“شاهد” أمير الكويت مع أحفاده في احدى ليالي رمضان.. عرضوا عليه بعض مقاطع الفيديو وهكذا بدا

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورةً تجمع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح بأحفاده في أحدى ليالي شهر رمضان الفضيل.
وتظهر الصورة، التي رصدتها “وطن”، أمير الكويت وسط أحفاده حيث يعرضون عليه بعض مقاطع الفيديو، فيما بدى بصحة جيدة وطفت على الصورة أجواء من الفرح.
وانهالت التعليقات المشيدة بأمير الكويت المحبوب من شعبه والذي يحتل مكانة في قلوبهم، داعين له بدوام الصحة والعافية، مشيدين بالأجواء العائلية التي ظهرت في الصورة.
وتعرض أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لتدهور في حالته الصحية خلال الأشهر القليلة الماضية، دخل على إثرها أحد المستشفيات الأمريكية أثناء زيارة له فيها، لتستمر رحلة العلاج أكثر من شهر، قبل أن يعود إلى البلاد ويبدأ بالظهور الإعلامي بين الحين والآخر بعد غياب رافقه العديد من الشائعات آنذاك.