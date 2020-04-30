هل أهداه لـ إيفانكا ترامب؟.. هذا مصير قصر ابن سلمان الفاره الذي اشتراه بأكثر من 300 مليون دولار
زعم حساب شهير بتسريباته السياسية على “تويتر”، قيام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعرض قصره الفاره الذي اشتراه في فرنسا قبل عامين للبيع، ولكن المفاجأة هي بأن القصر سوف يتم بيعه لـ “إيفانكا” إبنة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وقال حساب “الرادع القطري” الشهير في تغريدته التي رصدتها “وطن”: “تذكرون القصر الذي اشتراه محمد بن سلمان في فرنسا قبل سنتين، هذا القصر تم عرضه قبل عدة أيام وهناك حديث أن من سوف يشتري هذا القصر هي إيفانكا ابنة ترمب”.
وتابع متسائلا عن سبب عرض بن سلمان قصره في فرنسا للبيع، لتهل عشرات من الردود من قبل المتفاعلين عبر “تويتر” والذين رجّحوا بأن يكون هدف بن سلمان من هذه العملية “البيع”، هي تقديم القصر هدية لإيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ولكن بشكل لطيف، ودون تسبب الإحراج لترمب باعتباره تلقى رشوة من قبل السعودية.
وفي ذلك قال أحد المغردين ساخراً: “حتى يشتري النادي ويغطي على فشله وأفعاله، أو يسدد دينه لترمب، أو أنه جعان يبي ياكل، أو أن الدولة تحتاج فلوس ولا يوجد أكل أو مواد غذائية في الدولة، ومن هذه الأمور معروف محمد في هذه الأمور دمر نفسه والمملكة”.
فيما قال آخر: “مصرف العيال حق السنتين القادمة لأنه يدري أنه فقر الديرة، حتى الشوفات في بلاده اللي عندهم خير من عرق جبينهم، سجنهم عشان ياخد عليهم نص ثروتهم، حتى المشاهير سرقهم”.
وكان محمد بن سلمان ولي العهد السعودي قد اشتري في 2015 قصراً فاخراً مساحته 50 ألف قدم مربع، بمبلغ وصل 230 مليون جنيه استرليني، والذي تم تصميمه على يد “لويس الرابع عشر” على طراز القلاع الفرنسية في القرن السابع عشر، ولكن تم بناءه عام 2008 في مدينة لوفينسينيس قرب قصر فرساي بفرنسا، ويحتوي على ملهى ليلي وقبو يتسع 3 آلاف زجاجة نبيذ.
على قلبها يقطر تقطير عسل وشير…. مبروك مقدماً….. واذا ماتستاهل إيفانكا منللي يستاهل…. لولا أيفانكا كان (عرش ببجي. وملكه) تحصلونه شراع وسط الخلا من اول ازمان….