“شاهد” إعلامي كويتي شهير يجلد المطبلين الكويتيين من الإعلاميين ويصفهم بالخونة بعد التطاول على رموز الدولة

هاجم الإعلامي والناشط الكويتي المعروف عيد الفضلي، عدد من الإعلاميين الكويتيين لم يسمهم بسبب صمتهم إزاء هجوم الإعلام المصري على الكويت وعدم رد أي منهم على تلك الإساءات.

وقال الفضلي، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، إن بعض الإعلاميين الكويتيين لهم موقف مخزي من الكويت عندما أقدم إعلاميين مصريين على مهاجمة الكويت ولم يردوا عليهم.

وأضاف الفضلي: “نحن لا نقول له هاجم الدولة المصرية وهؤلاء في نظرنا خونة، ويعني لو عنده شقة في الزمالك خايف عليها فهذا من خير الكويت، وللي ما يدافع عن الكويت يعتبر خائن وكأنك متعاون مع خلية إرهابية”.

رسالة جلد إلى 👇



بعض اعلاميين الكويت الذين يبررون لمن يهاجم الكويت



انتم كالخونة

•#الكويت #كورونا #كوفيد١٩ pic.twitter.com/JFi02EW9gQ — Eid alfadhly (@Kuwaitonly_1) April 28, 2020

وتابع: “اتركوا المجاملات والمصالح، وللي بدأ الشرارة نشأت الديهي ومن قناة رسمية، والتطاول على الكويت ورموز الكويت راح ندوسهم وندوسكم يا الخونة معاهم”.

الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أيدوا موقف الفضلي، واعتبروا كل من يصمت عن الإساءة للكويت خائن ويجب على الدولة محاسبته، إلى جانب محاسبة المسيئين من الخارج.

ما عاش من يسب الكويت وحكومتها واهلها الكرام — قلم صريح (@0GfyK6S90LQsUIA) April 28, 2020

كفووووو — هرمز (@UKb65yFSPpTigic) April 28, 2020

هذا الكلام الصحيح يا بو فيصل صح السانك بس هذي العينه خايفه على مصالحها ومدفوعة الأجر — علي ال شهوان (@ali55509) April 28, 2020

احسنت

اقسم با الله ما عندهم غاريه على الكويت — 🇰🇼 منى 🇰🇼 (@mona__mohamad1) April 28, 2020

من بدون عقد الإرتزاق في حالة مهاجمة بلد المرتزق لايجوز له الدفاع عن بلده — Ajmi (@SugerABCD) April 28, 2020

وفي وقت سابق، شن الإعلامي المصري المقرب من نظام السيسي نشأت الديهي، هجوما عنيفا على الكويت بسبب قرار الحكومة الكويتية منع دخول المصريين مؤقتا للبلاد خوفا من فيروس كورونا عقب ظهور حالات حاملة للفيروس في دول أوروبية قادمة من مصر.

وخرج “الديهي” في حلقة برنامجه بـ”الورقة والقلم” على شاشة قناة “ten” الفضائية، يهاجم الكويت ويصف قراراها بالخطأ والغير مبرر.

لم اشاهد اوقح من بعض الاعلام المصري اللي مو عاجبهم قرار #الكويت

اجهزة الدولة لهم حريّة بالقرارات

مذيع مصري يتكلم بستهزاء واستعلاء على الكويت

امارة الكويت عندهم ٤٥ حالة

والسبب ان الكويت اوقفت الفيز التجارية

تفضلوا يا اهل الكويت سمعوا شنو يقول… pic.twitter.com/kHiYai3ssn — المغردة الكويتية (@lawyer7707) March 2, 2020

وتابع مستهزأ بالمسؤولين في الكويت:”حاجة تغيظ انتوا عندكوا 45 حالة إصابة بكورونا ومصر مفيهاش ولا حالة”

وفي وقت سابق، أوقفت وزارة الداخلية الكويتية إصدار جميع أنواع التأشيرات للمصريين “حتى إشعار آخر”، ضمن الخطط الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا المستجد”، وتبعها في ذلك دولة قطر التي أعلنت قرارا مماثلا.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصادر أمنية كويتية وصفتها بالمُطلعة قولها: “من لديهم إقامات داخل البلاد (الكويت) من المصريين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد”.

وأشارت إلى أن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء كانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، ووقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف “تأشيرات العمل”.

وأوضحت المصادر أن “عدد الدول المشمولة بالقرار ارتفع إلى 8 دول، وهي مصر وإيران والعراق والصين وهونغ كونغ وكوريا وتايلاند وإيطاليا”.