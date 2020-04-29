“شاهد” أمير الكويت مع أحفاده في احدى ليالي رمضان.. عرضوا عليه بعض مقاطع الفيديو وهكذا بدا

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورةً تجمع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح بأحفاده في أحدى ليالي شهر رمضان الفضيل.

وتظهر الصورة، التي رصدتها “وطن”، أمير الكويت وسط أحفاده حيث يعرضون عليه بعض مقاطع الفيديو، فيما بدى بصحة جيدة وطفت على الصورة أجواء من الفرح.

الشيخ صباح الله يحفظه مع أحفاده في دار سلوى.. يورونه بعض المقاطع على الجوال

🙏🏼❤️🙏🏻 pic.twitter.com/zzchB1uOaj — عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ 🇸🇦 (@Alshaikh2) April 28, 2020

وانهالت التعليقات المشيدة بأمير الكويت المحبوب من شعبه والذي يحتل مكانة في قلوبهم، داعين له بدوام الصحة والعافية، مشيدين بالأجواء العائلية التي ظهرت في الصورة.

صوره مافيها تكليف او رسميات على طبيعته الله يحفظة ويطول بعمره — غانم (@T6jOs) April 28, 2020

الله يحفظه وعسى عمره طويل 🇸🇦❤🇰🇼 — نورا الزهراني (@naz113355) April 29, 2020

الشيخ صباح في عمر ال ٩٠ ماشاء الله اطال الله في عمره 🙏 — الهمام بن حارثة 🇸🇦 (@alhammam119) April 28, 2020

ياحلوهم الله يحفظه🙏 — بشاير ♒️ (@Besh636) April 28, 2020

الله يخليهم لبعض ماشاء الله حلوين 😍 — كوتشينه المجد ……..السعوديه اولاً واخيراً🇸🇦❤️ (@kotshenh_) April 28, 2020

حفظ الله الكويت 🇰🇼

والله يطول بعمر ابو ناصر 🙏 — Faisal ALRashidi🇸🇦فيصل الرشيدي (@uj61) April 29, 2020

الله على التواضع — بُشرى🐳 (@bu_sua) April 29, 2020

وتعرض أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لتدهور في حالته الصحية خلال الأشهر القليلة الماضية، دخل على إثرها أحد المستشفيات الأمريكية أثناء زيارة له فيها، لتستمر رحلة العلاج أكثر من شهر، قبل أن يعود إلى البلاد ويبدأ بالظهور الإعلامي بين الحين والآخر بعد غياب رافقه العديد من الشائعات آنذاك.