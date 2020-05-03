فيصل القاسم يثير غضب العمانيين بهذه التغريدة عن السلطان قابوس.. والعمانيون يلقنونه درساً قاسياً

أثار الاعلامي السوري، فيصل القاسم، مذيع قناة الجزيرة القطرية، موجة غضب واسعة، في سلطنة عمان، بعد تغريدة أطلقها انتقد فيها التطبيع العربي مع إسرائيل، مرفقاً صورة للراحل السلطان قابوس بن سعيد مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونشر القاسم تغريدته التي رصدتها “وطن” قبل أن يقوم بحذفها جراء الهجمة الكبيرة التي تعرض عليها والانتقاد العماني الواسع، قائلاً (كتب فائز عمار، كيف تردون عليه؟، من حق الإخوة الفلسطينيين أن يهاجموا الدول العربية التي تطبع أو تدافع عن إسرائيل لكن ألا تعيش السلطة الفلسطينية التي تمثلهم في الحضن الإسرائيلي وتعتاش على الفتات الصهيوني؟، ألا تتحالف حركات المقاومة الفلسطينية مع إيران التي تحتل أربع عواصم عربية), وأرفق هذه التغريدة بصورة للسلطان قابوس ونتنياهو.

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وفجرت تغريدة القاسم غضب العمانيين، الذين دشنوا هاشتاج #مذيع_الجزيره_يسيء_لقابوس ، لما اعتبروه إساءة القاسم للسلطان الراحل قابوس، والذي يعتبر من أكثر حكام العرب قرباً من شعبه ومن الدول المجاورة، موجهين اتهامات قاسية للمذيع السوري.

وقال المغرد الحرملي: “الطعن في الميت حرام، فما بالك بأعز الرجال وانقاهم، المرحوم طيب الله ثراه سريرته نقيه كنقاء نهر الكوثر، افا انتم اخوننا الاهل قطر بس مثل هذا يطعن يترك ولا يحاسب وهوه مذيع في أكبر قناه مثل الجزيرة”.

الطعن في الميت حرااااام

فما بالك بأعز الرجال وانقاهم!!!

المرحوم طيب الله ثراه سريرته نقيه كنقاء نهر الكوثر،

افا انتم اخوننا الاهل قطر بس مثل هذا يطعن يترك ولا يحاسب وهوه مذيع في أكبر قناه مثل الجزيره#مذيع_الجزيره_يسيء_لقابوس pic.twitter.com/xsS7Moc40n — الحرملي (@sms9669nizwa) May 3, 2020

وقال مغرد آخر: “ليس بالجديد تطاولك على سلطنة عُمان يا لاعق الأحذية يا مشرد للخليج، وتأكد أننا نعرف كيف نتعامل مع المأجورين أمثالك”.

ليس بالجديد تطاولك على سلطنة عُمان يالاعق الأحذية يامشرد للخليج ، و تأكد أننا نعرف كيف نتعامل مع المأجورين أمثالك. #مذيع_الجزيرة_يسيء_لقابوس pic.twitter.com/APxHVCRlHc — 𝙰7 (@617ii_) May 3, 2020

وغردت ناشطة على تويتر تقول: “من قال ان الصهاينة هم اليهود فقط ولا يتحدثون العربية علامة استفهام وتعجب، فهنا صهيوني …. ويشهد له اخاه الصهيوني … علامة تعجب مزدوجة، يا جاهل يا فيصل هناك فرق بين أن تشهد للخصم وبين الشهادة لمنظمة إجرامية”.

https://twitter.com/3nadttuber/status/1256858619888443392

وعلقى مغرد آخر قائلاً: “رحم الله هذا الرجل ذو السياسة العادل والمحايدة دائماً ، رحل وهو لا يتدخل بشأن الدول الأخرى ولا فيه سياساتها ولا طمعاً في ثرواتها ، عاش ومات وحياته كرسها كلها للمواطن العماني ورفاهيته ، ومع ذلك يتطاولون عليه التافهين ، وما قناة الجزيرة الا مرتعاً لهم”.

