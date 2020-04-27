موجة غضب واسعة من “مخرج7” ومشهد يُسيء فيه المهرج “القصبي” لفلسطين ويدافع عن الصهيونية!

بعد عرض 3 حلقات منه، اتضحت الأهداف الخبيثة لمسلسل “مخرج7” الذي تعرضه قناة MBC السعودية، ويؤدي بطولته الممثل ناصر القصبي، وهي شيطنة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والترويج للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيليّ.
وبعد بث الحلقة الثالثة، اشتعلت موجة غضب واسعة بين النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعيّ، بسبب مشهد جمع الممثلين ناصر القصبي وراشد الشمراني وأساءا فيه بشكلٍ صريح للشعب الفلسطيني، ودافعاً عن الاحتلال الإسرائيليّ.
في المشهد الذي اغضب المتابعين، يقول “الشمراني” لـ”القصبي” عن الشعب الفلسطينيّ: ” العدو هو الذي لا يقدّر وقفتك معاه،، ويسبّك ليل نهار أكثر من الإسرائيليين”.
وأضاف الشمراني في المشهد:”كل تضحياتنا لأجل فلسطين، دخلنا حروب لأجل فلسطين، قطعنا النفط لأجل فلسطين، وعندما أصبح عندهم سلطة ندفع تكاليفهم ورواتبهم وإحنا أحق بالفلوس، وما يصدقون أن يلاقوا فرصة حتى يهاجمون السعودية”.
حديث القصبي لم يُعجب الشمراني فقال له الأخير: “ظنك نوقف معهم “أي الفلسطينيين”، وهو لاعنين أبو خامسنا، ليرد القصبي عليه نحن نقف مع الحق والمبدأ والضمائر”.
تعقيباً على المشهد المسيء، قال رئيس تحرير صحيفة “وطن” الإعلامي الفلسطيني البارز نظام المهداوي عن مسلسل (مخرج7) : لا تصدق ان كل هذه البروبغاندا ضد فلسطين بسبب أن أهلها يهاجمون السعودية، فالشعوب العربية قاطبة تكره آل سعود وتهاجمهم. ما تشاهده اليوم هو باختصار انكشاف وقح لوجوه الصهاينة العرب”.
من جانبه، قال الاعلامي الأردني المعروف ياسر أبوهلالة إن “مخرج7 حلقة في سلسلة لن تتوقف، تسعى لشيطنة الفلسطيني وتمجيد الصهيوني، من خلال أكاذيب لا تتوقف ويراد تصديقها مع التكرار، الشعب الفلسطيني بمجمله يشعر بالامتنان لكل دعم يقدم له من التبرعات المدرسية للمساعدات الدولية. معارضة مواقف رسمية للدول لا يعني نكران التاريخ رسميا وشعبيا”.
وكتبت الصحفية منى حوا تقول: “قناة MBC بثّت حلقة لناصر القصيبي وراشد الشمراني وفيها ترويج للتطبيع، حسب مخرج7 فإن الصهيوني الذي صادر أرضي وهجّر شعبي “بشر زيهم زيك”، و دولة الكذب “إسرائيل” باقية ولن تزول، وما ضيعنا إلا “القضية”! لا القناة ولا هالسفلة المهرجين يمثلون السعوديين أو الموقف العربي”.
في حين قالت المغردة سارة حماد: “ما حد طلب من اشكالكم القذره الوقفه مع الشعب الفلسطيني. فلسطين فيها رجالها الي بتستشهد بدم حر دفاع عن ترابها وعن كل شبر فيها. لو تعيش قد عمرك عمرين ما حتصير متل نعال اصغر طفل فلسطيني شريف. لا تناقش السفهاء فسيستدرجونك الى مستواهم ثم يغلبونك بخبرتهم في النقاش السفيه. #مخرج٧”
وتلقّفت المواقع الإسرائيلية المشهد، وقامت بترجمته ونشره على نطاقٍ واسع في مواقع التواصل في “إسرائيل”، ليقولوا للمستوطني “قد تغير العالم العربي”.
ودشّن ناشطون وسم (#مقاطعة_Mbc) و (#إسرائيل_عدو)، دعوا من خلالهما الى مقاطعة القناة، ورفض التطبيع، والتأكيد على ان قضية الشعب الفلسطيني قضية عادلة ومُحقّة، يناصرها الأحرار حول العالم.