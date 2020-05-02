إعلامي سعودي يشيطن سلطنة عُمان ويكشف تفاصيل عقوبات أمريكية فرضت على شركة عُمانية.. والشاهين يتصدى له

هاجم الإعلامي السعودي، عبدالعزيز الخميس، سلطنة عمان، زاعماً أن السلطنة باتت مكان للنشاط الايراني في استراد الأسلحة وغسيل الأموال. حسب زعمه.

وقال الخميس المعروف عنه قربه من الديوان الملكي السعودي وكذلك قصور أبوظبي في سلسلة تغريدات أثارت جدلاً واسعاً حسب ما رصدت “وطن”، “الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة عمانية اسمها “طايف للتعدين” بسبب خرقها لحظر تصدير الأسلحة لإيران”.

وأضاف الخميس: “صاحبها عامر عبد العزيز جعفر المذحجي يتحرك تجاريا باسم أمير ديانات حيث يعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني، يورد ويصدر أسلحة لصالح الحرس، كما يقوم بغسيل أموال لصالح الإيرانيين”.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة عمانية أسمها "طايف للتعدين" بسبب خرقها لحظر تصدير الأسلحة لإيران،وصاحبها عامر عبد العزيز جعفر المذحجي يتحرك تجاريا باسم أمير ديانات حيث يعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني، يورد ويصدر أسلحة لصالح الحرس، كما يقوم بغسيل أموال لصالح الإيرانيين. — عبد العزيز الخميس (@alkhames) May 1, 2020

وتابع: ” للمهتمين بمصادر القصة ووجود عُمان كبلد نشاط للعميل الايراني…فتحوا عيونكم جيدا وتمعنوا…خاصة في إيراد عنوان الشركة من قبل وزارة الخزانة الأميركية”.

للمهتمين بمصادر القصة ووجود عُمان كبلد نشاط للعميل الايراني…فتحوا عيونكم جيدا وتمعنوا…خاصة في إيراد عنوان الشركة من قبل وزارة الخزانة الأميركية..👇👇 pic.twitter.com/8e84AK4avL — عبد العزيز الخميس (@alkhames) May 1, 2020

وواصل الخميس، تطاوله على سلطنة عمان عبر نشر رابط زعم أنه لنسخة من قرار وزارة الخزانة الأمريكية، قائلاً: “عُمان ولا مش عُمان يا متعلمين يا بتوع المدارس، هذا لا يعني علم الحكومة العُمانية فالحرس الثوري الإيراني يعمل في أماكن عديدة وبطريقة مستترة مستخدما عراقيين، المهم تم كشفه ومصادرة املاكه وحرمانه من العمل في عُمان”.

من نسخة قرار وزارة الخزانة الأميركية…https://t.co/VuJdmqOeN0

عُمان ولا مش عُمان يا متعلمين يا بتوع المدارس..هذا لا يعني علم الحكومة العُمانية فالحرس الثوري الإيراني يعمل في أماكن عديدة وبطريقة مستترة مستخدما عراقيين. المهم تم كشفه ومصادرة املاكه وحرمانه من العمل في عُمان. pic.twitter.com/BFs5jEL2LH — عبد العزيز الخميس (@alkhames) May 1, 2020

وأضاف الخميس: “من المضحك أن تترك عميل ايران يعمل ويوسع نشاطه ويؤسس شركات بتسجيلات تجارية مختلفة ويغير تخصص شركاته، ثم تغضب لأن أسم عُمان جاء في الموضوع… الشركة مسجلة في السجلات العمانية، وتتحرك وتنشط على أرضها، والعراقي يعمل للحرس الثوري..الأمن لا يعلم هناك خطأ، وإن كان يعلم فهذا خطأ أكبر”.

من المضحك أن تترك عميل ايران يعمل ويوسع نشاطه ويؤسس شركات بتسجيلات تجارية مختلفة ويغير تخصص شركاته، ثم تغضب لأن أسم عُمان جاء في الموضوع… الشركة مسجلة في السجلات العمانية، وتتحرك وتنشط على أرضها، والعراقي يعمل للحرس الثوري..الأمن لا يعلم هناك خطأ، وإن كان يعلم فهذا خطأ أكبر. — عبد العزيز الخميس (@alkhames) May 1, 2020

وسريعاً رد المغرد العماني الشهير “الشاهين” على هذيان الاعلامي السعودي قائلاً :”أما كان لهذا الخميس، أن ينتظر لثلاثة أسابيع فينقضي رمضان وتفتح المراقص فيتناول ساعتها ما يشاء ويرغب بدلاً من أن يترنح في ليالي الشهر الفضيل فينسج من الأخبار ما يشتهي ضد عمان؟”.

وأضاف الشاهين، في تغريدة رصدتها “وطن”: “بئس الفكر والمنطق أولاً عبدالعزيز الخميس سبق وأن وجه إساءات بالغة للـ #المقام_الخالد رحمه الله”.

