“إبليس وقف عاجزاً عما يجري” .. مشاجرة عنيفة رابع أيام رمضان في السعودية بسبب كرتونة بيض!

وقعت مُشاجرة عنيفة رابع أيام رمضان، بين عشرات المواطنين السعوديين في أحد المولات التجارية لسبب لا يُصدقه عقل.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، تشاجر عشرات السعوديين بالركل والضرب والسحل داخل المول من أجل كرتونة بيض، ما أثار سخرية المغردين عبر “تويتر” خاصة في ظل الأجواء الإيمانية التي يُفترض أن يعيشها الشعب في رمضان.

لاحول ولاقوه الابالله ……

ياخي معقوله ذول ينحسبون بشر 🤭

هالهوشه على كرتون بيض 🥚🥚🥚🥚

ودام صيامك ياوطن 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🤣🤣 pic.twitter.com/VpU4kj8Qjm — ترامب القرني 🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦 (@trumb78739686) April 27, 2020

ويظهر بالفيديو هجوم عشرات المواطنين بالثوب السعودي على بعضهم البعض، ويُحاول عُمال كُتب على زيهم “الاتصالات”، الفض بينهم دون فائدة.

وعلى ضوء هذا الفيديو الهمجي، علق مُغرد ساخراً: “لحول هالتعاوسة مايعيشون بدون بيض “.

لحول هالتعاوسة مايعيشون بدون بيض 😷 — ‏ᘉ〇〇ᖇ (@_noorqatar) April 27, 2020

وسخر مُغرد آخر من ولعهم بالبيض إلى هذا الحد مُقارناً ذلك بولعهم بابن سلمان، وكتب: “الله ثم الملك ثم البيض”.

الله ثم الملك ثم البيض 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/nkd2UpDdDB — ترامب القرني 🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦 (@trumb78739686) April 27, 2020

ووجدتها إحدى المُغردات فرصة لتغيير بعض الأمثال والأغاني المعروفة، لكلمات ساخرة من هذا التصرف العجيب، وكتبت: “لا تعطيني بيضة .. بل علمني كيف ابيييييض اعطني بيضتي اطلق يديّااااا وين الملايين.. البيض السعودي وين.. ويييين وييين”.

لا تعطيني بيضة .. بل علمني كيف ابيييييض 🎶📢😩



اعطني بيضتي اطلق يديّااااا 🎶📢😩



وين الملايين.. البيض السعودي وين.. ويييين وييين 🎶📢😩



😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 — 🌼Aphrodite/NoNo🌼🇷🇺🇸🇾🇵🇸🇯🇴 (@Aphrodia6apollo) April 27, 2020

ونوه مُغرد آخر إلى اهتمام الشعب السعودي بالبيض أكثر من اكتراثهم بالوضع الكارثي للنفط ، وكتب: “رؤية 2030 نستطيع أن نعيش بدون نفط ولكننا لا نستطيع ان نعيش بدون بيض”.

رؤية 2030

نستطيع أن نعيش بدون نفط

ولكننا لا نستطيع ان نعيش

بدون بيض 🥚🥚🥚😐 — muhammad vekil (@mohamma48709587) April 27, 2020

واستغرب مغرد آخر من عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وعلق: “إذا حضر البيض فلتذهب أحاديث الكورونا إلى الجحيم..!!”.

لاحول ولاقوه الابالله ……

ياخي معقوله ذول ينحسبون بشر 🤭

هالهوشه على كرتون بيض 🥚🥚🥚🥚

ودام صيامك ياوطن 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🤣🤣 pic.twitter.com/VpU4kj8Qjm — ترامب القرني 🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦 (@trumb78739686) April 27, 2020

ووافقه الرأي مغرد آخر فكتب: “هاي الكورونا تهون تمر من صوبهم”.

لاحول ولاقوه الابالله ……

ياخي معقوله ذول ينحسبون بشر 🤭

هالهوشه على كرتون بيض 🥚🥚🥚🥚

ودام صيامك ياوطن 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🤣🤣 pic.twitter.com/VpU4kj8Qjm — ترامب القرني 🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦 (@trumb78739686) April 27, 2020

ولم يكن هذا المشهد هو الأول الذي يعقد لسان من يراه، فقد شهدت مدينة جدة أول أيام شهر رمضان مشاجرة وتبادل لكمات بين عدد من الأشخاص بينهم نساء أمام أحد المحلات التجارية، ضاربين بعرض الحائط قوانين السلطات لمواجهة فيروس “كورونا”.

فيديو

في أول أيام #رمضان.. شاهد مشاجرة وتبادل لكمات أمام محل في جدة pic.twitter.com/xwb7X0heMC — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 24, 2020

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت أمس الاثنين تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين بالمرض إلى 18811.

يُذكر أن السعودية أعلنت ليل السبت الأحد، عن رفع حظر التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة من الأحد 3 رمضان وحتى الأربعاء 20 رمضان من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.