“شاهد” الكويتيون يحيون ذكرى تفجير مسجد الإمام الصادق الذي نفذه انتحاري سعودي

أحيا الكويتيون اليوم الجمعة، الذكرى 5 لحادثة تفجير مسجد الإمام الصادق عبر إطلاق هاشتاغ، تداولوا خلاله مقاطع وصور للتفجير الانتحاري الذي وقع أثناء صلاة الجمعة وأودى بحياة 26 وجرح أكثر من مئتين.

#ذكرى_تفجير_مسجد_الامام_الصادق

استشهاد 26 مصلياً و227 جريحاً كانوا يؤدون صلاة الجمعة بعمل ارهابي داعشي في مسجد الإمام جعفر الصادق وبعد الحادث مباشرة زار سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد موقع الحدث مباشرة ليطمئن على أبنائه ويتفقد المصابين ويطلق عبارة سموه الخالدة #هذولا_عيالي pic.twitter.com/Vd5LECB0wG — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) May 1, 2020

وكان انتحاري سعودي فجر نفسه خلال صلاة الجمعة في مسجد الإمام الصادق الذي يرتاده الشيعة بمنطقة الصوابر شرقي مدينة الكويت، فيما أعلن تنظيم الدولة لاحقاً مسؤوليته عن التفجير.

“وطن” رصدت عددا من التغريدات التي أطلقها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إحياءً للذكرى، واستنكاراً للهجوم الانتحاري.

لن ننسى شهداءنا

لن ننسى تماسكنا

لن ننسى الارهاب التكفيري #تفجير_مسجد_الامام_الصادق pic.twitter.com/qfRZQdsSpj — مراقب للشأن الكويتي (@observerkw) May 1, 2020

اللهُم أجعل قبور شهداء مسجد الامام

الصادق في نورٍ دائم لا ينقطع واجعلهم في

جنتك آمنين مطمئنين، اللهٌم أرحمهم رحمةً

تسع السماء والأرض 🙏🏻♥️ #ذكرى_تفجير_مسجد_الامام_الصادق#تفجير_مسجد_الامام_الصادق pic.twitter.com/1RX6PNAD2l — 𝐹 𝑎 𝑡 𝑖 𝑚 𝑎 (@fatema_hkk) April 30, 2020

#تفجير_مسجد_الامام_الصادق

رحم الله من رحلو عنا في صلاتهم عابدين لله وحده لا شريك له ، هناك من استنكر الحادثه وحزن وهناك من ضحك عليها وفرح وهناك نعتهم بالمشركين ، اقول لكم إننا لم نشرك بالله قط ولكننا رفضنا الذل منذ زمن اجدادكم الطواغيت وشعارنا "هيهات منا الذله" وسُمينا رافضيه. — Mohammed'🏴 (@bo_Jasem94) May 1, 2020

الله يرحم #شهداء_الصلاة_والصيام وجميع #شهداء_الكويت والمسلمين وألف ألف لعنة على قاتليهم ومن شارك بالجريمة ومن حرض ومن فرح ومن شمت…#تفجير_مسجد_الإمام_الصادق (ع) pic.twitter.com/KB3SCGsDRk — ناصر أبل (@NasserAbuLL) May 1, 2020

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية في حينه أنهوية انتحاري مسجد “الإمام الصادق”، سعودي الجنسية، ويدعى فهد سليمان عبدالمحسن القباع.

وقالت الوزارة إن “الانتحاري دخل البلاد، عن طريق المطار، فجر الجمعة، وهو اليوم نفسه الذي وقعت فيه الجريمة النكراء”.

وكانت محكمة أول درجة في الكويت أصدرت في سبتمبر/ أيلول 2015 حكمها بإعدام 7 من المتهمين وحبس 7 متهمين آخرين لمدد تراوحت بين سنتين و15 سنة وبراءة 15 متهما من إجمالي 29 متهمًا في القضية، قبل أن تقوم محكمة الاستئناف بتعديل بعض الأحكام.

ورغم إعلان السلطات أن الانتحاري (منفذ العملية الإرهابية)، سعودي الجنسية، ويدعى “فهد سليمان عبدالمحسن القباع”، إلا أن وزير الداخلية الكويتي، الشيخ محمد خالد الحمد الصباح، أعلن ضبط عناصر “الخلية الإرهابية”، التي تقف وراء الاعتداء على المسجد،.

ووجهت النيابة العامة في الكويت في 14 يوليو/تموز 2015، الاتهام رسميًا لـ 29 شخصًا في حادث التفجير الإرهابي، الذي استهدف المسجد، وأحالتهم إلى محكمة الجنايات.

وكان بين المتهمين، بحسب النيابة، 7 كويتيين، و5 سعوديين، و3 باكستانيين، و13 شخصًا من “البدون”، إضافة إلى متهم “متوارٍ عن الأنظار”، لم تعرف جنسيته .