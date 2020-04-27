موجة غضب واسعة من “مخرج7” ومشهد يُسيء فيه المهرج “القصبي” لفلسطين ويدافع عن الصهيونية!

بعد عرض 3 حلقات منه، اتضحت الأهداف الخبيثة لمسلسل “مخرج7” الذي تعرضه قناة MBC السعودية، ويؤدي بطولته الممثل ناصر القصبي، وهي شيطنة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والترويج للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيليّ.

وبعد بث الحلقة الثالثة، اشتعلت موجة غضب واسعة بين النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعيّ، بسبب مشهد جمع الممثلين ناصر القصبي وراشد الشمراني وأساءا فيه بشكلٍ صريح للشعب الفلسطيني، ودافعاً عن الاحتلال الإسرائيليّ.

في المشهد الذي اغضب المتابعين، يقول “الشمراني” لـ”القصبي” عن الشعب الفلسطينيّ: ” العدو هو الذي لا يقدّر وقفتك معاه،، ويسبّك ليل نهار أكثر من الإسرائيليين”.

وأضاف الشمراني في المشهد:”كل تضحياتنا لأجل فلسطين، دخلنا حروب لأجل فلسطين، قطعنا النفط لأجل فلسطين، وعندما أصبح عندهم سلطة ندفع تكاليفهم ورواتبهم وإحنا أحق بالفلوس، وما يصدقون أن يلاقوا فرصة حتى يهاجمون السعودية”.

حديث القصبي لم يُعجب الشمراني فقال له الأخير: “ظنك نوقف معهم “أي الفلسطينيين”، وهو لاعنين أبو خامسنا، ليرد القصبي عليه نحن نقف مع الحق والمبدأ والضمائر”.

تعقيباً على المشهد المسيء، قال رئيس تحرير صحيفة “وطن” الإعلامي الفلسطيني البارز نظام المهداوي عن مسلسل (مخرج7) : لا تصدق ان كل هذه البروبغاندا ضد فلسطين بسبب أن أهلها يهاجمون السعودية، فالشعوب العربية قاطبة تكره آل سعود وتهاجمهم. ما تشاهده اليوم هو باختصار انكشاف وقح لوجوه الصهاينة العرب”.

مسلسل سعودي يجمل إسرائيل ويجرم الفلسطينيين يعرض في #رمضان .

لا تصدق ان كل هذه البروبغاندا ضد #فلسطين بسبب أن أهلها يهاجمون #السعودية، فالشعوب العربية قاطبة تكره آل سعود وتهاجمهم. ما تشاهده اليوم هو باختصار انكشاف وقح لوجوه الصهاينة العرب.#محمد_بن_سلمان #MBC pic.twitter.com/RwPURfe2Ek — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) April 27, 2020

من جانبه، قال الاعلامي الأردني المعروف ياسر أبوهلالة إن “مخرج7 حلقة في سلسلة لن تتوقف، تسعى لشيطنة الفلسطيني وتمجيد الصهيوني، من خلال أكاذيب لا تتوقف ويراد تصديقها مع التكرار، الشعب الفلسطيني بمجمله يشعر بالامتنان لكل دعم يقدم له من التبرعات المدرسية للمساعدات الدولية. معارضة مواقف رسمية للدول لا يعني نكران التاريخ رسميا وشعبيا”.

#مخرج_7 حلقة في سلسلة لن تتوقف، تسعى لشيطنة الفلسطيني وتمجيد الصهيوني، من خلال أكاذيب لا تتوقف ويراد تصديقها مع التكرار، الشعب الفلسطيني بمجمله يشعر بالامتنان لكل دعم يقدم له من التبرعات المدرسية للمساعدات الدولية. معارضة مواقف رسمية للدول لا يعني نكران التاريخ رسميا وشعبيا https://t.co/p0FQk6CyB5 — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) April 27, 2020

وكتبت الصحفية منى حوا تقول: “قناة MBC بثّت حلقة لناصر القصيبي وراشد الشمراني وفيها ترويج للتطبيع، حسب مخرج7 فإن الصهيوني الذي صادر أرضي وهجّر شعبي “بشر زيهم زيك”، و دولة الكذب “إسرائيل” باقية ولن تزول، وما ضيعنا إلا “القضية”! لا القناة ولا هالسفلة المهرجين يمثلون السعوديين أو الموقف العربي”.

