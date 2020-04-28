“إبليس وقف عاجزاً عما يجري” .. مشاجرة عنيفة رابع أيام رمضان في السعودية بسبب كرتونة بيض!

وقعت مُشاجرة عنيفة رابع أيام رمضان، بين عشرات المواطنين السعوديين في أحد المولات التجارية لسبب لا يُصدقه عقل.
وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، تشاجر عشرات السعوديين بالركل والضرب والسحل داخل المول من أجل كرتونة بيض، ما أثار سخرية المغردين عبر “تويتر” خاصة في ظل الأجواء الإيمانية التي يُفترض أن يعيشها الشعب في رمضان.
ويظهر بالفيديو هجوم عشرات المواطنين بالثوب السعودي على بعضهم البعض، ويُحاول عُمال كُتب على زيهم “الاتصالات”، الفض بينهم دون فائدة.
وعلى ضوء هذا الفيديو الهمجي، علق مُغرد ساخراً: “لحول هالتعاوسة مايعيشون بدون بيض “.
وسخر مُغرد آخر من ولعهم بالبيض إلى هذا الحد مُقارناً ذلك بولعهم بابن سلمان، وكتب: “الله ثم الملك ثم البيض”.
ووجدتها إحدى المُغردات فرصة لتغيير بعض الأمثال والأغاني المعروفة، لكلمات ساخرة من هذا التصرف العجيب، وكتبت: “لا تعطيني بيضة .. بل علمني كيف ابيييييض اعطني بيضتي اطلق يديّااااا وين الملايين.. البيض السعودي وين.. ويييين وييين”.
ونوه مُغرد آخر إلى اهتمام الشعب السعودي بالبيض أكثر من اكتراثهم بالوضع الكارثي للنفط ، وكتب: “رؤية 2030 نستطيع أن نعيش بدون نفط ولكننا لا نستطيع ان نعيش بدون بيض”.
واستغرب مغرد آخر من عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وعلق: “إذا حضر البيض فلتذهب أحاديث الكورونا إلى الجحيم..!!”.
ووافقه الرأي مغرد آخر فكتب: “هاي الكورونا تهون تمر من صوبهم”.
ولم يكن هذا المشهد هو الأول الذي يعقد لسان من يراه، فقد شهدت مدينة جدة أول أيام شهر رمضان مشاجرة وتبادل لكمات بين عدد من الأشخاص بينهم نساء أمام أحد المحلات التجارية، ضاربين بعرض الحائط قوانين السلطات لمواجهة فيروس “كورونا”.
وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت أمس الاثنين تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين بالمرض إلى 18811.
يُذكر أن السعودية أعلنت ليل السبت الأحد، عن رفع حظر التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة من الأحد 3 رمضان وحتى الأربعاء 20 رمضان من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.