هل أهداه لـ إيفانكا ترامب؟.. هذا مصير قصر ابن سلمان الفاره الذي اشتراه بأكثر من 300 مليون دولار

زعم حساب شهير بتسريباته السياسية على “تويتر”، قيام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعرض قصره الفاره الذي اشتراه في فرنسا قبل عامين للبيع، ولكن المفاجأة هي بأن القصر سوف يتم بيعه لـ “إيفانكا” إبنة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقال حساب “الرادع القطري” الشهير في تغريدته التي رصدتها “وطن”: “تذكرون القصر الذي اشتراه محمد بن سلمان في فرنسا قبل سنتين، هذا القصر تم عرضه قبل عدة أيام وهناك حديث أن من سوف يشتري هذا القصر هي إيفانكا ابنة ترمب”.

#خبر_سري

▫️تذكرون القصر الذي اشتراه محمد بن سلمان في فرنسا قبل سنتين؟



▫️هذا القصر تم عرضه للبيع قبل عدة ايام،

وهناك حديث ان من سوف يشتري القصر هي #ايفانكا ابنة ترامب



▫️#ولكن

لماذا برأيكم عرض بن سلمان قصره في فرنسا للبيع،

ماسبب ذلك؟ pic.twitter.com/8A7cI3sETz — الرادع القطري (@RQ_QATAR) April 29, 2020

وتابع متسائلا عن سبب عرض بن سلمان قصره في فرنسا للبيع، لتهل عشرات من الردود من قبل المتفاعلين عبر “تويتر” والذين رجّحوا بأن يكون هدف بن سلمان من هذه العملية “البيع”، هي تقديم القصر هدية لإيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ولكن بشكل لطيف، ودون تسبب الإحراج لترمب باعتباره تلقى رشوة من قبل السعودية.

أتصور هدية من مبس لتاج راسة افنكا..هدية — Noha (@Noha01889544) April 29, 2020

هو اشتراه وجابه هديه لهذا ايفانكا وهذه التمثيليه الان لاجل انو اشترته ايفانكا — Yahia mahdi (@AlmawalldYahia) April 29, 2020

لأنه ممنوع من دخوله …وبيعه لايفانكا بالذات فيه شبهة رشوة لترمب بعد ان هدد السعودية بعقوبات والله أعلم — Ben Salah (@BenSala48159108) April 29, 2020

وفي ذلك قال أحد المغردين ساخراً: “حتى يشتري النادي ويغطي على فشله وأفعاله، أو يسدد دينه لترمب، أو أنه جعان يبي ياكل، أو أن الدولة تحتاج فلوس ولا يوجد أكل أو مواد غذائية في الدولة، ومن هذه الأمور معروف محمد في هذه الأمور دمر نفسه والمملكة”.

حتى يشتري النادي و يغطي على فشله وأفعاله أو يسدد دينه لترامب أو أنه جيعان يبي ياكل أو أن الدولة تحتاج فلوس ولايوجد اكل ومواد غذائية في الدولة ومن هذه الأمور معروف محمد في هذه الأمور دمر نفسه والمملكة — 𝕸𝖀𝕾𝕿𝕬𝕱𝕬⚡️#EvdeKal (@Mustafa_Abdazi) April 29, 2020

فيما قال آخر: “مصرف العيال حق السنتين القادمة لأنه يدري أنه فقر الديرة، حتى الشوفات في بلاده اللي عندهم خير من عرق جبينهم، سجنهم عشان ياخد عليهم نص ثروتهم، حتى المشاهير سرقهم”.

مصروف العيال حق السنتين القادمه لانه يدري انه فقر الديره

حتى الشوفات في بلاده اللي عندهم خير من عرق جبينهم سجنهم عشان ياخذ عليهم نص ثروتهم حتى المشاهير سرقهم — نورة (@Nouraah_88) April 29, 2020

وكان محمد بن سلمان ولي العهد السعودي قد اشتري في 2015 قصراً فاخراً مساحته 50 ألف قدم مربع، بمبلغ وصل 230 مليون جنيه استرليني، والذي تم تصميمه على يد “لويس الرابع عشر” على طراز القلاع الفرنسية في القرن السابع عشر، ولكن تم بناءه عام 2008 في مدينة لوفينسينيس قرب قصر فرساي بفرنسا، ويحتوي على ملهى ليلي وقبو يتسع 3 آلاف زجاجة نبيذ.