ويزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا .واجابة" على سؤالك الشعوب الإسلامية هي من تمثل القضية الفلسطينية — Ali Al Badi (@98NX2) May 4, 2020

وهذا ما يجعل الصادقين المخلصين من أبناء الشعب الفلسطيني في تحد كبير وخطير فهم يواجهون تعاونا شرسا و قذرا بين من يتاجر بالقضية و من يساوم عليها ومن يزايد على اصحابها

و سوى الروم خلف ظهرك روم

فإلى أي جانبيك تميل — أسعد الأحمد (@asadalahmad93) May 4, 2020

سيد فيصل، لا يوجد لدينا أدنى شك بأنك مع التطبيع وتستضيف دائما صهاينة ولكن هذا شيء يخصك ويخص مسيرتك المهنية نحن لا علاقة لنا به. أصحاب القضية الفلسطينية هم من يدافعون عنها بدمائهم وأموالهم ومايملكون في سبيلها وعلى رأسهم المقاومة الفلسطينية في غزة والضفة والقدس والأراضي المحتلة. — Kerim Alastal (@Kerimalastal) May 4, 2020

وكان فيصل القاسم نشر تغريدته التي رصدتها “وطن” قبل أن يقوم بحذفها جراء الهجمة الكبيرة التي تعرض عليها والانتقاد العماني الواسع.

وقال في تغريدته: “كتب فائز عمار، كيف تردون عليه؟، من حق الإخوة الفلسطينيين أن يهاجموا الدول العربية التي تطبع أو تدافع عن إسرائيل لكن ألا تعيش السلطة الفلسطينية التي تمثلهم في الحضن الإسرائيلي وتعتاش على الفتات الصهيوني؟، ألا تتحالف حركات المقاومة الفلسطينية مع إيران التي تحتل أربع عواصم عربية”. وأرفق التغريدة بصورة للسلطان قابوس ونتنياهو.

وفجرت تغريدة القاسم غضب العمانيين، الذين دشنوا هاشتاج #مذيع_الجزيره_يسيء_لقابوس موجهين اتهامات قاسية للمذيع السوري، ومطالبينه باعتذار رسمي.