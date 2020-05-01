“أم هارون” يثير جدلاً جديداً .. مشهد احتضان يشعل غضب الخليجيين في المسلسل التطبيعي

أثار مشهد في مسلسل “أم هارون” جدلاً جديداً بسبب قيام أحد أبطال العمل الدرامي باحتضان ممثلة .
وحسب المشهد، الذي رصدته “وطن”، فقد احتضن الممثل السعودي عبد المحسن النمر، إحدى بطلات المسلسل التي تمثل دور ابنته، الفنانة العراقية “روان مهدي”، الأمر الذي يتنافى مع عادات المجتمع الخليجي بشكل عام والسعودي بشكل خاص.
وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض للمشهد، حيث اعتبر عدد منهم أن المشهد مخالف للعادات والتقاليد الإسلامية والخليجية، مهاجمين محتوى المسلسل ككل.
هذا واعتبر عدد آخر من نشطاء مواقع التواصل الأمر يأتي في سياقه الدرامي، وأن منتقدي المشهد يهولون الأمور بنحو لا يستحق، مؤكدين أن المشهد في إطار الدراما المعروضة للمشاهدين.
ويروي مسلسل “أم هارون” الذي تبثه قناة mbc السعودية تفاصيل قصة سيدة يهودية تزوجت من مسلم، الأمر الذي ينافي الحقائق التاريخية ويكشف زيف الرواية التي تروجها القناة السعودية إرضاءً لإسرائيل.
واستنكرت فصائل وشخصيات فلسطينية مضمون مسلسل “أم هارون” و”مخرج7″ الخليجيين ويعرضان على القناة السعودية منذ بداية شهر رمضان، لاحتوائهما إساءات للشعب الفلسطيني، ودعوات إلى التطبيع مع إسرائيل.
وأجمع متحدثون في تصريحات منفصلة على أن هذه الأعمال لا تعبر عن الشعوب العربية، وإنما عن سياسات أنظمة حاكمة تخلت عن مبادئها وثوابتها.