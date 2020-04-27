“نكسة” للسعودية وقرار الرياض في أبوظبي.. قرقاش فضح دون قصد ما يحدث بقصر ابن زايد وإدارة المشهد اليمني

اعتبرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية إعلان ما يمسى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، السبت، الحكم الذاتي لمحافظات جنوب البلاد بمثابة نكسة للسعودية فيما أثبت تغريدات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش عن الأمر أن قرار الرياض بات يدار من أبوظبي.

نكسة للسعودية

تقرير الوكالة الأمريكية أكد أن اتفاق الرياض الذي رعته السعودية في نوفمبر، والذي يقضي بتشارك السلطة بين المجلس الانتقالي وحكومة الرئيس عبدربه منصور المدعومة من السعودية، لم يتم تطبيقه بطريقة سلسلة حيث سبقته أعمال قتل بين الطرفين في يناير، حتى جاء الإعلان الأخير بشكل قد يقود لإطالة أمد الحرب في اليمن.

وفي هذا السياق نقلت “بلومبيرغ” عن “جراهام جريفيثس” من شركة “كونترول ريسك جروب” مقرها في دبي قوله إن إعلان المجلس الجنوبي الانتقالي يعتبر نكسة لجهود السعودية لتحقيق مصالحة بين الحكومة المعترف بها دوليا والانفصاليين بالجنوب وكذا خفض التوتر مع الحوثيين.

“جريفيثس” أشار إلى أن منع انهيار اتفاق الرياض بشكل كامل بسبب إعلان المجلس الجنوبي الانتقالي يقتضي التزاما كاملا من المملكة في وقت تحاول فيه تخفيف تورطها في اليمن.

وأضاف أن ظهور هذه التصدعات في الجنوب ستضر بجهود تنظيم محادثات مع الحوثيين وقد تعرضت القوى المعادية للحوثيين إلى نكسات في ميدان الحرب بشكل يضطر السعودية لزيادة عملياتها العسكرية.

قرار الرياض في أبوظبي وابن سلمان دمية بيد ابن زايد

تغريدات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش عن إعلان انفصال الجنوب ورغم كشفه عن رفض الإمارات للأمر، إلا أنه كشف دون قصد منه أن قرار السعودية في أبوظبي وأن محمد بن زايد هو من يدير المشهد اليمني من داخل قصره.

ورغم أن العالم أجمع يعلم أن الإمارات تدعم المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي وأن محمد بن زايد هو الراعي الرسمي لمشروع انفصال الجنوب، خرج قرقاش في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) ليعلن بخبث براءة الإمارات من هذا الأمر برفضها الاستقلال الذاتي في الجنوب.

وقال “قرقاش” إن “بيان تحالف دعم الشرعية يأتي من حرص واضح على اليمن وعلى اتفاق الرياض والذي يمثل تطبيقه كاملا أساسا للعمل السياسي في المرحلة القادمة، الإحباط من التأخر في تطبيق الإتفاق لا يجب أن يكون سببا لتغيير الأوضاع من طرف واحد وثقتنا في حرص السعودية الشقيقة على تطبيق اتفاق الرياض مطلقة.

بيان تحالف دعم الشرعية يأتي من حرص واضح على اليمن وعلى إتفاق الرياض والذي يمثل تطبيقه كاملا أساسا للعمل السياسي في المرحلة القادمة، الإحباط من التأخر في تطبيق الإتفاق لا يجب أن يكون سببا لتغيير الأوضاع من طرف واحد وثقتنا في حرص السعودية الشقيقة على تطبيق اتفاق الرياض مطلقة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 27, 2020

يشار إلى أن اتفاق الرياض رعته السعودية في نوفمبر الماضي، ووقّعته الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، السلطة السياسية الأقوى في جنوب اليمن، ونصّ على تولي المجلس الانتقالي عددا من الوزارات في الحكومة اليمنية.

وأضاف أن “تطبيق نص إتفاق الرياض والإلتزام بروحه عنوان المرحلة وحجر أساس في الرؤية الاقليمية و الدولية للحل السياسي في اليمن، وبيان التحالف يؤكد على ضرورة إلتزام كافة الأطراف بتنفيذ الإتفاق حرصا على تماسك الموقف السياسي و العسكري وتمهيدا لاستحقاقات المرحلة التالية”.

