المخرج خالد يوسف صاحب قضية الأفلام الإباحية مع الفنانات يفضح برنامج رامز جلال!

أكد المخرج المصري خالد يوسف –صاحب قضية الأفلام الجنسية مع الممثلات- أن برنامج مقالب رامز جلال “رامز مجنون رسمي” قائم على تمثيل الضيف.

وقال المخرج خالد يوسف إنه: “ضد المنع.. ده مبدأ ولا أحيد عنه لأن التحكم في أذواق الناس مش من حق أي حد”.

وتابع أن الضيف “لو تجاوز رامز معاه، هما أحرار مع بعض.. الضيف جاي بإرادته وعارف اللي هيحصل وواخد فلوس .. ورامز واخد فلوس والشركة المنتجة بتكسب فلوس والقناة بتكسب فلوس الإعلانات والمعلنين نفسهم بيكسبوا فلوس أكتر من كل دول والمشاهدين أحرار وعاملينه تريند يوميا”.

وأردف: “أما بقي اللي يقولي إهدار منظومة القيم وكلام من التخين ده أقوله عندك مليون حاجة أهم مليون مرة من برنامج بتهدر فيه القيم ومبتنطقش خوفا أو إيثارا للسلامة فبلاش ندعي بطولات كاذبة”.

وكان الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين في مصر، قد أرسل خطابًا إلى رئيس قناة mbc مصر بشأن قرار منع ظهور رامز جلال على أي وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية.

وكان رئيس نادي الزمالك المصري وعضو مجلس النواب المستشار مرتضى منصور، أرسل إنذارًا إلى وزير الداخلية للقبض على رامز جلال بسبب مقالبه في برنامج “رامز مجنون رسمي”.

وتقدم رئيس الزمالك بطلب إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ومدير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية؛ لحجز رامز جلال في المستشفى.

وقال “منصور”: إن “المدعو ارتكب عن عمد أفعالا تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون”.

كما وجه رئيس النادي بلاغًا للنائب العام، المستشار حمادة الصاوي، يُطالب فيه بالتحقيق مع مقدم البرنامج وفريق عمله.