إعلامية كويتية: ياسمين صبري أخذت هذا المبلغ مقابل “تتهزأ وينمسح بكرامتها الأرض” في “رامز مجنون رسمي”

فجّرت الإعلامية الكويتية المُثيرة للجدل مي العيدان، جدلاً واسعاً وضجة، بعدما كشفت عن المبلغ الذي تقاضته أن النجمة المصرية ياسمين صبري لقاء ظهورها في الحلقة الثاثة من برنامج “رامز مجنون رسمي”.

وقالت العيدان في منشورها “ياسمين صبري قبضت مليونين دولار مقابل تتهزأ وينمسح بكرامتها الأرض مع رامز .. شكل أبو هشيمة مو مكفيها”.

وشغلت حلقة ياسمين صبري رواد التواصل الاجتماعي إذ حاولت ياسمين أن تتوسل إلى رامز بحيلة الدخول للحمام لكن رامز لم يستجب لها وظل يمارس هوايته في ثم واصل تدويرها في الكرسي وهي مقيدة وأجبرها على خلع خاتم زواجها.

وأحدث الفنان المصري رامز جلال هذا العام ضجة بعد عرض برنامجه “رامز مجنون رسمي”، والذي حوّل فيه ضيوفه إلى مادة ساخرة أطلق ضدهم عبارات غير مناسبة ووصفهم بألقاب اعتبرها البعض مؤذية.

في السياق، أرسل رئيس نادي الزمالك المصري وعضو مجلس النواب المستشار مرتضى منصور، إنذارًا إلى وزير الداخلية للقبض على رامز جلال بسبب مقالبه في برنامج “رامز مجنون رسمي” والذي يذاع على فضائية “إم بي سي”.

وتقدم رئيس الزمالك بطلب إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ومدير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية؛ لحجز رامز جلال في المستشفى.

وقال “منصور”: إن “المدعو ارتكب عن عمد أفعالا تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون”.

كما وجه رئيس النادي بلاغًا للنائب العام، المستشار حمادة الصاوي، يُطالب فيه بالتحقيق مع مقدم البرنامج وفريق عمله.