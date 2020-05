المخرج خالد يوسف صاحب قضية الأفلام الإباحية مع الفنانات يفضح برنامج رامز جلال!

View this post on Instagram

#ضد_المنع .. -ده مبدأ و لا احيد عنه لان التحكم في اذواق الناس مش من حق اي حد ..برنامج #رامز_جلال قايم علي تمثيل الضيف انه قال يعني اخد مقلب ..ولو تجاوز رامز معاه هما احرار مع بعض ..الضيف جاي بإرادته وعارف اللي هيحصل وواخد فلوس ورامز واخد فلوس والشركة المنتجة بتكسب فلوس والقناة بتكسب فلوس الاعلانات والمعلنين نفسهم بيكسبوا فلوس اكتر من كل دول والمشاهدين احرار وعاملينه تريند يومياً ..اما بقي اللي يقولي اهدار منظومة القيم وكلام من التخين ده اقوله عندك مليون حاجة اهم مليون مرة من برنامج بتهدر فيها القيم ومابتنطقش خوفا او ايثارا للسلامة فبلاش ندعي بطولات كاذبة .. #ramadan #رمضان2020 #رامز_جلال . #مسلسلات_رمضان #رمضان #فن #ramadan #ramadan2020 #tv #series #egypt #stayhome #staysafe #khaledyoussef_official #khaledyoussef #مصر #مسلسلات #خليك_بالبيت #خالديوسف #رامز_مجنون_رسمي #خالد_يوسف #khaled_youssef #2020 #television #youtube #action #suspence#رمضان_يجمعنا #actor