تطبيق نص إتفاق الرياض والإلتزام بروحه عنوان المرحلة وحجر أساس في الرؤية الاقليمية و الدولية للحل السياسي في اليمن، وبيان التحالف يؤكد على ضرورة إلتزام كافة الأطراف بتنفيذ الإتفاق حرصا على تماسك الموقف السياسي و العسكري وتمهيدا لاستحقاقات المرحلة التالية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 27, 2020

وتابع وزير الدولة الإماراتي: “لن نجد أحرص من المملكة العربية السعودية الشقيقة علي اليمن ومن خلال قيادتها للتحالف سياسيا وعسكريا ندرك روح المسؤولية التي تضطلع بها في هذا الشأن، ولن تجد الإمارات شقيقا وجارا وحليفا بأصالة ومصداقية وحمية الرياض، علاقتنا راسخة ورؤيتنا لأمن وإستقرار المنطقة واحدة”.

لن نجد أحرص من المملكة العربية السعودية الشقيقة علي اليمن ومن خلال قيادتها للتحالف سياسيا وعسكريا ندرك روح المسؤولية التي تضطلع بها في هذا الشأن، ولن تجد الإمارات شقيقا وجارا وحليفا بأصالة ومصداقية وحمية الرياض، علاقتنا راسخة ورؤيتنا لأمن وإستقرار المنطقة واحدة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 27, 2020

انقلاب وتمرد

وكانت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، قد أعلنت مساء السبت من العاصمة الإماراتية أبوظبي، حكما ذاتيا للمحافظات الجنوبية، وذلك بدعم إماراتي، غير أن التحالف العربي شدد في بيان الإثنين، على رفضه لخطوة الانتقالي، ودعا إلى تنفيذ اتفاق الرياض الموقع أواخر العام الماضي.

ويسيطر “الانتقالي الجنوبي” على عدن، منذ أغسطس الماضي، إثر معارك ضارية ضد القوات الحكومية، انتهت بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها بعد الحوثيين، وهو ما تنفيه أبو ظبي.

وفجر الأحد، قال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي في تغريدة على تويتر، إن “إعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي عزمه إدارة الجنوب، ما هو إلا استمرار للتمرد المسلح الذي بدأ في أغسطس/آب الماضي”.

واعتبر الحضرمي بيان الانتقالي الجنوبي أنه “إعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض (الموقع بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي”).

لا رجعة عن الحكم الذاتي

من جانبه قال قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، الإثنين، إن المجلس (المدعوم إماراتياً) مستعد لمواجهة أسوأ الاحتمالات ولا رجعة عن “الحكم الذاتي”.

جاء ذلك في تصريح نشره الموقع الإلكتروني، لـ”عبدالله مهدي سعيد”، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة الضالع (جنوب).

وأوضح “سعيد” أن “القرار (الحكم الذاتي) تم اتخاذه ولا رجعة عنه وأمامنا مسؤولية كبيرة لتنفيذه على الوجه المطلوب، ونحن مستعدون لأسوأ الاحتمالات”.

وتابع: “نحن اليوم أمام أعداء كثر من عدة اتجاهات وعلينا واجب تحمل المسؤولية أمام أبناء شعبنا”.

وعزا “سعيد” قرار “الحكم الذاتي” إلى ما سماه بـ”الاستفزازات الهائلة” التي تقوم بها الحكومة اليمنية بحق الجنوبيين، متهما الحكومة اليمنية بـ”تعمد تجويع وتركيع الجنوبيين من خلال تردي الخدمات العامة وتعذيب المواطنين بها”.

وقال إن هذه الخطوة جاءت بسبب “تلكؤ الحكومة وتهربها من تنفيذ اتفاق الرياض، وعدم التعاطي الإيجابي بشأن دعوات تحسين الأوضاع المعيشية”.

هذا ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحكومة اليمنية على اتهامات “سعيد”.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تباينت ردود فعل النشطاء على إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، بين مؤيد للإعلان، وبين معارض رآه “إنقلاب”، وبين من رآه صراع بين إيران والحوثي والإمارات والسعودية والضحية الشعب اليمني.

وفيما تساءل كثيرون عن رد الفعل السعودي من أبوظبي بعد هذا الإعلان، أكد آخرون أن الإمارات “لن تهدأ” حتى تفتت اليمن إلى مشيخات وسلطنات، فيما أشار البعض إلى أن السعودية “لا يعول عليها” في هذا الموقف، لأن لديها “أجندات وأهداف وطموحات” أخرى في اليمن.