صهر الرئيس الأسبق “فعلها” مع إعلامية شهيرة.. فضيحة في تونس تزلزل مواقع التواصل

ألقت السلطات التونسية القبض على رجل أعمال تونسي شهير وهو صهر الرئيس التونسي الأسبق “زين العابدين بن علي”، بتهمة الفعل الفاضح مع إعلامية شهيرة.

ونقلت وسائل إعلام تونسية محلية أن هذا جاء بعد توافر الأدلة الكاملة لدى السلطات ضده، وقامت بتحويله للقضاء لأخذ الإجراءات القانونية بحقّه.

وفي التفاصيل حيث ألقت الأجهزة الأمنية التونسية القبض على صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، رجل الأعمال “سليم شيبوب” وذلك بتهمة الفعل الفاضح مع إعلامية شهيرة.

وقال رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس “محسن الدالي” في تصريح لإذاعة “موزاييك أف أم”، أمس الأربعاء، بأنه تم القبض على شيبوب بشبهة ارتكابه جريمة التحرش الجنسي بامرأة.

موضحاً بأنه هناك أدلة ومستندات قوية ضده، رافضاً الكشف عن طبيعتها، نظراً لأن التحريات لا تزال جارية، مشيراً بالوقت نفسه إلى أن هذا القرار يعتبر وقتياً وتحفظياً بانتظار استكمال التحقيق.

وأكدت الإعلامية التونسية، “عربية حمادي” بأنها وزوجها المحامي الطيب بالصادق، وراء عملية توقيف شيبوب بتهمة التحرش.

وقالت الإعلامية التونسية في منشور لها عبر صفحتها في موقع التواصل “فيسبوك” : “سقط اليوم سليم شيبوب وتم الاحتفاظ به في بوشوشة “مركز إيقاف شمال العاصمة تونس”، بعد كمين محكم”.

وتابعت: “حل بن علي ولم يفهموا أنهم رحلوا معه، وسقط قناع أكبر الفاسدين الذين لوّثوا كرة القدم التونسية واستباحوا أعراض الناس وطغوا في الأرض طغياناً”.