قناة MBC بثّت حلقة لناصر القصيبي وراشد الشمراني وفيها ترويج للتطبيع، حسب #مخرج_7 فإن الصهيوني الذي صادر أرضي وهجّر شعبي "بشر زيهم زيك"، و دولة الكذب "إسرائيل" باقية ولن تزول، وما ضيعنا إلا "القضية"! لا القناة ولا هالسفلة المهرجين يمثلون السعوديين أو الموقف العربي. #ضد_التطبيع — مُنى حوّا (@MunaHawwa) April 26, 2020

في حين قالت المغردة سارة حماد: “ما حد طلب من اشكالكم القذره الوقفه مع الشعب الفلسطيني. فلسطين فيها رجالها الي بتستشهد بدم حر دفاع عن ترابها وعن كل شبر فيها. لو تعيش قد عمرك عمرين ما حتصير متل نعال اصغر طفل فلسطيني شريف. لا تناقش السفهاء فسيستدرجونك الى مستواهم ثم يغلبونك بخبرتهم في النقاش السفيه. #مخرج٧”

ما حد طلب من اشكالكم القذره الوقفه مع الشعب الفلسطيني

فلسطين فيها رجالها الي بتستشهد بدم حر دفاع عن ترابها وعن كل شبر فيها

لو تعيش قد عمرك عمرين ما حتصير متل نعال اصغر طفل فلسطيني شريف



لا تناقش السفهاء فسيستدرجونك الى

مستواهم ثم يغلبونك بخبرتهم في النقاش السفيه. #مخرج٧ pic.twitter.com/KNmQmeVP5J — سـاره حـماد (@sarah7ammad) April 26, 2020

وتلقّفت المواقع الإسرائيلية المشهد، وقامت بترجمته ونشره على نطاقٍ واسع في مواقع التواصل في “إسرائيل”، ليقولوا للمستوطني “قد تغير العالم العربي”.

بثّت قناة MBC1 مسلسل سعودي تطبيعي " مخرج7" قد لاقى رواجا كبيرا في الكيان،على الفور تم ترجمة هذا المقطع ونشره في مواقع التواصل في الكيان ليقولوا لمستوطني الكيان " قد تغير العالم العربي" وقد استغل هذا المقطع رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو محاولا ضم هذا الى التحول الى رصيده السياسي. pic.twitter.com/x4y39ylmSp — احمد العقاد – ابوالعز | #غزه 👮‍♂️ (@AhmedELakkadd) April 27, 2020

ودشّن ناشطون وسم (#مقاطعة_Mbc) و (#إسرائيل_عدو)، دعوا من خلالهما الى مقاطعة القناة، ورفض التطبيع، والتأكيد على ان قضية الشعب الفلسطيني قضية عادلة ومُحقّة، يناصرها الأحرار حول العالم.

هذا الكلام المبتذل والمسيء لفلسطين وقضيتها وشعبها يروج له عبر قناة عربية للأسف ! ، فلسطين ستبقى قضية كل سعودي حر ، هؤلاء الاحرار الذين تربوا على حب فلسطين وتعلقت ارواحهم وقلوبهم بها . اما الذباب الالكتروني سيأتي وقت وسينتهي#مقاطعة_mbc pic.twitter.com/PAWTJiWwgd — مش هيك (@meshhek) April 26, 2020

من سنين وانا احكي انها أسفل محطه هي والقائمون عليها

#مقاطعة_Mbc

وانا محذوفة من عندي من زمان #فلسطين_قضيتي — Saif Rwashdeh في المنزل (@rwashdeh_saif) April 27, 2020

اليهود الذين احتلوا فلسطين وذبحوا وطردوا أهلها هم أعداؤنا ليوم الدين وهذا ما أخبرنا به ربنا في كتابه العزيز، فهل تريدوننا أن ننصاع ونصدق مسلسلات ودراما تافهة خبيثةونكذب كلام ربنا، لا والله خسئتم#مقاطعة_mbc

#سود_الله_وجه_الخيانه# — Mohamed kullab (@MOHAMEDKULLAB20) April 27, 2020

جميع القاذورات الإعلامية كالمسلسلات مثلا ليست الا قوة ناعمة تستخدمها السلطة للتحكم بمشاعر العامّة وارائهم، ما ان كانت الحكومة مقبلة على فعل أمر ما ومتأكدة بأنه لن يعجب الشعب، فلا يوجد أسهل من استخدم مسلسل هابط مثل #مخرج٧ لبث افكارها المسمومة محاولة تمهيد الطريق للتطبيع مع اسرائيل — Κλεοπάτρα (@itsCleopatraVII) April 27, 2020

لطالما غنينا، بلاد العرب أوطاني،

واليوم تطل علينا الدراما السعودية 🇸🇦 بدراما تطبيعية وتدعوا للتعايش مع العدو الحقيقي للأمة العربية، وللأسف يخرج علينا بعض النشطاء السعوديين بهشتاق #العدو_الصهيوني_الشقيق

نعلم بأن هذا الأمر لا يمثل الشعب السعودي الشقيق الذي نحبه#اسرائيل_عدو pic.twitter.com/lxDTJvfCjI — Ahamd Mansour (@AhamdMansour1) April 27, 2020

#اسرائيل_عدو

ضعف العرب والمسلمين والإنسانية الحرة اليوم،لن يجعل من العدو صديقا ولا من المجرم بريئا ولا من المغتصب شريفا.اختلال موازين القوة لا يحق باطلا ولا يبطل حقا.هي جولة مؤقتة للباطل وسيزهقه الحق.#التعاطف_مع_المحتل_خيانة وليس وجهة نظر#فلسطين_قضيتي#إسرائيل_وباء#خليك_بالبيت pic.twitter.com/vK7XumAIi5 — JALEL جلال الورغي (@jalelouerghi) April 27, 2020