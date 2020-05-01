تطوّر جديد في قضية سما المصري .. ونشر الفيديو “الفاضح” الذي تسبب في حبسها

قالت وسائل إعلامٍ مصرية إن تطورات جديدة طرأت في قضية الإستعراضية سما المصري بعد نشرها شريط فيديو فاضحا.

وحددت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية جلسة 2 مايو، أولى جلسات محاكمة سما المصري، بعد اتهامها بـ”التحريض على الفسق والفجور”.

وجاء إلقاء القبض على سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام، عبر حسابات خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وقيامها بأفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري”.

وأوضحت وسائل الإعلام أن بين التهم التحريض على الفسق لزيادة عدد متابعيها وتحريضهم على إعادة نشر ما يلتقطونه لها، تصوير فيديوهات وصور خارجة بغرض نِسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها، وتهمة الدعارة والإيحاءات الجنسية والترويج لها عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة.

وحذرت النيابة العامة المصرية من ارتكاب “جرائم خادشة للحياء العام”، وذلك على غرار واقعتين حنين حسام وسما المصري.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية، قد ألقت القبض على حنين حسام، الطالبة بجامعة القاهرة، والشهيرة بـ”هرم مصر الرابع” لقيامها ببث فيديو للتحريض على “الفسق والفجور”.