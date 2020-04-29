أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
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“شاهد” أمير الكويت مع أحفاده في احدى ليالي رمضان.. عرضوا عليه بعض مقاطع الفيديو وهكذا بدا

كتب خاص "وطن"
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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورةً تجمع الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح بأحفاده في أحدى ليالي الفضيل.

وتظهر الصورة، التي رصدتها “وطن”، أمير وسط أحفاده حيث يعرضون عليه بعض مقاطع الفيديو، فيما بدى بصحة جيدة وطفت على الصورة أجواء من الفرح.

وانهالت التعليقات المشيدة بأمير الكويت المحبوب من شعبه والذي يحتل مكانة في قلوبهم، داعين له بدوام الصحة والعافية، مشيدين بالأجواء العائلية التي ظهرت في الصورة.

وتعرض أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لتدهور في حالته الصحية خلال الأشهر القليلة الماضية، دخل على إثرها أحد المستشفيات الأمريكية أثناء زيارة له فيها، لتستمر رحلة العلاج أكثر من شهر، قبل أن يعود إلى البلاد ويبدأ بالظهور الإعلامي بين الحين والآخر بعد غياب رافقه العديد من الشائعات آنذاك.

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