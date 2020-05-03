جريمة مرعبة تهزّ العراق .. اختطاف واغتصاب الطفل “شاهين” وقتله في مسجد برمضان!!

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، في العراق بجريمة بشعة تمثلت باختطاف طفل واغتصابه وقتله بطريقةٍ بشعة في أحد المساجد المهجورة بالموصل .

وبحسب ما ذكر ناشطون، فإن الطفل الضحية يُدعى شاهين وسام سلون طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، تم اختطافه واغتصابه وقتله وتهشيم رأسه بالحجارة من قبل شخص وإلقاء جثته في المسجد .

ونشر ناشطون صورةً مؤلمة للطفل “شاهين” بعد الجريمة البشعة التي تعرّض لها وهزّت العراق في شهر رمضان الكريم .

#حق_شاهين

شاهين وسام سلون طفل عراقي يبلغ من العمر 8 سنوات تم اختطافه واغتصابه وقتله وتهشيم راسه بالحجارة من قبل مجرم إرهابي قذر بلا دين وانسانية

رحم الله الطفل وغفر له وحسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/hr8gnQkjya — وش سالفة الهاشتاق؟ (@H1TAG3) May 3, 2020

وأثارت الجريمة غضباً واسعاً بين مستخدمي مواقع التواصل، وطالبوا بإيقاع أقسى عقوبة بحقّ الجاني .

#حق_شاهين الطفل شاهين عمره 8 سنوات عراقي تم العثور عليه في "مسجد" معْتصب ورأسه مهشم بالكامل وهذي كانت آخر صورة له قبل ما يموت وبنفس اليوم ,اثبات كافي على ان الذكر المسعور لايغريه لبس المرأة بل شهوته تقوده حتى لاغتصاب الاطفال والحيوانات ,اتمنى ان يُعْتصَب ويُخصى ثم يُقتل تعزيراً. pic.twitter.com/zltYKBuExl — الموديل كاتولينا (@liil1il_) May 3, 2020

#حق_شاهين يقال أن المرأة هي السبب الأول في التحرش والاغتصاب لانها لو احتشمت ماقرب لها الرجال ! طيب الطفل شاهين ايش اخطأ فيه عشان يغتصب ويقتل بطريقة وحشية ؟ هل كان لابس بطريقه مغريه خلت كامل العقل يعتدي عليه pic.twitter.com/S0Z7FLkWg3 — EEE (@voiceofwomen_) May 3, 2020

– قسماً بالله. في حياتي محسيتش بوجع في قلبي بالشكل ده. الطفل الملاك ده إسمه شاهين 8 سنوات. عراقي من الموصل. تم العثور عليه في (مسجد). مغتصب ورأسه مهشمة بالكامل ودي كانت آخر صورة له قبل ما يموت وبنفس اليوم. لسه مصدقين إن الكائن المغتصب بيبص للإناث وبس !



– #حق_شاهين. pic.twitter.com/Bo5dNYhYUC — Ahmed Arfat (@freedomandlllo) May 2, 2020

المغتصب مارس شهوته على طفل صغير وبشهر فضيل وبالمسجد كمان!, وانتو لسا مقتنعين ان الدْكر مايغتصب ولا يتحرش الا بالمرأه المتبرجه والكاشفه والي تلبس ضيق ولا قصير ولا مكشوف، وتبررون لهم بكل بجاحه، الله ياخذكم ياحيوانات يامسوخ ياشهوانيين #حق_شاهين — riri (@xrovem) May 2, 2020

شاهين وسام سلوان، طفل عمره 8 سنوات من العراق، تم اختطافه واغتصابه ثم تهشيم رأسه بحجر و القي بجثته مقتولاً بإحدى الجوامع المهجورة.

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" البيدوفيلي اخطر كائن على سطح الكرة الارضية واحقرهم وانجسهم "

.#حق_شاهين لازم يرجع وإعدامهم يكون علني وبالخازوق ليكن عبرة لكل كلب تسول له نفسه pic.twitter.com/jJOZYqfYtq — Ahmad Almutairi | احمد الميموني (@AhmdAlmaimoni) May 3, 2020

هادا الملاك اللي بالصورة تحت اسمه شاهين عمره 8 سنين عراقي من الموصل تم العثور عليه في "مسجد" مُعْتصَب ورأسه مهشم بالكامل،شو اللي اغراكم بطفل؟ولسه بتقولوا لباس المرأة هو سبب التحرش!

بدنا حق شاهين وبدنا نحاكم المجرمين اللي اغتصبوه وقتلوه،بتمنى تشاركوا التغريدة والهاشتاج #حق_شاهين pic.twitter.com/9lCYoNO3WD — Tomass (@bzcoRV3J1xkuSQU) May 3, 2020

#حق_شاهين

بكيناك ياصغيري الماً وقهر

مابين اغتصابٍ وخطفٍ وغدر

وحوش الدنيا يا روحي الصغيرة لاترحم

قد فاضت روحك اليوم لمن هو بك أرحم

عزائي أن تعوض حياةً في العليين أطهر

وحسبي ربي على من قتل روحاً

بغير وجه البراءةِ لم تظهر.💔 pic.twitter.com/kMIHsX9xTe — Aisha AlQahtani. (@q_isho) May 3, 2020

#حق_شاهين اتمنى تطبق طريقة الاعدام بالخازوق وهي وسيلة إعدام وتعذيب بنفس الوقت وهي تمثل إحدى أشنع وسائل الإعدام، حيث يتم اختراق جسد الضحية بعصا طويلة وحادة من ناحية وإخراجها من الناحية الأخرى وبعدها يتم تثبيت الخازوق في الأرض ويترك الضحية معلقا حتى الموت 👌🏻 pic.twitter.com/wqX7Wi4X9t — ‏﮼همسه🦌 (@hammsa24) May 3, 2020

#حق_شاهين

شاهين طفل عراقي تعرض لجريمه بشعه ما يتصورها عقل بشر بعد ماتم اغتصابه في مسجد بشهر رمضان تم تقطيعه !

شاهين كل ذنبه انه طفل

كل ذنبه انه بريء

كل ذنبه انه ضحيه شهواني قذر

اتمنى من كل قلبي التشهير بالمغتصب وفضحه وتعليقه حتى يُرمى بالجزم

رحمك الله يا شاهين 🙁 pic.twitter.com/SIXMyWjrDv — سعود (@is_i25) May 3, 2020

وبحسب ما قال زوج جدة الطفل لمصادر إعلامية، فإن “شاهين” خرج بحدود الساعة العاشرة والنصف ليلاً للتبضّع من أحد المحال التجارية، القريبة من البيت، ولم يعد بعدها، وبحدود الساعة الحادية عشر ليلاً، افتقدته جدته، ولم يعد شاهين، وخرجوا للبحث عنه ولم يعثروا عليه.

وبعد أكثر من 3 ساعات تم العثور على جثته مهشمة الرأس في جامع مهجور في منطقة مجمع دوميز شمال الموصل.

وقال إن العائلة ليست لديها أي شكوك حول شخص الفاعل، وأنهم بانتظار التحقيقات وتشريح الجثة لمعرفة سبب الجريمة

وأكد أن الشرطة المحلية ومكافحة الجرائم وصلت للمكان وأخذت عينات من الحجر الذي ضرب به شاهين، ولا تزال التحقيقات جارية بهذا الخصوص.