“العربية” الصهيونية عميت عن مسلسلات التطبيع والخيانة بـ”mbc” وخرجت تشيطن مسلسل “عنقود” الفلسطيني

نشرت شركة “نيو سين” الفلسطينية للإنتاج الإعلامي، بياناً تستنكر فيه ما قامت به قناة “العربية” تجاه الفن الفلسطيني، ونشرها مغالطات دون الاستناد إلى أدلة.

وأوضحت الشركة بأن ما جاءت به القناة السعودية في تقريرها حول مسلسل “عنقود” والذي تم صناعته و إنتاجه في قطاع غزة، غير صحيح مؤكدة أن المسلسل من إنتاج الشركة بشكل كامل، دون أي تدخلات أو املاءات من أحد.

ونددت الشركة في بيانها الصادر، اليوم الاثنين، بما أقدمت عليه قناة “العربية” معتبرة بأنه “مهاجمة للمحتوى الحقيقي الذي يعكس معاناة الفلسطينيين، وتشويه ومغالطة لصورة الدراما التي تخرج في قطاع غزة”.

وأفادت الشركة بأن قناة “العربية” نشرت مساء أمس الأحد، تقريراً تلفزيونياً تحت عنوان مسلسلي “كفر اللوز وعنقود”، وهي أبرز الأعمال الدرامية الفلسطينية لهذا العام، معتبرة بأن العنوان حمل في ظاهره تعزيزاً للدراما الفلسطينية، إلا أنه في باطنه، احتوى على عديد من المغالطات المشوهة لصورة الدراما والفن الفلسطيني في غزة.

وقالت الشركة بأن “العربية” نشرت في تقريرها أن مسلسل “عنقود” هو من إنتاج حركة حماس، وبدعم تقني إيراني، دون الاستناد إلى أية أدلة، مؤكدة بأن هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة، وليس لحركة حماس أو إيران أي ضلع في هذا العمل الفني على الإطلاق.

وأوضحت الشركة بأن القناة السعودية لم تقوم بالتواصل مع أي من معدّي المسلسل ولا الشركة المنتجة له “نيو سين”، ولم يحصلوا من طرفها على أي معلومات بخصوص المسلسل، مؤكدة بأنها شركة إنتاج فني مستقلة تقف على مسافة واحدة مع جميع أطياف ومكونات الشعب الفلسطيني.

كما وطالبت الشركة في بيانها توضيحاً من قناة “العربية” حول ما نسبته إلى مسلسلها “عنقود”، وتقديم اعتذار رسمي لما تسببه تلك المغالطات من أضرار على عمل ومسيرة الشركة، مؤكدة في نفس الوقت بأن هدفها الرئيس هو صناعة دراما فلسطينية بحتة أصيلة تعبّر عن الإنسان الفلسطيني أي كان توجهاته وأفكاره.

كما أكدت الشركة الفلسطينية بأنها ستستمر في إنتاج الأعمال الدرامية والسينمائية رغم أي مغالطات متعمدة تقف عثرة في خلق بيئة فنية درامية فلسطينية تنطلق من قطاع غزة بشكل جديد ومختلف.