اما كان لهذا @alkhames أن ينتظر لثلاثة أسابيع فينقضي رمضان وتفتح المراقص فيتناول ساعتها ما يشاء ويرغب بدلاً من أن يترنح في ليالي الشهر الفضيل فينسج من الأخبار ما يشتهي ضد عمان؟

بئس الفكر والمنطق

أولا

عبدالعزيز الخيس سبق وأن وجه إساءات بالغة للـ #المقام_الخالد رحمه الله لدى pic.twitter.com/C1KRYygLdv — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) May 1, 2020

وتابع الشاهين: “عودته من بلجيكا نهاية العام الماضي وأن دل ذلك على شيء فإنما هي الخسة والدناءة والسفاهة وبوار الأخلاق والحقد الدفين الذي يحملها هذا التافه برفقه من شابهه وكونهم لا يحملون أخلاق العرب أو أصالة جنسياتهم فقد جاز معاملتهم كميليشيات مرتزقة لا تمثل اي دولة، شأنهم شأن طالبان وغيرها”.

عودته من بلجيكا نهاية العام الماضي،، وأن دل ذلك على شئ فإنما هي الخسة والدناءة والسفاهة وبوار الأخلاق والحقد الدفين الذي يحملها هذا التافه برفقه من شابهه وكونهم لا يحملون أخلاق العرب أو أصالة جنسياتهم فقد جاز معاملتهم كميليشيات مرتزقة لا تمثل اي دولة. شأنهم شأن طالبان وغيرها — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) May 1, 2020

وأكمل: “كما أنه عمل كرئيس تحرير لصحيفة العرب اللندنية التي لازلت تكيل لعمان بالأكاذيب كلما استطاعت، وكفى بهذه المعلومة لإسقاط مصداقية عبدالعزيز الخيس. فتأسيس صحيفة كهذه يحتاج أن يكون رئيس التحرير من أحفاد ابليس”.

وتابع الشاهين: “ذكر الخبر أن المتهم الرئيسي في القضية والذي يحمل الجنسيتين علم العراق علم إيران له علاقة بالشركة الكائنة في عمان وذكر الموقع بأنه لا يعلم أن كان الشركة مملوكة له أو تدار بواسطته أو أنه من المساهمين. ولم يذكر صراحة اي دور لعمان سواء كان دور مباشر أو غير مباشر أو رئيسي أو ثانوي”.

ثانياً.

ذكر الخبر ان المتهم الرئيسي في القضية والذي يحمل الجنسيتين 🇮🇶 🇮🇷 له علاقة بالشركة الكائنة في عمان وذكر الموقع بأنه لا يعلم أن كان الشركة مملوكة له أو تدار بواسطته أو أنه من المساهمين. ولم يذكر صراحة اي دور لعمان سواء كان دور مباشر أو غير مباشر أو رئيسي أو ثانوي ولو ،،، — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) May 1, 2020

وأكمل: “ولو كانت هناك ادلة قطعية على تورط أي مؤسسة في السلطنة بهذا النشاط لكانت هناك إجراءات دبلوماسية أكبر وأكثر كوننا دولة محورية في المنطقة خاصة في العلاقات مع اليمن وإيران. وكون هناك أطراف سفيهة متعددة تبحث عن أدنى دليل ضد عمان وهيهات لهم ذلك ولو ارسلوا الجن والشياطين”.

كانت هناك ادلة قطعية على تورط أي مؤسسة في السلطنة بهذا النشاط لكانت هناك أجراءات دبلوماسية أكبر وأكثر كوننا دولة محورية في المنطقة خاصة في العلاقات مع اليمن وإيران. وكون هناك أطراف سفيهة متعددة تبحث عن أدنى دليل ضد عمان وهيهات لهم ذلك ولو ارسلوا الجن والشياطين — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) May 1, 2020

وأضاف: ” إن أردت العقوبات في الشأن الإيراني ومن نالها (لن نتحدث عن تصريحات ترامب الأخيرة أو قانون جاستا) فعليك بمن أفرج عن ٧٠٠ مليون للحرس الثوري الإيراني ويتعامل معه تجاريا بعشرين مليار سنوياً ويهرب نفطها يومياً و تم إدراج العشرات من شركاته في لوائح العقوبات لذات السبب”.

ثالثاً

أن أردت العقوبات في الشأن الإيراني

ومن نالها (لن نتحدث عن تصريحات ترامب الأخيرة أو قانون جاستا) فعليك بمن أفرج عن ٧٠٠ مليون للحرس الثوري الإيراني ويتعامل معه تجاريا بعشرين مليار سنوياً و يهرب نفطها يومياً و تم إدراج العشرات من شركاته في لوائح العقوبات لذات السبب — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) May 1, 2020

وأكمل في آخر تغريدة: “ناهيك عن فضائح تهريب الأسلحة والتي وثقتها الأمم المتحدة وبيع السلاح الامريكي للحوثيين والقائمة تطووووووووول، فلا تجعلوا من عمان شماعة فتحاولون تعليق غسيلكم القذر عليها بل ابحثوا عن مكامن النجاسة وحسبك انها ستفرح بكم وتحييكم حيثما وجدتكم”.