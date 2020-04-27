“شاهد” من هو الشخص الذي ارتمت نانسي عجرم في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً؟!

أثارت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، موجة غضب واسعة، في صورة نشرتها عبر “الانستغرام”، غير مبالية بمصاب عائلة المغدور السوري محمد الموسى الذي يقف زوجها فادي الهاشم وراء قتله داخل فيلتها.

واحتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد شقيقها نبيل بطريقتها الخاصة، فنشرت صورة عبر خاصة الاستوري على “انستجرام”، وهي ترتمي بين أحضانه، وعلقت: “كل سنة وانت طيب حبيبي”.

وأعادت نانسي إثارة غضب الجمهور بتجاهلها ألم عائلة المغدور السوري محمد الموسى، ومُمارسة حياتها بشكل طبيعي والاحتفال بعيد ميلاد شقيقها.

تقصد القاتلة نانسي عجرم وشقيق القاتلة — s.m.qassem (@ilink_mohammed) April 26, 2020

وكانت نانسي عجرم احتفلت قبل أيام فقط بعيد ميلاد ابنتها “إيلا”، ونشرت صوراً لها وهي ترتدي كمامة مُنسقة مع فستانها، كما ظهرت تورتة كبيرة مدون عليها أسم ابنتها.

وعلقت الفنانة نانسي عجرم، عبر حسابها على تويتر، قائلة:” كل عيد وإنت قمري.. كل عيد وإنت أول أفكاري.. كل عيد وإنت مصدر سعادتي.. كل عيد وإنت أجمل أعيادي”.

كل عيد وإنت قمري.. كل عيد وإنت أول أفكاري.. كل عيد وإنت مصدر سعادتي.. كل عيد وإنت أجمل أعيادي…❤️ ELLA pic.twitter.com/LW8tOmSdnT — Nancy Ajram (@NancyAjram) April 23, 2020

وأيضاً جاءها الرد قاسي من أحد المتابعين، فكتب علي: “كل عام وأنتي قاتلة”.

كل عيد وأنت قاتلة… — alii (@cDeokzPyqwWp4OR) April 23, 2020

وكانت نانسي عجرم قد نفت الأنباء المتداولة عن حملها للمرة الرابعة، وأكدت عدم صحة المعلومة قائلة في تصريحات صحفية: “لست حاملا والحمد لله لدي 3 بنات أنعم الله علي بهن وكفاني ربي وإن شاء الله يعطيهن الصحة وأجمل الأيام “.

وكان خبر حمل نانسي عجرم قد أثار ضجة كبيرة بين الجمهور الذين رأوا أن نانسي عجرم تثير استفزاز عائلة المغدور السوري محمد الموسى، التي لا يزال جرحها نازفاً، وبينما أخذ زوجها حياة شخص، وحرم زوجته وأطفاله ووالديه منه، تُنجب هي حياة أخرى مع زوجها القاتل.