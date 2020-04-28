هكذا علّق “الشاهين” العُماني على تقرير حول “سعي السلطان للحد من إساءة استخدام الأموال”

علّق حساب “الشاهين” العُماني الشهير بموقع “تويتر” على المعلومات التي أوردها تقرير لموقع ”تاكتيكال ريبورت” الاستخباراتي، حول اجتماع عقده السلطان هيثم بن طارق مؤخراً مع كبار المسؤولين العمانيين لبحث الجهود المبذولة للحد مما أسماهُ الموقع “إساءة استخدام الأموال في السلطنة”.

وقال “الشاهين” في سلسلة تغريدات تابعتها “وطن” إن التقرير “يبدو ايجابياً في ظاهره مبطناً في مضمونه” .

وأوضح أن موقع Tactical report يدار من مدينة المنصورية بلبنان الشقيقة وسبق له طرح اخبار متنوعة عن السلطنة (قرابة ٢٣٠ خبر) و بأسلوب خال من الإساءة على شكل تحليلات متنوعة.

وأضاف: “لكن لربما حدث هناك سوء فهم في تمرير المعلومة أو أن مصادر أخرى مغرضة قدمت تلك البيانات عمداً”.

ونبه “الشاهين” إلى أنّ “خبراً كهذا يتحدث عن اجتماع عالي المستوى لصاحب الجلالة وبهذه الحيثيات يصعب أن يتسرب لمصادر خارجية دون ان يمر على المصادر المحلية وبإذن رسمي عالي التخويل. الامر الذي لم يحدث كون المواقع الخارجية هي من نشر الخبر أولاً نقلاً عن مصادر خاصة كما تدعي ولا يمكن للمصادر الخاصة مهما كانت أن تقوم بتسريب مثل هذه التفاصيل ناهيك عن الوصول إليها بالمقام الأول”.

🦅 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته🦅

مساء الخير متابعينا الكرام

تعقيباً على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي و المراسلات الفورية أدناه والمتناول للـ #المقام_السامي للسلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه والمنشور عبر موقع Tactical report والمترجم للعربية عبر موقع pic.twitter.com/SELNfpZJHo — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) April 28, 2020

الخليج الجديد..ودون الخوض في صحة الخبر (الذي يبدو ايجابياً في ظاهره مبطنأ في مضمونه) من عدمه…فأن لي وجهة نظر شخصية مغايرة في هذا الشأن (تحتمل الصواب والخطأ) وسألخصها لكم في سياق النقاط التالية

١- موقع Tactical report يدار من مدينة المنصورية بلبنان الشقيقة وسبق له طرح اخبار،،، — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) April 28, 2020

متنوعة عن السلطنة (قرابة ٢٣٠ خبر) و بأسلوب خال من الإساءة على شكل تحليلات متنوعة. ولكن لربما حدث هناك سوء فهم في تمرير المعلومة أو أن مصادر أخرى مغرضة قدمت تلك البيانات عمداً

٢- خبر كهذا يتحدث عن اجتماع عالي المستوى لصاحب الجلالة وبهذه الحيثيات يصعب أن يتسرب لمصادر خارجية دون،،، — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) April 28, 2020

ان يمر على المصادر المحلية وبإذن رسمي عالي التخويل.الامر الذي لم يحدث كون المواقع الخارجية هي من نشر الخبر أولاً نقلاً عن مصادر خاصة كما تدعي ولا يمكن للمصادر الخاصة مهما كانت أن تقوم بتسريب مثل هذه التفاصيل ناهيك عن الوصول إليها بالمقام الأول — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) April 28, 2020

وتابع يقول: ” الذات السلطانية مصانة بموجب القانون. وفي حالة عدم صحة الخبر فكأن فبركته تبدو كدرء ودفاع عن الاتهامات السافرة للمقام السامي و الانتهاكات الجسيمة للسيادة العمانية والتي روجت لها عشرات المقالات منذ الساعات الأولى لتوليه الحكم. ناهيك عن الكم الكبير من الحسابات المعروفة والوهمية سواء والتي تم تخصيصها للقدح في سيادة السلطنة ورموزها والملاحظ ازدياد نشاط بعضها مؤخراً”.

وزاد: ” تلاحظون كذلك أن المقالات والمقاطع والحسابات المسيئة للسلطنة لم يتوقف نشاطها ولم يتوقف وبأنماط متعددة،، يتعمد بعضها مزج الحقائق بالاكاذيب ويعمد البعض الآخر إلى كيل المديح قبل طعن الظهور”.

٣- الذات السلطانية مصانة بموجب القانون. وفي حالة عدم صحة الخبر فكأن فبركته تبدو كدرء ودفاع عن الاتهامات السافرة للمقام السامي و الانتهاكات الجسيمة للسيادة العمانية والتي روجت لها عشرات المقالات منذ الساعات الأولى لتوليه الحكم. ناهيك عن الكم الكبير من الحسابات المعروفة والوهمية،، — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) April 28, 2020

سواء والتي تم تخصيصها للقدح في سيادة السلطنة ورموزها والملاحظ ازدياد نشاط بعضها مؤخراً

و تلاحظون كذلك أن المقالات والمقاطع والحسابات المسيئة للسلطنة لم يتوقف نشاطها ولم يتوقف وبأنماط متعددة،، يتعمد بعضها مزج الحقائق بالاكاذيب ويعمد البعض الآخر إلى كيل المديح قبل طعن الظهور — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) April 28, 2020

وختمّ “الشاهين”: ” الخلاصة إن النهضة المتجددة لعمان تسير نحو الأفضل بإذن الله متحدية كافة المراحل الصعبة والتحديات الضخمة. ونأمل من كافة المتابعين ومستخدمي برامج التواصل التمعن في ما وراء الأخبار المطروحة وربطها بما سبقها ووضع التصور المحتمل لكيفية قيام جهات مغرضة باساءة استخدام مثل هذه الأخبار وان صحت بعض محتوياتها”.

🦅 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته🦅

مساء الخير متابعينا الكرام

تعقيباً على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي و المراسلات الفورية أدناه والمتناول للـ #المقام_السامي للسلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه والمنشور عبر موقع Tactical report والمترجم للعربية عبر موقع pic.twitter.com/SELNfpZJHo — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) April 28, 2020

جهات مغرضة باساءة استخدام مثل هذه الأخبار وان صحت بعض محتوياتها



حفظ الله عمان وسلطاننا المعظم وحفظكم جميعاً — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) April 28, 2020

وكان تقرير الموقع زعم أن الاجتماع نضمّ ائب رئيس مجلس الوزراء للعلاقات وشؤون التعاون الدولي “أسعد بن طارق”، ووزير الداخلية “حمود بن فيصل البوسعيدي”، ووزير ديوان البلاط السلطاني “خالد البوسعيدي”.

وادّعى أن السلطان زود وزارة المالية بقائمة شاملة بأمواله وأموال عائلته وطلب تخفيض نفقات ديوان السلطنة بحوالي 30%.