#مذيع_الجزيره_يسيء_لقابوس رحم الله هذا الرجل ذو السياسه العادل والمحايده دائماً ، رحل وهو لا يتدخل بشأن الدول الأخرى ولا فيه سياساتها ولا طمعاً في ثرواتها ، عاش ومات وحياته كرسها كلها للمواطن العماني ورفاهيته ، ومع ذلك يتطاولون عليه التافهين ، وما قناة الجزيره الا مرتعاً لهم — V (@VxHe_) May 3, 2020

وقال المغرد محمد العمري: “عندما يستثار العشق!، أحسن المسيئين من حيث لا يعلمون، إذ جددوا عشق العمانيون لسلطانهم، رحم الله #قابوس وأخزى كل بوق”.

عندما يستثار العشق!

أحسن المسيئون من حيث لايعلمون، إذ جددوا عشق العمانيون لسلطانهم.

رحم الله #قابوس وأخزى كل بوق.#مذيع_الجزيره_يسيء_لقابوس — د.محمدالعمري (@1419ma) May 3, 2020

وقال مغرد آخر مهاجماً فيصل القاسم: “بدال ما تثير فتنه وتفتح موضوع جدل لهدف جذب اهتمام الراي العام بك روح افتح موضوع يخدمك ويخدم وطنك واهلك انت آخر من يتكلم باسم الخليج”.

بدال ماتثير فتنه وتفتح موضوع جدل لهدف جذب اهتمام الراي العام بك روح افتح موضوع يخدمك ويخدم وطنك واهلك انت ااخر من يتكلم باسم الخليج #مذيع_الجزيرة_يسيء_لقابوس — مجرد متابع (@Aaahmaadkk) May 3, 2020

وعلق آخر بالقول: “ماذا تتوقعون من المرتزقة، هذا مرتزق يعمل تحت اجنده ويسعى لإشعال الفتنه بيت الشعوب العربية وللأسف قطر لازالت تحفظ فيه في قنواتها ولكي لا نسيء لدوله قطر يجب تسريح هذا العميل المرتزق”، وفق تعبيره.

ماذا تتوقعون من المرتزقه

هذا مرتزق يعمل تحت اجنده ويسعى لإشعال الفتنه بيت الشعوب العربية وللأسف قطر لازالت تحفظ فيه في قنواتها ولكي لا نسي لدوله قطر يجب تسريح هذا العميل المرتزق… #مذيع_الجزيره_يسيء_لقابوس — RaSoooD (@RaSoooD6) May 3, 2020

كما رصدت وطن عدداً من التغريدات على الهشتاق الذي انتشر على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين السلطان قابوس ومستنكرين ما أقدم عليه المذيع فيصل القاسم.

#مذيع_الجزيره_يسيء_لقابوس ولأننا عمانيون يحق لنا الفخر بعمانيتنا فماضينا عريق وحاضرنا مشرق ومستقبلنا واعد. pic.twitter.com/vPwAagAgKl — تيمور السيفي (@TaimurAlsaifi) May 3, 2020

#مذيع_الجزيره_يسيء_لقابوس



من يسئ لنا نعرف تماما كيف نرد عليه



ولكن علينا ان نبتعد تماما عن الاساءة للشعوب

هؤلاء الحثاله لا يمثلون شعوبهم



نحن شعوب الخليج جميعنا اخوه

بغض النظر عن الخلافات



لا ندخل السياسه بيننا

👍 — رَحمَتُكَ يآُربَ ☁ (@yaraab_3793) May 3, 2020

انتبهوا من الذباب الإلكتروني يحاول يسوي فتنة بين البلدين إذا شخص غلط م نحكم ع الكل و شعب قطر و النعم فيهم و نتمنى أن يحاسب المذنب و يتخذوا الإجراءات اللازمة ضده #مذيع_الجزيره_يسيء_لقابوس — Dooja (@Dooja77483464) May 3, 2020

فيصل اونطة ! غلطت الشاطر بعشششره 😂😂😂 انت شاطر فالكذب وحبل الكذب انقطع طحت على بطنك كثرت سنبوسه #مذيع_الجزيره_يسيء_لقابوس — shoosho (@37s68zMRieSX8HO) May 3, 2020

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