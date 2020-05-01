“أم هارون” يثير جدلاً جديداً .. مشهد احتضان يشعل غضب الخليجيين في المسلسل التطبيعي

أثار مشهد في مسلسل “أم هارون” جدلاً جديداً بسبب قيام أحد أبطال العمل الدرامي باحتضان ممثلة .

وحسب المشهد، الذي رصدته “وطن”، فقد احتضن الممثل السعودي عبد المحسن النمر، إحدى بطلات المسلسل التي تمثل دور ابنته، الفنانة العراقية “روان مهدي”، الأمر الذي يتنافى مع عادات المجتمع الخليجي بشكل عام والسعودي بشكل خاص.

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض للمشهد، حيث اعتبر عدد منهم أن المشهد مخالف للعادات والتقاليد الإسلامية والخليجية، مهاجمين محتوى المسلسل ككل.

وقفت على الاحتضان المحتوى اكثر قبح من هالاحتضان — عـبدالعزيز (@ooaoo69) May 1, 2020

عن علي رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فقال: ذلك عند حيف الأئمة وتصديق بالنجوم وتكذيب بالقدر وحتى تتخذ الأمانة مغنماً والصدقة مغرماً والفاحشة زيارة فعند ذلك هلاك قومك.. رواه البزار. — أشواق (@nohasubbah) May 1, 2020

شكلهم صدقوا انهم يهود — اريامانا | كود اتش ام MM745 (@aryam7_) May 1, 2020

المسلسلات الخليجيه بدت تنحرف وتصير مثل الافلام المصريه من ناحيه التعري بس اصبرو شوي — المعلم هاموش (@almaalmhamosh1) May 1, 2020

محد مخرب المسلسل الا روان مهدي جريئة وفاطمة الصفي ثقيلة دوم في كل مسلسل نفس الدور مايتغير يحبون ومحد يتزوجهم — shosho (@shocat11) May 1, 2020

هذا واعتبر عدد آخر من نشطاء مواقع التواصل الأمر يأتي في سياقه الدرامي، وأن منتقدي المشهد يهولون الأمور بنحو لا يستحق، مؤكدين أن المشهد في إطار الدراما المعروضة للمشاهدين.

يارجل بيئة التمثيل والمسلسلات بشكل عام هذي هي. تطالع مسلسلات نتفلكس كلها عري وخىاث ، وجاي تنقد على حضن 😂 كلوا **** من بعضو — اِحْسِينْ (@7uss3in8) May 1, 2020

الاحضان ممنوعة بس الضرب عادي ولا تستغرب اذا زاد حالات العنف الاسري — ريكاردو (@crazywoow) May 1, 2020

باين انو مو حقيقي لانه مافيه صوره كامله لهم وهما حاضنين بعض يعني المعارضين مالهم حجة — رآنيـآ …$ (@rania_asm) May 1, 2020

طول السنة يتابع افلام و مسلسلات في نتفلكس و شوتايم و كلها المسلسلات فيها تعري و الفاظ وصخة و مشاهد +21 و اذا جاء مسلسل عربي فيه حضن قال اووه هذا حرام طيب هم يجسدون قصة يهود يعني يتكلم عن حياة اليهود و هذي طبيعتهم 🙂 — عصّيم 🦅 R.S (@Essam_a1shehri) May 1, 2020

مشهد طراقات وكفوف عادي.

مشهد حب وحضن مشكلة — يزن (@Yazen_Ahmed) May 1, 2020

ويروي مسلسل “أم هارون” الذي تبثه قناة mbc السعودية تفاصيل قصة سيدة يهودية تزوجت من مسلم، الأمر الذي ينافي الحقائق التاريخية ويكشف زيف الرواية التي تروجها القناة السعودية إرضاءً لإسرائيل.

واستنكرت فصائل وشخصيات فلسطينية مضمون مسلسل “أم هارون” و”مخرج7″ الخليجيين ويعرضان على القناة السعودية منذ بداية شهر رمضان، لاحتوائهما إساءات للشعب الفلسطيني، ودعوات إلى التطبيع مع إسرائيل.

وأجمع متحدثون في تصريحات منفصلة على أن هذه الأعمال لا تعبر عن الشعوب العربية، وإنما عن سياسات أنظمة حاكمة تخلت عن مبادئها وثوابتها.