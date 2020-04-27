بعد اغتيال “شيخ الإصلاحيين” .. تهديد بتصفية لجين الهذلول في سجون “بن سلمان”

تلقّت علياء الهذلول شقيقة الناشطة المعتقلة في سجون السعودية لجين الهذلول رسالةً من أحد حسابات “الذباب” يهددها فيها أن أختها لجين “ستلحق” بالمفكر السعودي عبدالله الحامد (شيخ الإصلاحيين)، الذي توفي أول أيام شهر رمضان الكريم في سجنه بالسعودية إثر تدهور حالته الصحية وتعرضه للإهمال الطبي .

القتل مو لعبة pic.twitter.com/FjNnFZFPh2 — علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) April 25, 2020

كانت “علياء” كشفت قبل أيّام تفاصيل آخر مكالمة هاتفية مع شقيقتها المعتقلة بسجون ولي العهد محمد بن سلمان.

وقالت الهذلول، في تغريدة على تويتر رصدتها “وطن”: “كلمت لجين قبل 4 أسابيع وقُطعت المكالمة بالدقيقة الأولى، وانقطعت أخبارها ثم كلمها الأسبوع الماضي وأخبرناها بوفاة جدي وبكى بكاء حاراً ليس على عادتها”.

وأضافت الهذلول: “اليوم وبعد وفاة # عبد الله _الحامد بسجنه بدأ يساورنا القلق قد يكون بكاء لجين لأسباب أخرى لا يستطيع الإفصاح عنها، هل يريدون للجين موتاً بطيئا؟”.

ولجين الهذلول تعد أشهر معتقلة في سجون محمد بن سلمان والتي جرى اعتقالها بسبب أفكارها وآرائها على مواقع التواصل الاجتماعي، في طالبت العديد من المؤسسات الدولية والحقوقية بالإفراج عن لجين والكشف عن مصيرها.

وحسب تلك المنظمات فإن لجين تعرضت لتعذيب قاسي ومهين من قبل السلطات السعودية، كما أنه جرى الاعتداء عليها أكثر من مرة بطرق وحشية، حيث تطالب تلك المنظمات الإفراج عنها.