“من أمن العقوبة أساء الأدب”.. “شاهد” سعودي يجاهر بشرب الخمر في رمضان وهذا ما حصل له!

تداول ناشطون سعوديون، فيديو أظهر شاب سعودي، وهو يجاهر بشرب الخمر في نهار رمضان، الامر الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع السعودي.

ولم يكتفِ أحد المواطنين السعوديين بمعصية الله بعدم الصوم في شهر رمضان الكريم، بل بحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، قام بشُرب الخمر والتباهي بذلك دون خوف لأنه أمن العقاب.

ويظهر الشاب بالفيديو يترنح وغير متوازن ويقول: “ترى أقفلت وفكت من أي شي، يمين بالله لو أشوف واحد بلكم أمه، بطعن أي واحد في الشارع”.

وأضاف: “خلاص يابويا ألحين بسكر وبسكر، وأقعد أفلم في الشعب، وأفلم في العالم، وأفلم في الدنيا”.

وظهر في آخر الفيديو يفقد السيطرة على نفسه ويرمي هاتفه ويصرخ: “ترى النفسية بخشمي حتى جوالي ما أبيه”.

هذه نتيجة طبيعية للتعبئة الاعلامية وجهود #هيئة_الترفيه خلال السنوات الأخيرة#مجاهر_بشهر_الخير يعلن ويصور جريمته وينشرها على الجميع دون خوف لأنه آمن من العقاب

ولو حدث ضغط كبير للقبض عليه، سيفرج عنه بعد لحظات

بينما لو كان يحذر الناس من المعاصي لدخل ولم يخرج كما حدث لـ د عمر المقبل pic.twitter.com/LKRIXuLUvd — ا لــ ـتــ ـفــ ـريــ ـط (@TAFRIT_KSA) April 28, 2020

وأثارت الواقعة الدخيلة على المجتمع السعودي قبل جهود هيئة الترفيه بتحول المجتمع جذرياً، غضب المغردين فكتبت هلا الرجب: “لماذا يجاهر بالمعصية وأين أهله ألا يتحملون المسؤولية أو ممكن يكون الأب أسوء للأسف لا نملك سوى الدعاء له أن يعيده الله الى رحابة الإسلام إن كان ما زال في قلبه بعض الإيمان وان كان فقط غاوياً ليس لديه ذرة ايمان يريد تشجيع الشباب على ما حرم الله نقول له ولهيئة التسفيه اللهم شل أوصالهم”.

هذه نتيجة طبيعية للتعبئة الاعلامية وجهود #هيئة_الترفيه خلال السنوات الأخيرة#مجاهر_بشهر_الخير يعلن ويصور جريمته وينشرها على الجميع دون خوف لأنه آمن من العقاب

ولو حدث ضغط كبير للقبض عليه، سيفرج عنه بعد لحظات

بينما لو كان يحذر الناس من المعاصي لدخل ولم يخرج كما حدث لـ د عمر المقبل pic.twitter.com/LKRIXuLUvd — ا لــ ـتــ ـفــ ـريــ ـط (@TAFRIT_KSA) April 28, 2020

وطالب مُغرد آخر بسرعة القبض عليه، وكتب: “هذا المفروض ،،، العيد يقضيه في السجن”.

هذا المفروض ،،، العيد يقضيه في السجن — Hornet (@fayezf18) April 28, 2020

وألقى أحد المُغردين باللوم على هيئة الترفيه التي نشرت مظاهر الفساد والانحلال منذ قدوم بن سلمان، وكتب: “هيئة الفسق و الفجور و معصية الله. شتت الله شمل من أسسها و مولها و من دعمها و لو بشطر كلمة”.

هذه نتيجة طبيعية للتعبئة الاعلامية وجهود #هيئة_الترفيه خلال السنوات الأخيرة#مجاهر_بشهر_الخير يعلن ويصور جريمته وينشرها على الجميع دون خوف لأنه آمن من العقاب

ولو حدث ضغط كبير للقبض عليه، سيفرج عنه بعد لحظات

بينما لو كان يحذر الناس من المعاصي لدخل ولم يخرج كما حدث لـ د عمر المقبل pic.twitter.com/LKRIXuLUvd — ا لــ ـتــ ـفــ ـريــ ـط (@TAFRIT_KSA) April 28, 2020

ووافقه الرأي مُغرد آخر، فكتب ساخراً: “عينة من رجال المستقبل حسب رؤية 2030 رجال بن سلمان الذين سيحمون الوطن”.

هذه نتيجة طبيعية للتعبئة الاعلامية وجهود #هيئة_الترفيه خلال السنوات الأخيرة#مجاهر_بشهر_الخير يعلن ويصور جريمته وينشرها على الجميع دون خوف لأنه آمن من العقاب

ولو حدث ضغط كبير للقبض عليه، سيفرج عنه بعد لحظات

بينما لو كان يحذر الناس من المعاصي لدخل ولم يخرج كما حدث لـ د عمر المقبل pic.twitter.com/LKRIXuLUvd — ا لــ ـتــ ـفــ ـريــ ـط (@TAFRIT_KSA) April 28, 2020

ويبدو أن غضب المجتمع السعودي الذي كانت قرارات هيئة الترفيه الجديدة تُمثل خطاً أحمراًً فيه، كانت سبباً في إلقاء القبض على هذا المواطن.

فقد صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، أنه تم تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية “واس”.