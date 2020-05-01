المخرج خالد يوسف يؤكد أن برامج رامز جلال تمثيل
المخرج خالد يوسف يؤكد أن برامج رامز جلال تمثيل
حياتنا

المخرج خالد يوسف صاحب قضية الأفلام الإباحية مع الفنانات يفضح برنامج رامز جلال!

كتب وطن
0

أكد المخرج المصري خالد يوسف –صاحب قضية الأفلام الجنسية مع الممثلات- أن برنامج مقالب ” قائم على تمثيل الضيف.

وقال المخرج خالد يوسف إنه: “ضد المنع.. ده مبدأ ولا أحيد عنه لأن التحكم في أذواق الناس مش من حق أي حد”.

وتابع أن الضيف “لو تجاوز رامز معاه، هما أحرار مع بعض.. الضيف جاي بإرادته وعارف اللي هيحصل وواخد فلوس .. ورامز واخد فلوس والشركة المنتجة بتكسب فلوس والقناة بتكسب فلوس الإعلانات والمعلنين نفسهم بيكسبوا فلوس أكتر من كل دول والمشاهدين أحرار وعاملينه تريند يوميا”.

وأردف: “أما بقي اللي يقولي إهدار منظومة القيم وكلام من التخين ده أقوله عندك مليون حاجة أهم مليون مرة من برنامج بتهدر فيه القيم ومبتنطقش خوفا أو إيثارا للسلامة فبلاش ندعي بطولات كاذبة”.

View this post on Instagram

#ضد_المنع .. -ده مبدأ و لا احيد عنه لان التحكم في اذواق الناس مش من حق اي حد ..برنامج #رامز_جلال قايم علي تمثيل الضيف انه قال يعني اخد مقلب ..ولو تجاوز رامز معاه هما احرار مع بعض ..الضيف جاي بإرادته وعارف اللي هيحصل وواخد فلوس ورامز واخد فلوس والشركة المنتجة بتكسب فلوس والقناة بتكسب فلوس الاعلانات والمعلنين نفسهم بيكسبوا فلوس اكتر من كل دول والمشاهدين احرار وعاملينه تريند يومياً ..اما بقي اللي يقولي اهدار منظومة القيم وكلام من التخين ده اقوله عندك مليون حاجة اهم مليون مرة من برنامج بتهدر فيها القيم ومابتنطقش خوفا او ايثارا للسلامة فبلاش ندعي بطولات كاذبة .. #ramadan #رمضان2020 #رامز_جلال . #مسلسلات_رمضان #رمضان #فن #ramadan #ramadan2020 #tv #series #egypt #stayhome #staysafe #khaledyoussef_official #khaledyoussef #مصر #مسلسلات #خليك_بالبيت #خالديوسف #رامز_مجنون_رسمي #خالد_يوسف #khaled_youssef #2020 #television #youtube #action #suspence#رمضان_يجمعنا #actor

A post shared by Khaled Youssef (@khaledyoussef_official) on

وكان الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين في مصر، قد أرسل خطابًا إلى رئيس قناة mbc مصر بشأن قرار منع ظهور رامز جلال على أي وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية.

وكان رئيس نادي الزمالك المصري وعضو مجلس النواب المستشار مرتضى منصور، أرسل إنذارًا إلى وزير الداخلية للقبض على رامز جلال بسبب مقالبه في برنامج “رامز مجنون رسمي”.

وتقدم رئيس الزمالك بطلب إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ومدير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية؛ لحجز رامز جلال في المستشفى.

وقال “منصور”: إن “المدعو ارتكب عن عمد أفعالا تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون”.

كما وجه رئيس النادي بلاغًا للنائب العام، المستشار حمادة الصاوي، يُطالب فيه بالتحقيق مع مقدم البرنامج وفريق عمله.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“mbc” تتحدى العرب وترفض وقف “أم هارون” و”مخرج 7″…

حياتنا

“شاهد” الفنانة اللبنانية مايا دياب تفضح برنامج رامز جلال “رامز…

فيديو

“شاهد” مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10…

الهدهد

هل رامز جلال “ماسوني ومن عبدة الشيطان”؟ .. فيديو “مثير”…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.