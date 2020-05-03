“شاهد” فضيحة مدويّة لجيش “السيسي” تكشف روايته الكاذبة بشأن قتلى بئر العبد!

فضحت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية، الرواية الكاذبة التي ساقها جيش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن مقتل عدد من يسميهم النظام “الإرهابيين” في منطقة بئر العبد، بعد مقتل عدد من جنود الجيش.
وقال المنظمة، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “ننوه على أن الصور المستخدمة في بيان وزارة الداخلية المصرية الصادر اليوم 3 مايو 2020 بشأن عملية #بئر_العبد؛ هي صور قديمة لأفراد قتلوا خلال اشتباكات في أعوام سابقة”.
وأضافت المنظمة: “نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية في بيانها المشار إليه صور جثامين يعود بعضها على سبيل المثال لأشخاص قتلوا أثناء اشتباكات عملية الواحات في 16 أكتوبر 2017، وهما: عماد الدين عبد الحميد، وعبد الرحمن أسامة، بوصفهما قُتلا في اشتباكات الأمس المذكورة في بيان اليوم”.
وتابعت: “إن ذلك يشكك في صحة المعلومات الواردة في بيان وزارة الداخلية، ونطالب المسئولين بالوزارة لتحري الدقة وضرورة نشر الأسماء والصور الحقيقية للعناصر التي لاقت حتفها في اشتباكات الأمس”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول النظام المصري وإعلامه الترويج لمثل تلك الأكاذيب ونشر صور لقتلى على أنهم “إرهابيين”.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، الأحد، مقتل 18 “إرهابيا” في تبادل للنيران بمحيط بئر العبد، وعثر بحوزتهم على 13 سلاحا آليا، و3 عبوات معدة للتفجير، وحزامين ناسفين.
فيما روى د. أحمد سالم الأستاذ بكلية العلوم الزراعية بالعريش تفاصيل مرعبة بشأن تصفية الـ18 شخصا في بئر العبد .
وقال نقلاً عن مصادر خاصة إنه بعد بيان وزارة الداخلية المصرية بـ35 دقيقة حضرت الى حيّ الرواق بمدينة بئر البعد 4 سيارات ترحيلات فيها جنود ومجموعة من المعتقلين مقيدين ومعصوبي العينين.
وأوضح ان الجنود قاموا بإنزال المساجين، وتوزيعهم في مناطق متفرقة في الشارع و بجوار المسجد والبيوت وتصفيتهم وتصويرهم خلا 15 دقيقة تقريباً ثم حضرت 8 سيارات اسعاف لحمل الجثث لاحقاً.
وذكر د. أحمد سالم أنه قبل الحادثة بيوم تواجدت قوات الامن في المنطقة بكثافةٍ وصعدت فوق أسطح البيوت والمسجد، وبقوا ساعتين دون التعرض لأي شخص قبل مغادرة المكان .
ودعا سكان بئر العبد الى التوجه للموقع والتأكد من صحة معلوماته، لان بيان الداخلية لم يوضح المكان فيما لا زال دم الضحايا موجوداً.
واعتبر د. أحمد سالم ان ما يحصل في سيناء جريمة حرب مكتملة الاركان، وأن النظام المصري يعتبر المعتقلين “بنك جثث” يُصفّي منهم متى شاء . وتحدّى الداخلية المصرية ان تجرؤ وتعلن عن اسم واحد ممن تمت تصفيتهم .
هذا الجيش العربي المصري العظيم ولاينسبلشخص او زعيم وعلى خونة الاوطان عليهم أن يعرفوا أن زمانكم قد المتعة وان الوطن يحميه جيش لاتروعه ملشياتكم ومن ناصركم
ربنا ينتقم منك ومن عساكرك يا سيسي يا مجرم بجاه النبي في هذا اليوم الفضيل.
روح اتنيل مع الخرفان إللى زيك و العيد الكبير ليس ببعيد!
تحيا مصر ويحيا السيسى أعظم رئيس ويحيا الجيش المصري مدرسة الرجولة
أنتم كاذبون و أخوان أنجاس و خونة لأى شخص مهما كان. ربنا يخسف بكم الأرض و يجرسكم دنيا و أخرة! فين الدكتور بتاع الزراعة الأخوانى الكلب ده؟ الجيش للمصرى لا يحتاج بروباجاندا يامواشى! أدخلوا على موقع المتحدث العسكرى و شوفوا الفيديو الصحيح للعملية يا انجاس