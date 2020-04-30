في الشهر الكريم.. مصري ينهي حياته بطريقة بشعة جدا داخل المقابر والسبب صادم!

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بحادث صادم وقع في الشهر الكريك، حيث أضرم شاب مصري، النار في نفسه داخل المقابر، ما أدى إلى وفاته.

ووقعت تفاصيل الحادث في قرية سرسنا التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية (شمال القاهرة)، حيث أشعل شاب يبلغ من العمر 27 عامًا، ويعاني من مرض نفسي، النار في نفسه.

وتوجه الشاب إلى منطقة المقابر بالقرية، عازمًا على الانتحار نتيجة لمروره باضطرابات نفسية، وأحضر مواد مشتعلة وكبريت، وسكب البنزين على ملابسه التي يرتديها، ثم أشعل النيران التي سرعان ما التهمت ملابسه بفعل البنزين، ثم أتت على جسده.

صحيفة “الوطن”، ذكرت أنه اكتشف أحد العاملين بالمقابر الواقعة، وحاول أطفاء النيران التي التهمت جثة الشاب، وطلب مساعدة الأهالي الذين تجمعوا وأبلغوا مركز شرطة الشهداء، ثم نقلوه إلى مستشفى الشهداء العام، وباءت محاولات انقاذه بالفشل وفارق الحياة.

هذا وتبين من التحريات، أن المُتوفى مريض نفسي ويعاني من اضطرابات نفسية لازمته منذ فترة طويلة، وهو ما دفعه للانتحار داخل المقابر، وتوفي جراء الحروق الشديدة التي أصابته.